США собрались развернуть производство морских дронов в Европе

Американская Saildrone открыла штаб-квартиру в Копенгагене для выпуска дронов

Tекст: Мария Иванова

Фирма Saildrone запустила главный офис в столице Дании для координации деятельности в регионе, передает ТАСС. Организация намерена существенно нарастить мощности по созданию беспилотных надводных аппаратов.

«Мы рады анонсировать не один, а сразу три больших проекта. Первый дрон Saildrone Spectre европейского производства будет производиться на судоверфи Van Der Valk в Нидерландах. Следующее поколение дрона Saildrone Surveyor будет производиться на верфи Umoe Mandal в Норвегии», – заявил глава предприятия Ричард Дженкинс.

Модель Surveyor также начнут собирать на польском заводе новозеландской корпорации Southern Spars. Инвестиции обеспечат базу для развертывания и управления техникой в интересах местных заказчиков.

Оборудование предназначено для охраны критической инфраструктуры и наблюдения за активностью в Балтийском море. Аппараты также способны контролировать рыболовный промысел в Атлантике и отслеживать перемещение судов в Средиземноморье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной компания Saildrone представила беспилотный ракетный корабль Spectre для американских ВМС.

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