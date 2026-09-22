Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче
Лавров: Генсек ООН откровенно путается в своих показаниях по Буче
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на противоречия в заявлениях уходящего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша относительно инцидента в Буче.
Выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0», Лавров раскритиковал позицию ООН по Буче, передает ТАСС.
«Уходящий глава Секретариата ООН, как у нас говорят, откровенно путается в показаниях», – заявил Сергей Лавров.
По словам министра, Антониу Гутерриш то ссылается на секретность списков погибших и внутренние правила, то полностью отрицает наличие подобной информации. Лавров добавил, что Москва больше не рассчитывает на конструктивное содействие со стороны Секретариата ООН. Саму инсценировку убийства мирных жителей глава МИД счел самым циничным фарсом.
Российские войска покинули Бучу 30 марта 2022 года в качестве жеста доброй воли на фоне стамбульских переговоров с Украиной. На следующий день уход военных публично подтвердил мэр города. Лишь спустя несколько суток западные телеканалы распространили кадры с телами на улицах. По факту провокации в России возбудили уголовное дело о дискредитации армии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Антониу Гутерреша в нарушении принципа нейтралитета.
Согласно данным России, власти Украины использовали тела убитых боевиков в Буче для создания масштабной фальсификации.
Ранее Сергей Лавров указал на уклонение руководства ООН от предоставления списков жертв инцидента.