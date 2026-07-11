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Санду выдвинула на пост премьера Молдавии проживающего на Украине банкира
Кандидатом в премьеры Молдавии стал проживающий на Украине банкир Тофан
Президент Молдавии Майя Санду заявила в субботу, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра банкира и предпринимателя Василия Тофана.
Президент Молдавии Майя Санду выдвинула на должность главы правительства финансиста Василия Тофана, передает «РИА Новости». «После консультации с партией «Действие и солидарность» (ПДС) я подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Василия Тофана», – заявила политик на брифинге. Правящая партия поддержала назначение предпринимателя, который в настоящее время проживает на Украине.
Новое правительство займется развитием экономики, привлечением инвестиций и очисткой судебной системы от коррупции. Кандидату предстоит за 15 дней представить парламенту свою команду и программу. Для утверждения Тофану потребуется поддержка минимум 51 депутата из 101, при этом правящая партия обладает 63 мандатами.
Предыдущий премьер Александр Мунтяну ушел в отставку третьего июля из-за резонансного расследования издания RISE о кумовстве во власти. Журналисты выяснили, что двоюродная сестра президента числилась пресс-секретарем в госпредприятии MoldATSA и получала около 6,8 тыс. долларов ежемесячно, фактически не появляясь на рабочем месте.
На фоне скандала родственница уволилась, пообещав вернуть средства, и была исключена из правящей партии ПДС. Глава государства подчеркнула, что узнала о ситуации из прессы и не несет ответственности за действия сестры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил о своей отставке.
Уход главы правительства вскрыл глубокий кризис власти и коррупционные скандалы с участием родственников президента Майи Санду.
Ранее бывший генпрокурор Александр Стояногло обвинил руководство республики в срыве расследования о хищении одного миллиарда долларов.