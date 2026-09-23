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США провели летное испытание корпуса термоядерной боеголовки W93
США испытали корпус новой термоядерной боеголовки W93 впервые за 40 лет
Соединенные Штаты провели летное испытание корпуса перспективной термоядерной боеголовки W93 для измерения аэродинамической нагрузки, сообщило Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA).
Запуск состоялся с использованием метеорологической зондирующей ракеты Atrax. Основной задачей испытания стало измерение аэродинамической нагрузки на кожух боеголовки при входе в атмосферу, передает «Интерфакс».
Полученные результаты будут использованы при проектировании неядерных компонентов W93. Разработкой занимаются специалисты Национальных лабораторий Sandia.
W93 стала первой за почти 40 лет новой термоядерной боеголовкой, разрабатываемой в США. Программа создания стартовала в мае 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико.
Ожидается, что серийное производство боеголовки начнется в середине 2030-х годов. Планируется, что W93 будут установлены на межконтинентальные баллистические ракеты стратегических подводных лодок класса Columbia.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС США собрались создать первую за 40 лет ядерную боеголовку.