Белоусов заявил о росте экспортных контрактов на вооружение России
В 2025 году Россия впервые за последние годы увеличила портфель контрактов на экспорт военной продукции, проведя демонстрации вооружений для представителей более 20 государств. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.
Россия смогла изменить негативную динамику сокращения экспорта военной продукции, передает ТАСС. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что в 2025 году отечественный портфель контрактов на экспорт военной продукции был увеличен.
По словам Белоусова, для продвижения были внедрены новые методы работы, усилены демонстрации возможностей российских вооружений для союзников и партнеров, и стали активно использоваться программы по модернизации зарубежных армий. Основная площадка для показов – конгрессно-выставочный центр «Патриот», через который в этом году прошли представители более чем двадцати стран.
Министр отметил: «Перешли на новую систему работы по продвижению российских вооружений нашим союзникам и партнерам. Для иностранных делегаций проводятся демонстрационные показы боевых возможностей оружия в увязке с программами модернизации иностранных армий».
Белоусов подчеркнул, что подобная активность позитивно повлияла на военно-техническое сотрудничество России с другими государствами и обеспечила перелом негативной тенденции предыдущих лет.
Ранее президент Владимир Путин предложил странам ОДКБ масштабное обновление военного арсенала за счет российской техники. Российская техника доказала свою надежность в боевых условиях. Главы государств ОДКБ заслушали рекомендации России по модернизации вооруженных сил блока.