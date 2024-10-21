Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Граждане Узбекистана изнасиловали землячку в Москве
Полиция задержала четверых мигрантов из Узбекистана за изнасилование землячки
В московском парке на улице Краснобогатырской четверо граждан Узбекистана напали на соотечественницу и изнасиловали ее, все задержаны, сообщили в столичном главке СК.
По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 20 октября в парке, расположенном на востоке Москвы, рядом с улицей Краснобогатырской. Четверо граждан Узбекистана напали на свою соотечественницу. Трое из них изнасиловали женщину, в то время как четвертый следил за обстановкой и обеспечивал безопасность соучастников, сообщает РИА «Новости».
Полиция оперативно задержала всех четверых подозреваемых. Им предъявлены обвинения в групповом изнасиловании. Следственные органы намерены подать ходатайство в Преображенский районный суд Москвы о заключении под стражу всех задержанных. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления, уточняются детали случившегося.
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