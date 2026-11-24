Если регулятору удается доказать, что цели, под которые выданы государственные деньги, не достигнуты, возвращается не только субсидия, но также проценты и штрафы. Так самый дешевый заем превращается в самый дорогой. И так взрослеет экономика страны.6529 комментариев
Саркози стал фигурантом нового дела во Франции
BFMTV: Экс-президента Франции Саркози привлекли к суду за подкуп свидетеля
Бывший президент Франции Николя Саркози, его жена Карла Бруни и светская львица Мими Маршан стали фигурантами нового судебного разбирательства по обвинению в преступном сговоре и укрывательстве подкупа свидетелей.
Судебный процесс начнется в понедельник, 30 ноября, на фоне ожидания решения апелляционного суда по основному делу о ливийском финансировании кампании политика, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Новое обвинение связано с отказом бизнесмена Зиада Такьеддина, выступавшего посредником между Ливией и избирательным штабом, от прежних показаний в адрес бывшего президента. Предприниматель, который в ноябре 2020 года дал интервью с опровержением своих слов, умер в сентябре 2025 года.
По версии следствия, отказ от показаний организовал сам политик. Его супругу и светскую львицу обвиняют в соучастии: предполагается, что они пытались ввести правосудие в заблуждение с помощью мошеннических схем ради оправдания бывшего главы государства.
Расследование дела о финансировании президентской кампании 2007 года началось в 2012 году. Поводом послужила публикация издания Mediapart о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды предвыборного штаба. В 2018 году бывшему президенту предъявили обвинения в коррупции и сокрытии растраты государственных средств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парижская прокуратура потребовала более жесткого приговора для бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании.
В марте суд отклонил ходатайство защиты об объединении двух приговоров политика по разным уголовным делам.
Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор бывшему главе государства по делу о финансировании выборов.