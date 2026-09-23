Расходы автомобилистов стран Европы на дизельное топливо резко увеличились

FT: Затраты европейских водителей на дизельное топливо выросли на 40%

Tекст: Мария Иванова

При каждой заправке автомобилисты вынуждены дополнительно платить более 30 евро за бак объемом 50 литров. В масштабах всего региона ежедневные дополнительные затраты с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке достигают 203 млн евро, пишет Financial Times со ссылкой на данные Еврокомиссии.

На долю дизельного топлива приходится более 40% потребления нефтепродуктов в Европе. Это самый высокий показатель в мире, превышающий американские данные вдвое. Ведущий аналитик европейской общественной организации Transport & Environment Жюльет Эгаль отметила зависимость Европы от крайне волатильного ресурса, который она не может контролировать.

Уязвимость к колебаниям цен стала наследием политики 1990-х и 2000-х годов, когда власти поощряли использование дизельных двигателей из-за их экономичности и меньшего объема выбросов углекислого газа. Позднее от этой тенденции отказались из-за загрязнения воздуха, однако сейчас на дизеле работает 40% автотранспорта Европы. На этом фоне стоимость горючего обновила исторические рекорды в Германии, Франции и Швейцарии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость дизельного топлива в Киеве превысила сто гривен.

В конце прошлой недели средняя цена на дизель в США обновила исторический рекорд.

На прошлой неделе высокие цены на топливо толкнули французов на социальный взрыв.