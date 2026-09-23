США провели летное испытание корпуса термоядерной боеголовки W93

США испытали корпус новой термоядерной боеголовки W93 впервые за 40 лет

Tекст: Мария Иванова

Запуск состоялся с использованием метеорологической зондирующей ракеты Atrax. Основной задачей испытания стало измерение аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу, передает «Интерфакс».

Полученные результаты будут использованы при проектировании неядерных компонентов W93. Разработкой занимаются специалисты Национальных лабораторий Sandia.

W93 стала первой за почти 40 лет новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой в США. Программа создания стартовала в мае 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.

Ожидается, что серийное производство боеголовки начнется в середине 2030-х годов. Планируется, что W93 будут установлены на межконтинентальные баллистические ракеты стратегических подводных лодок класса Columbia.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку.