Создатели антинаркотического «Не/музея» на ВДНХ раскрыли смысл названия проекта

Антинаркотическая площадка нового формата на ВДНХ вызвала интерес студентов и школьников

Tекст: Валерия Крутова

Новая молодежная антинаркотическая площадка «Не/музей», расположенная на ВДНХ, стала первым российским проектом подобного формата. По словам Натальи Задворной, директора департамента музейно-выставочной, образовательной и экскурсионной деятельности ВДНХ, с помощью такого наименования создатели хотели обыграть саму природу проекта.

Площадка изначально создавалась с упором на цифровой формат, поскольку авторы хотели говорить с подрастающим поколением на одном языке. «Интерактив и визуальные эффекты работают на то, чтобы пропустить информацию через эмоции, а не выдать сухие факты», – пояснила она в рамках пресс-конференции на площадке ТАСС.

Частица «не» присутствует в названии проекта и еще по одной причине. «Мы доносим до людей то, что в их жизни случиться «не» должно. Профилактика строится не на лекциях, а на том, что человек видит последствия наркомании своими глазами», – подчеркивает генерал-майор Андрей Орлов, начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Проект ориентируется на широкую аудиторию. «Мы уже получили много положительных отзывов школьников, студентов и их педагогов, социальных и молодежных объединений, которые посетили площадку. Практически все отметили, что пересмотрели свое отношение к этой теме», – добавил Орлов.

Наркотическая зависимость на площадке показана с различных ракурсов, отмечает Антон Масякин, директор Московского научно-практического центра наркологии. «Лучше предотвратить любое заболевание, чем потом с ним бороться. В «Не/музее» отражены медицинские, социальные и юридические последствия того, как запрещенные вещества влияют на жизнь человека», – подчеркнул он.

Концепция площадки, по словам руководителя Департамента спорта Москвы Кирилла Малышкина, учитывает современное восприятие контента подрастающим поколением, а спрос на формат подтверждает статистика посещений. «В мире, где молодежь постоянно сталкивается с огромным потоком информации, яркие, нестандартные проекты выделяются на фоне привычных форматов», – заключил он.

Ранее в Москве начала свою работу уникальная антинаркотическая площадка для молодежи «Не/музей». Проект создан при участии региональных правительства и ГУ МВД. Цель экспозиции – показать тяжелые последствия употребления наркотических веществ, а также ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, в павильоне представлен «прогнозный планшет», позволяющий каждому посетителю оценить изменения его внешности после употребления наркотиков.

«Не/музей» пока работает в тестовом режиме для экскурсионных групп. Площадку посетили уже более 10 тыс. столичных школьников и студентов вместе с родителями и педагогами. По словам посетителей, формат проекта и общение с полицейскими заставляет по-другому взглянуть на тему наркотиков, всерьез задуматься о том, как беречь свое здоровье и не рисковать будущим.