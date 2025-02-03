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Ростех назвал Т-90М «Прорыв» самым умным танком
Танк Т-90М «Прорыв» назвали самым высокотехнологичным в зоне СВО
Танк Т-90М «Прорыв», оснащенный новейшей системой управления огнем, признан «самым умным» в зоне специальной военной операции на Украине, он превосходит западные аналоги по способности быстро ориентироваться на поле боя и эффективно поражать цели.
Танк Т-90М «Прорыв» по праву считается «самым умным» танком в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает ТАСС. В Государственной корпорации «Ростех» подчеркнули, что его новейшая система управления огнем существенно превосходит аналоги, используемые украинскими и западными военными. Эта система обеспечивает эффективное поражение различных целей в условиях динамичной боевой обстановки.
По словам представителей «Ростеха», электроника, прицельный комплекс и интерфейсы танка Т-90М позволяют быстро переключаться между целями и полностью контролировать территорию боя. Эти возможности делают танк «Прорыв» лидером среди аналогов, превосходя их по ориентации на поле боя и способности противостоять угрозам и поражать вражеские объекты.
Особое внимание уделяется доработанной всеракурсной защите Т-90М, которая демонстрирует высокую устойчивость в условиях активного использования противником разнообразных противотанковых средств. Это включает в себя как ручные гранатометы, так и современные западные противотанковые ракетные комплексы и FPV-дроны.
Ростех также сообщил, что производитель танков, НПК «Уралвагонзавод», увеличивает производство «Прорывов», а также другой боевой техники. Производство ведется в круглосуточном режиме, что позволяет своевременно выполнять гособоронзаказ и обеспечивать качество выпускаемой продукции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танки Т-90М и Т-72Б3 с новогодним декором были отправлены Министерством обороны. Танк Т-90М группировки «Запад» уничтожил расчет беспилотных летательных аппаратов и пехоту Вооруженных сил Украины. Блогеры восхитились танком Т-90М «Прорыв», который выдержал два удара беспилотников FPV-камикадзе.