«Рособоронэкспорт» сообщил об авторитете танка Т-90МС в Африке и Азии

Михеев: Танк Т-90МС получил признание в странах Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Танк Т-90МС «Прорыв», представленный Россией на международной оборонной выставке IDEX-2025, уже завоевал популярность среди эксплуатантов из Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, сообщает ТАСС.

Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что интерес к танку проявляют страны, уже использующие российские танки Т-72 и Т-90. Эти страны высоко оценили преимущества новой модели, созданной на базе платформы, которая уже заслужила доверие пользователей.

Михеев подчеркнул, что Т-90МС «Прорыв» обладает рядом конкурентных преимуществ, включая усовершенствованную систему вооружений, систему управления, комплекс радиоэлектронной борьбы и матричную броню. Танк также оснащен различными системами для борьбы с беспилотниками и имеет улучшенные характеристики защиты экипажа и выполнения задач. «Уралвагонзавод» и его конструкторское бюро продолжают работать над усовершенствованиями, чтобы предложить более современный и востребованный продукт.

Директор «Рособоронэкспорта» также отметил, что российские танки, включая Т-90, могут успешно конкурировать с зарубежными образцами, такими как французские и немецкие танки. Несмотря на выявленные уязвимости, которые находятся в работе конструкторских бюро, Т-90МС зарекомендовал себя как один из лучших танков в мире. Для стран, уже имеющих на вооружении российские танки, разрабатываются программы модернизации, включающие установку более мощного двигателя и улучшение систем вооружения, что позволяет продлить срок службы и повысить живучесть техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, наследный принц Абу-Даби оценил российский танк Т-90МС на выставке IDEX-2025, Уралвагонзавод заявил о мировой уникальности танка Т-90М, а Ростех назвал Т-90М «Прорыв» самым умным танком.