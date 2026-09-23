Россия и Белоруссия решили обсудить в ООН новую Евразийскую хартию

МИД сообщил о встрече России и Белоруссии по Евразийской хартии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия и Белоруссия созовут 25 сентября встречу в ООН для работы над Евразийской хартией многообразности и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

Мероприятие приурочено к Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.

«На 25 сентября мы и наши белорусские коллеги созываем встречу высокого уровня в целях реализации инициативы разработки Евразийской хартии многообразности и многополярности в XXI веке, что ознаменует собой официальный запуск работы над данным документом», – подчеркнул Логвинов.

Российскую делегацию на Неделе высокого уровня в Нью-Йорке возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять государств, включая Россию, приняли решение о начале совместных консультаций по созданию Евразийской хартии, строящейся по принципам многообразия и многополярности.