Граждане Узбекистана изнасиловали землячку в Москве

Полиция задержала четверых мигрантов из Узбекистана за изнасилование землячки

Tекст: Вера Басилая

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 20 октября в парке, расположенном на востоке Москвы, рядом с улицей Краснобогатырской. Четверо граждан Узбекистана напали на свою соотечественницу. Трое из них изнасиловали женщину, в то время как четвертый следил за обстановкой и обеспечивал безопасность соучастников, сообщает РИА «Новости».

Полиция оперативно задержала всех четверых подозреваемых. Им предъявлены обвинения в групповом изнасиловании. Следственные органы намерены подать ходатайство в Преображенский районный суд Москвы о заключении под стражу всех задержанных. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления, уточняются детали случившегося.

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания для нелегальных мигрантов, Следственный комитет сообщил о двукратном росте тяжких преступлений, совершенных детьми мигрантов.

Ранее сообщалось, что количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов в России увеличилось на 69%.

