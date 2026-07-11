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Минтруд сообщил об отказе делать 31 декабря официальным выходным
Министерство труда и социальной защиты России пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня, так как гибкое законодательство в стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
Российское профильное ведомство пока не планирует менять статус последнего дня года, передает РИА «Новости». Глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что действующие нормы позволяют эффективно регулировать график праздников.
«Введение дополнительного дня – это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учетом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», – подчеркнул министр.
Порядок переноса дат отдыха закреплен в Трудовом кодексе, на основе которого ежегодно утверждается соответствующее постановление. Документ на 2027 год уже прошел согласование и ожидает подписания. Согласно проекту календаря, предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней, начиная с 31 декабря 2026 года до 10 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство труда анонсировало одиннадцатидневные новогодние каникулы для россиян.
В прошлом году депутат Госдумы Бадма Башанкаев предложил ограничить зимние праздники пятью днями ради здоровья граждан.