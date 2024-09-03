С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.9 комментариев
В СК раскрыли показатели роста преступности среди мигрантов
Количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов выросло на 69%
Почти на 70% возросло число криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. Данная информация озвучена в ходе оперативного совещания о резонансных преступлениях иностранцев под председательством главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
«На 69% возросло количество криминальных проявлений со стороны трудовых мигрантов. В последнее время приезжие из других стран нередко демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам СВО и сотрудникам правоохранительных органов», – сообщает Telegram-канал ведомства.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли законопроект, предусматривающий лишение российского гражданства для мигрантов, осужденных за насильственные действия сексуального характера. Также правоохранительные органы предотвратили с начала года 110 терактов в России, за подготовку и совершение террористических преступлений и пособничество задержано более 1050 лиц.