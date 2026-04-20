  • Новость часаАмериканист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой
    Лукашенко нашел в США много положительного и достаточно «дури»
    Опубликовано видео прыжка тигра к зрителям цирка в Ростове-на-Дону
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна
    ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта в Пятигорске
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе
    Зеленский потребовал от Мадьяра вернуть деньги «Ощадбанка»
    Противник военной помощи Киеву одержал сокрушительную победу в Болгарии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    14 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Украинский террор расползается по всему миру

    После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.

    2 комментария
    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    20 апреля 2026, 08:50 • Новости дня
    Мерц решил созвать совбез для обсуждения топливного кризиса в Германии
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен в ближайшее время созвать Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом, включая авиакеросин, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Spiegel.

    На открытии ярмарки в Ганновере Мерц подчеркнул: «В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения топливом».

    Отдельно он остановился на вопросе поставок в Германию авиакеросина, заявив, что ситуация остается напряженной, однако гарантировал наличие поставок. По словам канцлера, власти страны готовы принять меры в случае дальнейшего обострения.

    Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль ранее заявил, что у Европы осталось около шести недель запасов авиационного топлива. Бироль отметил, что если экспорт нефти через Ормузский пролив, который вновь заблокирован из-за конфликта, не будет восстановлен, авиакомпании будут вынуждены отменять рейсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил о риске массовой отмены рейсов в Европе из-за истощения запасов горючего.

    Европейские авиакомпании начали отказываться от ряда маршрутов на фоне блокировки Ормузского пролива.

    Немецкие автовладельцы массово устремились на заправочные станции из-за ожиданий скачка цен на бензин.

    Комментарии (8)
    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 12:25 • Видео
    Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

    Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии, Финляндии и Прибалтике

    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 19:51 • Новости дня
    Bild: Спецназ Германии готовится к штурму сикхского храма

    Tекст: Ольга Иванова

    В западногерманском городе Мёрс проходит масштабная операция с участием спецназа, силовики готовятся взять штурмом сикхский храм для поимки вооруженного злоумышленника, сообщает газета Bild.

    Масштабная полицейская операция развернулась в городе Мёрс на западе Германии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. По предварительной информации, в здании местного сикхского храма скрывается вооруженный преступник.

    «В настоящее время над сикхским храмом кружит полицейский вертолет. Территория полностью оцеплена. Спецназ сейчас должен штурмовать храм, расположенный в обычном тихом жилом районе. Там, как предполагается, скрывается вооруженный преступник», – говорится в публикации немецкого издания.

    На данный момент официальных комментариев от правоохранительных органов Германии о деталях происходящего не поступало.

    Комментарии (0)
    19 апреля 2026, 21:26 • Новости дня
    Спецназ Германии не нашел стрелка после штурма храма в Мерсе

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Мёрс полицейский спецназ взял штурмом сикхский храм после массового вооруженного конфликта между прихожанами, в результате которого пострадали 11 человек.

    Спецназ полиции Дюссельдорфа провел штурм сикхского храма в Мёрсе на западе Германии, однако предполагаемый вооруженный мужчина не был обнаружен, сообщает РИА «Новости». Операции предшествовала массовая драка с участием более 40 человек.

    «Сотня полицейских с автоматами окружила здание. Подозрение: там должен был находиться вооруженный мужчина. Был вызван спецназ полиции Дюссельдорфа, над территорией кружил полицейский вертолет. Затем поступил сигнал об отмене тревоги: вооруженного человека не нашли», – отмечает издание Bild.

    По словам очевидцев, конфликт начался из-за разногласий по поводу нового руководства общины и контроля над денежными средствами храма. В ходе столкновения участники применили перцовые баллончики, ножи и огнестрельное оружие. В результате 11 человек получили травмы, в основном головы.

    Сотрудники скорой помощи оказали помощь пострадавшим на месте. Полиция задержала как минимум одного подозреваемого, расследованием инцидента занимается криминальная полиция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие силовики готовились к штурму сикхского храма в городе Мёрс для поимки вооруженного злоумышленника.

    В апреле прошлого года полиция застрелила напавшего на посетителей дискотеки в Ольденбурге мужчину.

    В феврале неизвестный открыл стрельбу у здания суда в Билефельде.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:05 • Новости дня
    Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» будут усовершенствованы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием для журнала «Национальная оборона».

    Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» будут модернизированы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием, опубликованном в журнале «Национальная оборона». В документе подчеркивается: «В основу дальнейшего совершенствования ЗРК семейства «Тор» ложится как опыт применения в реальных боях с современными средствами воздушного нападения западного производства, так и анализ общих тенденций в развитии СВН и ПВО. Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке».

    Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

    В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

    «Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

    Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

    Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил России «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Основной разведывательный беспилотник российских Вооруженных сил Орлан-10 с изображением орлана был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС.

    Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.

    Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 05:00 • Новости дня
    Германия не пригласила представителей России на памятные мероприятия к 9 мая

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая сторона не пригласила представителей России для участия в памятных мероприятиях на местах бывших концлагерей в Германии, сообщил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    «На официальные церемонии официальные российские представители не приглашаются. Но мы находим возможность почтить память советских воинов, жертв нацизма. Мы это будем обязательно делать. Никакого сомнения на этот счет нет», – заявил посол.

    Формированием перечня приглашенных занимаются администрации мемориальных комплексов и профильные фонды при непосредственном участии местных властей, передает РИА «Новости».

    Несмотря на отсутствие официальных приглашений, дипломаты продолжают регулярно посещать мемориалы. Они возлагают цветы и проводят собственные памятные акции вне протокольных мероприятий принимающей стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с мероприятий по случаю 80-летия Победы.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые продемонстрировала новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Россия впервые представила новейшую разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе Международной выставки вооружения Defence Services Asia (DSA), сообщает ТАСС. Демонстрация прошла в Малайзии в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию «Ростех».

    Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.

    По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший боеприпас «Рус-ПЭ» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.

    Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 09:23 • Новости дня
    Застрявший на мелководье Балтики горбатый кит стал плавать самостоятельно

    Tекст: Мария Иванова

    Горбатый кит, находившийся на мели у балтийского побережья Германии более двух недель, самостоятельно снялся с мелководья благодаря поднявшемуся уровню воды.

    Животное, которое практически неподвижно лежало на мелководье с 31 марта, в понедельник утром смогло сойти с мели и начать плавать самостоятельно, передает DPA. Кит несколько раз менял направление движения в прибрежной зоне.

    Волонтеры, готовившие спасательную операцию с 16 апреля, держат наготове лодки. Они планируют сопровождать животное и направлять его в Северное море, если оно выйдет в открытые воды, отмечает ТАСС.

    Накануне спасатели отмечали улучшение состояния животного. «Кит отлично реагировал на людей и демонстрировал много жизненной энергии», – сообщили волонтеры. В воскресенье вечером в бухте начал подниматься уровень воды, что и помогло киту освободиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие спасатели перенесли операцию по освобождению животного.

    Власти Германии планировали использовать останки обреченного млекопитающего для создания автомобильного горючего.

    Ранее состояние застрявшего на мелководье горбатого кита заметно ухудшилось.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э презентовали в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС. Презентация прошла в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию Ростех.

    Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.

    Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».

    Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.

    В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 05:56 • Новости дня
    Премьер-министр Малайзии посетил стенд «Рособоронэкспорта» на выставке DSA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию «Рособоронэкспорта» на международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia, передает ТАСС. В рамках выставки были представлены современные российские вооружения, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э.

    Мероприятие проходит в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля и считается одним из крупнейших оборонных форумов Азиатско-Тихоокеанского региона. Российская экспозиция вызвала интерес участников и гостей выставки, отметили организаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57Э в Малайзии.

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну.

    Российский лидер на встрече с премьером обсудил укрепление сотрудничества с АСЕАН.

    Комментарии (0)
    20 апреля 2026, 06:45 • Новости дня
    РОЭ анонсировал показ Су-57Э, ППК-20 и БПЛА на выставке в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия представит на оборонной выставке в Малайзии истребители Су-57Э, беспилотные летательные аппараты и стрелковое оружие, включая пистолет-пулемет ППК-20, следует из материалов «Рособоронэкспорта», представленных на выставке DSA 2026.

    Россия представит широкий спектр вооружения и военной техники на выставке Defence Services Asia (DSA) 2026 в Куала-Лумпуре, сообщает РИА «Новости».

    Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил: «На DSA 2026 »Рособоронэкспорт« продемонстрирует новейшую российскую продукцию, испытанную в реальных условиях и подтвердившую свои боевые и эксплуатационные характеристики. Среди них – истребитель пятого поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надёжным партнёрам России, барражирующие боеприпасы и беспилотные летательные аппараты». Он подчеркнул, что Россия намерена продолжать оснащать вооружённые силы Малайзии современными системами для укрепления национального суверенитета.

    В сегменте беспилотных систем вниманию посетителей предложат как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, включая S350M-E (Supercam S350), «Ланцет-3», «КУБ-2Э», RUS-PTE и «Скат 350М», разработанные концерном «Калашников». Также Центр специальных технологий представит БПЛА «Орлан-10Э» и «Орлан-30», которые используются более чем в 20 странах.

    В разделе стрелкового оружия «Рособоронэкспорт» подготовил демонстрацию ряда современных образцов: помимо ППК-20, будут представлены автоматы Калашникова последних модификаций, снайперские винтовки и легкие пулеметы.

    Выставка DSA 2026 проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре и считается одной из крупнейших оборонных площадок Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на международной выставке вооружения Defence Services Asia.

    Компания «Рособоронэкспорт» заключила экспортные контракты на поставку истребителей Су-57Э надежным партнерам.

    Ранее генеральный директор компании Александр Михеев отметил высокий интерес зарубежных заказчиков к российским барражирующим боеприпасам и беспилотникам.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ задержала главу управления МЧС Брянской области
    Проевропейская правящая коалиция в Румынии оказалась на грани развала
    NYT: Кризис на Ближнем Востоке нанес быстрый и жесткий удар по Азии
    Мерца сравнили с застрявшим на Балтике китом
    Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    Мужчины в России стали позже становиться отцами
    Ozon и Wildberries начали проверку детского питания после сообщений о яде

    Россия сгладит мировой продовольственный шок

    Энергетический кризис, вызванный блокадой Ормузского пролива, все больше превращается в продовольственный. Как и почему это происходит, какие страны и регионы мира находятся под угрозой голода – и какое значение происходящее имеет для России как одного из крупнейших производителей продовольствия на планете? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

    Власти Латвии признают, что больше «не могут содержать» единственную прибалтийскую авиакомпанию. И все равно при этом airBaltic получила срочный государственный кредит в десятки миллионов евро под предлогом повышения цен на топливо из-за иранского кризиса. Почему вот уже много лет эта структура приносит одни убытки, а латвийский налогоплательщик покорно покрывает их из собственного кармана? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации