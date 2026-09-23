На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.0 комментариев
Расходы автомобилистов стран Европы на дизельное топливо резко увеличились
FT: Затраты европейских водителей на дизельное топливо выросли на 40%
Европейские водители платят за дизельное топливо на 40% больше по сравнению с началом года из-за эскалации ближневосточного конфликта.
При каждой заправке автомобилисты вынуждены дополнительно платить более 30 евро за бак объемом 50 литров. В масштабах всего региона ежедневные дополнительные затраты с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке достигают 203 млн евро, пишет Financial Times со ссылкой на данные Еврокомиссии.
На долю дизельного топлива приходится более 40% потребления нефтепродуктов в Европе. Это самый высокий показатель в мире, превышающий американские данные вдвое. Ведущий аналитик европейской общественной организации Transport & Environment Жюльет Эгаль отметила зависимость Европы от крайне волатильного ресурса, который она не может контролировать.
Уязвимость к колебаниям цен стала наследием политики 1990-х и 2000-х годов, когда власти поощряли использование дизельных двигателей из-за их экономичности и меньшего объема выбросов углекислого газа. Позднее от этой тенденции отказались из-за загрязнения воздуха, однако сейчас на дизеле работает 40% автотранспорта Европы. На этом фоне стоимость горючего обновила исторические рекорды в Германии, Франции и Швейцарии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость дизельного топлива в Киеве превысила сто гривен.
В конце прошлой недели средняя цена на дизель в США обновила исторический рекорд.
На прошлой неделе высокие цены на топливо толкнули французов на социальный взрыв.