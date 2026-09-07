Суд Ярославля арестовал сбившего людей на остановке водителя

Tекст: Денис Тельманов

Дзержинский районный суд Ярославля вынес решение об аресте Константина Старцева, который управлял автомобилем Mercedes и въехал в остановку с людьми, передает ТАСС. В результате трагического инцидента погиб один человек.

«Суд, выслушав доводы сторон и исследовав материалы дела, удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Константина Старцева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – до 4 ноября», – сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Инстанция отказала стороне защиты в просьбе назначить фигуранту домашний арест и запрет определенных действий. Старцеву предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения лицом без водительских прав, что привело к гибели человека по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября легковая машина врезалась в автобусную остановку на Тутаевском шоссе в Ярославле.

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