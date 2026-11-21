И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
ВСУ применили на ореховском направлении мины производства США и ФРГ
ВСУ заминировали ореховское направление боеприпасами из США и ФРГ
Командир взвода инженерной разведки 58-й гвардейской армии группировки войск «Днепр» с позывным Сапсан сообщил об использовании противником западных мин на ореховском направлении.
«Минируют они раз в сутки стабильно. Что усложняет нашу работу при обезвреживании – мы не знаем, что находится внутри в этом боеприпасе. В основном мины, которые встречаются, иностранного производства. Это либо немецкие, либо американские. Бывают и французские», – заявил Сапсан ТАСС.
В Минобороны отметили, что саперы группировки ежедневно осматривают территорию в своей зоне ответственности. Для очистки местности от взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения используют наземные робототехнические комплексы «Богомол» и беспилотники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Днепр». В октябре стало известно, что ВСУ начали маскировать противопехотные мины под еловые ветки. ВСУ также сбросили с беспилотников мины-ловушки в виде пачек пятитысячных купюр.