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    Мировую экономику спасет искусственный интеллект
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    Эксперт: Фон дер Ляйен «опытом Украины» доведет экономику Армении до упадка
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    Машина курских чиновников подорвалась на мине в центре Рыльска
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Приднестровье заявило о взрывоопасной ситуации в отношениях с Кишиневом
    Премьер Молдавии ушел в отставку из-за политического кризиса
    В совершении теракта в Монако заподозрили гражданку Украины из Германии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    24 комментария
    3 июля 2026, 10:15 • Новости дня

    Премьер-министр Молдавии объявил об отставке

    Премьер-министр Молдавии Мунтяну объявил об отставке

    Премьер-министр Молдавии объявил об отставке
    @ Вадим Денисов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке из-за невозможности следовать своим принципам и убеждениям.

    Руководитель кабинета министров Молдавии Александр Мунтяну сообщил о решении сложить полномочия, передает ТАСС.

    «Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра», – написал политик в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta*). Бывший глава правительства добавил, что предпочел уйти из-за неспособности исполнять обязанности в соответствии с личными идеалами.

    Он пообещал продолжать «служить своей стране, независимо от занимаемой должности» – в государственном или частном секторе, отмечает «Интерфакс».

    В последние две недели в Молдавии разразился правительственный кризис после того, как были обнаружены злоупотребления при трудоустройстве в госпредприятия, необоснованные выплаты их сотрудникам и другие нарушения.

    Правительство Мунтяну продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабинета министров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года правящая партия Молдавии выдвинула кандидатуру Александра Мунтяну на пост премьер-министра.

    В марте правительство под его руководством одобрило проекты денонсации соглашений о создании СНГ.

    В конце июня молдавская оппозиция на митинге в Кишиневе потребовала отставки руководства страны.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    2 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    Российские моряки отбили попытку захвата танкера в Балтийском море
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У берегов Германии моряки ВМФ России предотвратили нападение на идущее под панамским флагом судно Kira K, оттеснив лодки протестующих.

    Инцидент произошел 30 июня в проливе Фемарн-Бельт, передает «Царьград». Группа экологов и европейских политиков на надувных лодках попыталась заблокировать прохождение подсанкционного судна. На место также прибыл корабль Федеральной полиции Германии Bayreuth, потребовавший соблюдать дистанцию.

    На помощь танкеру оперативно подошел российский корвет «Сообразительный». Экипаж боевого корабля связался с протестующими по радио и оттеснил нападавших, избежав пострадавших.

    Один из участников акции поделился впечатлениями от встречи с флотом. Он рассказал, что военный корабль действовал стремительно и решительно потребовал держаться подальше от гражданского судна.

    После завершения инцидента Kira K благополучно продолжил движение к Датским проливам. Судно находится в санкционных списках ряда западных стран, а в феврале 2026 года ограничения коснулись и капитана.

    В конце июня на российском танкере в Балтийском море заметили крупнокалиберные пулеметы для защиты грузов.

    Ранее Евросоюз разрешил своим военным кораблям задерживать суда с российской нефтью в Средиземном море.

    В прошлом году посол России в Дании Владимир Барбин пообещал жестко пресекать любые попытки пиратства на Балтике.

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    2 июля 2026, 12:27 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила сделать День ветеранов боевых действий федеральным

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Предложение сделать День ветеранов боевых действий федеральной памятной датой озвучил начальник Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Инициатива о придании Дню ветеранов боевых действий статуса общегосударственной памятной даты прозвучала на фоне обращений, поступающих от региональных ветеранских организаций.

    Головин входит в федеральную пятёрку списка партии на выборах в Госдуму IX созыва.

    «Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это. К нам обращаются сами ветераны, ветеранские общественные объединения с предложением сделать такой памятный день единым для всех россиян. Поэтому считаю, что было бы справедливым и своевременным сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», – приводятся его слова на сайте «Единой России».

    По информации партии, в регионах уже проходят памятные мероприятия, посвящённые Дню ветеранов боевых действий. Однако на федеральном уровне такой день пока не отмечается по ряду причин.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    Опубликованы кадры масштабных пожаров в Киеве после российских ударов
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Сети появились видеозаписи сильных возгораний, возникших в украинской столице в результате поражения военных объектов.

    Масштабные пожары вспыхнули в украинской столице после ударов Вооруженных сил России по местным военным объектам, передают «Вести». Кадры последствий атаки уже опубликованы в Сети.

    Мощное возгорание зафиксировано в Бучанском районе города. На видеозаписях видно, как в небо поднимается огромный грибовидный столб дыма.

    Опубликованные утром кадры демонстрируют масштабное возгорание и плотное задымление. Кроме того, камеры наружного наблюдения зафиксировали моменты ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. На видео также видны столбы дыма, поднимающиеся сразу в нескольких районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. После ночных взрывов в небе над украинской столицей появилось масштабное задымление. В Бучанском районе загорелся крупный промышленный объект.

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    2 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    Совет в Гааге призвал отправить военных Нидерландов на Украину
    @ Ton Koene/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Консультативный орган при кабинете министров Нидерландов предложил задействовать военный контингент королевства в международной миссии на Украине после возможного соглашения о прекращении огня.

    Консультативный совет по международным вопросам при правительстве Нидерландов рекомендовал стране принять «активное политическое и военное участие» в потенциальной международной миссии на Украине после заключения соглашения о прекращении огня, передает ТАСС.

    В документе говорится, что Нидерланды, по мнению экспертов, должны войти в коалицию государств, которая возьмет на себя политическое и военное руководство будущей гарантийной миссией.

    Совет подчеркнул, что Гаага должна внести не только политический вклад, но и выделить военный контингент для такой операции. При этом отдельно отмечается, что решение о направлении нидерландских военнослужащих должен принимать парламент в соответствии с конституционными нормами.

    Авторы заключения акцентировали, что власти обязаны заранее определить, какие именно подразделения и какие возможности Нидерланды смогут предоставить для участия в подобной миссии после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину и призвала воздержаться от поспешных шагов.

    В июне премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 млн евро на поставки военной техники и боеприпасов для Украины.

    Незадолго до этого военно-морские силы Украины получили от Нидерландов очередной противоминный корабль класса Alkmaar в рамках военной поддержки.

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    2 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    Figaro: Взрывчатку у дома украинского олигарха в Монако заложила женщина
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи предполагают, что взрывное устройство возле дома украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако заложила женщина, пишет французская газета Figaro.

    «По нашей информации, женщина примерно 30 лет оставила пакет со взрывчаткой у дома украинского олигарха Вадима Ермолаева», – говорится в публикации Figaro, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что после инцидента подозреваемая направилась во французскую коммуну Босолей. Источники сообщили газете, что девушка могла заранее провести разведку местности за несколько дней или часов до покушения.

    Вечером в понедельник злоумышленница долго сидела на скамейке напротив здания, а затем приблизилась к объекту. В результате последовавшего взрыва чудом выжил один несовершеннолетний. Сейчас следствие активно изучает возможную связь этого преступления с событиями на Украине.

    Напомним, французские правоохранительные органы рассматривают участие Службы безопасности Украины в качестве главной версии инцидента.

    Российские силовые ведомства располагают данными о причастности первого замглавы СБУ Александра Поклада к этому взрыву.

    Незадолго до покушения Вадим Ермолаев планировал организовать в Европарламенте слушания по вопросу украинской коррупции.

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    2 июля 2026, 15:12 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа в Брянской области

    Беспилотник ВСУ влетел в пассажирский автобус Минск – Анапа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа.

    Инцидент произошел в Брянской области, передает ТАСС со ссылкой на белорусский телеканал «Первый информационный».

    «Сегодня в 11.55 в районе населенного пункта Красная Гора Брянской области на автостоянке в транспорт влетел беспилотник», – сообщили журналисты телеканала. По предварительным данным, ранения получили два водителя из Гомельской области. Всего в автобусе находилось 19 человек.

    Для оказания помощи на место происшествия была направлена специальная группа. Специалисты из Гомеля займутся эвакуацией пассажиров и водителей пострадавшего транспортного средства.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с белорусской детской командой в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил о переходе Владимира Зеленского к организации терактов.

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    2 июля 2026, 10:59 • Новости дня
    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны

    The War Zone: Истребитель Су-57 получил вооружение для борьбы с дронами

    The War Zone: Су-57 вооружили для охоты на дроны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Сети появились снимки российского истребителя Су-57 с необычным внешним вооружением, которое указывает на его адаптацию для перехвата украинских беспилотников и крылатых ракет.

    Фотографии российского истребителя Су-57 с ракетами малой дальности класса «воздух-воздух» и неизвестным подвесным контейнером целеуказания были опубликованы в социальных сетях, передает портал The War Zone.

    Эксперты издания предполагают, что боевая машина оптимизирована для уничтожения украинских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

    На снимках под крыльями самолета видны две ракеты серии Р-73 или Р-74, а под левой гондолой двигателя расположен загадочный подвесной контейнер. Военные блогеры отмечают, что подобная конфигурация предназначена именно для охоты на беспилотники. Использование внешних подвесок для ракет малой дальности нехарактерно для Су-57, так как он оснащен внутренними отсеками.

    Истребитель обладает мощными радарами с активной фазированной антенной решеткой и оптико-электронными системами, что делает его крайне эффективным средством обнаружения малозаметных целей на больших расстояниях. Журналисты подчеркивают, что применение высокотехнологичных истребителей для борьбы с дронами не является уникальным: аналогичную тактику используют США, Израиль и Британия со своими F-35.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 сбил украинский самолет-разведчик Saab 340 ракетой «воздух-воздух». Неуловимая машина пятого поколения совершила около 30 успешных пусков по транспортным узлам противника.

    Двухместная версия этого боевого самолета ранее успешно осуществила свой первый полет.

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    2 июля 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Удары по Киеву повышают безопасность регионов России

    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Целями российских ударов по Киеву стали предприятия по сборке ракет и дронов дальнего радиуса действия, а также склады топлива, которое используется ВСУ в зоне СВО. Таким образом Россия защищает безопасность не только военных на фронте, но и мирного населения регионов в глубине своей территории, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра, учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт.

    Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны, интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ», – продолжил аналитик.

    Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник.

    «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов. Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметило ведомство.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны России меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    2 июля 2026, 22:40 • Новости дня
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    Представитель президента Польши назвал западную часть Украины «Восточной Малопольшей»
    @ artifant/blickwinkel/Global Look Press

    Представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины «Малопольшей» – историческим термином, использовавшимся в период между двумя Мировыми войнами, когда эти территории входили в состав польского государства.

    Во время выступления, которое транслировал телеканал TV Republika, представитель польского лидера заявил, что прославление лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, организация запрещена в России и признана экстремистской) Степана Бандеры и участников украинского националистического движения несовместимо с европейским курсом Украины, сообщают украинские СМИ. При этом он употребил историческое название «Восточная Малопольша» применительно к западным областям современной Украины.

    Термин «Малопольша» официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польские власти последовательно требуют от Украины отказаться от героизации деятелей ОУН и Украинской повстанческой армии (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни.

    Одновременно в Европарламенте предложили увязать продвижение Украины к членству в Евросоюзе с решением вопроса Волынской трагедии. Соответствующая поправка внесена к докладу о евроинтеграции Киева. Ее подготовила крупнейшая фракция Европейского парламента – Европейская народная партия. В нее входит правящая в Польше партия «Гражданская платформа» премьер-министра Дональда Туска, а также эту политическую силу представляет председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно опубликованной на сайте Европарламента информации, авторы инициативы предлагают включить тему Волынской трагедии в перечень факторов, которые будут учитываться при оценке прогресса Украины на пути к вступлению в ЕС. В документе говорится, что «процесс вступления Украины в ЕС должен сопровождаться полным признанием и надлежащим увековечением памяти жертв Волынской трагедии, а также активным польско-украинским историческим диалогом и эксгумационными работами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил об угрозе евроинтеграции Украины из-за героизации Степана Бандеры. Польский президент Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. В ответ на действия Киева польские чиновники вернули украинские государственные награды.

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    2 июля 2026, 20:02 • Новости дня
    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни

    Ученые университета Миннесоты создали искусственную живую клетку

    Ученые создали способную питаться и размножаться искусственную форму жизни
    @ Kate Adamala/Adamala Lab

    Ученые впервые заявили о создании полностью синтетической клетки, способной самостоятельно питаться, расти и размножаться. По мнению исследователей, это достижение может стать важным шагом на пути к созданию программируемых искусственных организмов.

    Ученые из Университета Миннесоты сообщили о создании первой в мире полностью синтетической клетки, способной самостоятельно выполнять полный клеточный цикл. Результаты исследования опубликованы на сайте проекта Biotic.

    Разработка, получившая название SpudCell («Картофельная клетка»), была собрана из неживых химических компонентов и, по утверждению авторов, умеет поглощать питательные вещества, расти, копировать собственный генетический материал и делиться, образуя новые клетки. Исследователи считают, что это достижение может стать важным этапом в развитии синтетической биологии и приблизить создание искусственных организмов, которые можно будет программировать для выполнения различных задач – от производства лекарств до борьбы с изменением климата и очистки окружающей среды.

    Руководитель проекта, специалист по синтетической биологии Кейт Адамала заявила, что ученым удалось воспроизвести с помощью химии процессы, которые прежде были возможны только в живых организмах. По ее словам, работа показывает, что такие фундаментальные свойства жизни, как рост и размножение, не требуют существования некой особой «искры жизни». При этом исследователь подчеркнула, что одним из главных преимуществ SpudCell является ее полностью известный состав. Если природные клетки чрезвычайно сложны, то создатели искусственной клетки знают каждую входящую в нее молекулу и ее концентрацию, что позволяет целенаправленно изменять конструкцию и программировать ее свойства.

    Несмотря на громкие заявления, сами авторы признают, что SpudCell пока остается крайне примитивной системой. Она содержит всего около 150–200 различных молекул, тогда как обычная живая клетка включает миллиарды молекул. Сейчас синтетическая клетка способна существовать примерно в течение пяти поколений, однако полностью зависит от человека. Для деления, которое происходит примерно раз в 12 часов, ее необходимо постоянно снабжать питательными веществами и поддерживать температуру около 30 градусов Цельсия.

    Кроме того, SpudCell не умеет самостоятельно синтезировать белки, поэтому ученым приходится регулярно обеспечивать ее всеми необходимыми компонентами. По сравнению с обычными бактериями, например кишечной палочкой, которая делится примерно каждые 30 минут, искусственная клетка работает значительно медленнее.

    Сама Адамала охарактеризовала свое творение как «невероятно слабый организм», который пока практически ничего не делает, кроме питания и редкого образования дочерней клетки. Однако именно такую простую конструкцию исследователи рассматривают как основу для дальнейшего развития технологии. По словам ученого, теперь у специалистов появилось понимание того, как постепенно усложнять систему и наделять ее новыми функциями.

    Работа уже вызвала активные споры в научном сообществе. Профессор биоинженерии Стэнфордского университета Дрю Энди считает, что исследователям действительно удалось создать искусственную клетку, однако говорить о создании новой формы жизни пока преждевременно. По его мнению, SpudCell не способна самостоятельно существовать и эволюционировать без постоянного участия своих создателей. В то же время исследователь Института Дж. Крейга Вентера Джон Гласс назвал разработку самым близким к «живому» синтетическим объектом, который когда-либо удавалось получить в рамках создания искусственных клеток «с нуля».

    Пока результаты представлены в виде препринта и еще не прошли независимое научное рецензирование. Авторы намерены направить исследование в научный журнал уже на этой неделе, после чего его выводы предстоит проверить другим специалистам. Несмотря на это, многие ученые уже называют создание SpudCell одним из наиболее значимых достижений последних лет в области синтетической биологии и считают, что в будущем подобные технологии могут положить начало новой эпохе, в которой биологические системы будут проектироваться и программироваться так же, как сегодня создаются электронные устройства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские исследователи превратили ДНК человеческих кожных клеток в функциональные яйцеклетки. В мае текущего года Китай запустил первый космический эксперимент с искусственными человеческими эмбрионами.

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    2 июля 2026, 12:14 • Новости дня
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота

    Британский доклад: Россия запускала беспилотники над НАТО с судов теневого флота

    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    @ SOPA Images/Reuters

    Для выявления уязвимостей европейской противовоздушной обороны с подсанкционных нефтяных танкеров тайно запустили 144 беспилотника, пролетевших над стратегическими военными базами континента, заявляют авторы доклада Международного института стратегических исследований, расположенного в Лондоне.

    Россия якобы («most likely» в источнике – прим. ВЗГЛЯД) использовала суда теневого флота для запуска беспилотников над стратегическими объектами в Европе, передает Bloomberg со ссылкой на доклад лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Целью кампании было выявление слабых мест в европейских системах противовоздушной обороны.

    Исследователи проанализировали 144 случая появления беспилотников над Ирландией и 12 странами НАТО, включая Германию, Данию, Бельгию и Нидерланды, в период с августа 2024 года по февраль 2026 года. Около половины инцидентов произошло над военными базами, где хранятся американские ядерные бомбы, и над базой французских атомных подводных лодок. Появление дронов иногда приводило к закрытию аэропортов.

    «Мы считаем вероятным, что связанные с Россией суда и их теневой флот использовались в качестве морских платформ для запуска, возвращения или ретрансляции сигналов», – заявил соавтор доклада Чарли Эдвардс.

    Европейские страны в основном избегают прямых обвинений в адрес Москвы. Однако соавтор доклада Луи Бирн отметил, что инциденты с беспилотниками практически прекратились, когда европейские государства начали досматривать суда теневого флота ранее в этом году. В Министерстве обороны России не ответили на запрос агентства о комментариях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками в Европе.

    В мае глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Литву для обсуждения ответных мер на пролеты дронов.

    Осенью прошлого года бывший аналитик датской разведки обвинил Москву в использовании танкера для запуска неопознанных аппаратов.

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    2 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину

    Полиция Германии исключила политические мотивы в краже памятника Пушкину

    Полиция ФРГ объяснила мотивы кражи памятника Пушкину
    @ t.me/RusEmbDeu/Polizei Heme

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правоохранительные органы Германии предполагают, что злоумышленники, похитившие памятник Александру Пушкину в городе Хемер, действовали без политических мотивов.

    Полицейские считают, что преступление совершили обычные воры, специализирующиеся на краже металла. «Без каких бы то ни было политических мотивов или культурных предубеждений», – подчеркнули следователи, комментируя отношение преступников к личности поэта. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец» со ссылкой на агентство DPA.

    В немецкой полиции также отметили историческую значимость писателя. Правоохранители охарактеризовали Александра Пушкина как основоположника современного русского литературного языка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные злоумышленники похитили бронзовую скульптуру Александра Пушкина в немецком городе Хемер.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала кражу этого монумента проявлением бескультурья.

    Месяцем ранее украинский суд ликвидировал популяризировавшее творчество великого русского поэта Измаильское пушкинское общество.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 19:44 • Новости дня
    Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз»
    Овечкин подписал новый контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский форвард Александр Овечкин продлил сотрудничество с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

    По условиям нового контракта, рассчитанного на один сезон, зарплата хоккеиста составит 4,25 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Нападающий является абсолютным рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в регулярных чемпионатах. За свою карьеру он забросил 929 шайб в 1573 проведенных матчах.

    Предыдущий рекорд лиги принадлежал легендарному канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого было 894 шайбы в 1487 матчах. При этом Гретцки продолжает удерживать лидерство по общему числу голов с учетом Кубка Стэнли – 1016 шайб, тогда как в активе Овечкина сейчас 1006 голов.

    Напомним, 1 июля срок действия предыдущего соглашения 40-летнего форварда с клубом истек.

    В июне главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о планах нападающего остаться в американской команде.

    Накануне генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил о готовности предложить россиянину подходящие условия.

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    2 июля 2026, 21:36 • Новости дня
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    Business Insider: «Русский хакер» помог доказать вину Tesla в смертельном ДТП
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский ИТ-специалист, известный под псевдонимом GreenTheOnly, сыграл ключевую роль в расследовании причин смертельной аварии с участием электромобиля Tesla, пишет Business Insider.

    По информации Business Insider, эксперт ранее сотрудничал с автопроизводителем по программе поиска уязвимостей в программном обеспечении, передает «Коммерсант».

    Трагедия произошла в 2019 году во Флориде: двигавшаяся на автопилоте Tesla Model S попала в аварию, в результате которой погибла девушка-водитель, а пассажир получил тяжелые травмы. Судебное разбирательство длилось несколько лет, и лишь в августе прошлого года суд Майами обязал компанию выплатить пострадавшим 243 млн долларов компенсации.

    Адвокаты истцов привлекли специалиста к делу два года назад. Находясь в кафе, программист за несколько минут извлек необходимые данные из системы автомобиля. «Вот строка кода, которая говорит о том, что данные были отправлены в Tesla, – сказал ИТ-специалист. – А вот строка кода, которая говорит о том, что они их получили».

    Полученные доказательства сбоя в работе автопилота стали решающими в суде. Резонансное дело привело к ужесточению контроля за безопасностью беспилотных систем в США. По словам хакера, после этого судебного процесса автопроизводитель значительно усложнил доступ к данным своих систем управления.

    В конце июня электромобиль Tesla протаранил открытую веранду кафе в Калифорнии.

    Весной Илон Маск запустил сборку полностью автономных автомобилей Cybercab без руля и педалей.

    В конце прошлого года аналитики Bloomberg подсчитали количество погибших из-за неисправных дверей Tesla.

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