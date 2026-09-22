Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
В Москве гражданства лишили десятки человек за тяжкие преступления
Решение о прекращении гражданства в отношении 28 человек принято в столице, по большей части эти решения приняты из-за совершения особо тяжких преступлений и причинения ущерба безопасности страны, сказал глава управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве Игорь Дудник.
«В отношении 28 лиц приняты решения о прекращении гражданства Российской Федерации; 17 таких фактов связаны с совершением особо тяжких преступлений либо причинением ущерба национальной безопасности государства», – заявил Дудник, передает ТАСС.
С начала года ведомство отклонило 504 заявления на получение паспорта. Кроме того, полиция отказала в выдаче 121 вида на жительство и аннулировала 572 уже действующих документа.
На этом фоне в столице зафиксировано резкое снижение числа правонарушений со стороны иностранцев. За восемь месяцев текущего года этот показатель упал на 40,2%. В частности, количество тяжких преступлений сократилось на 43,7%, а инцидентов с наркотиками – на 76%.
Для контроля ситуации силовики провели свыше 8 тыс. проверок в торговых центрах, хостелах и на стройках. В результате рейдов было выявлено более 85 тыс. нарушений миграционного законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала года МВД аннулировало статус более 1 тыс. натурализованных лиц.
Замглавы ведомства Андрей Кикоть доложил о резком сокращении количества правонарушений со стороны иностранных граждан.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что более 4 тыс. человек потеряли российское гражданство.