На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.0 комментариев
Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию
МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии
Москва и Минск созовут 25 сентября встречу в ООН по работе над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, заявил директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.
Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.
Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
«На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.
Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.