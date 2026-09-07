Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.3 комментария
Украинский беспилотник ударил по перекрестку в центре Донецка
В центре Донецка украинский беспилотник атаковал проезжую часть на оживленном перекрестке, в результате чего пострадали три человека.
Инцидент произошел на пересечении улицы Артема и проспекта Титова. В результате атаки дрона ранения получили три человека, передает ТАСС. В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Врачи уточняют состояние госпитализированных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при ударе украинских войск по центру Донецка пострадали трое мирных жителей.
Месяцем ранее в результате атак беспилотников в республике погибли два человека.
В прошлом году из-за атаки дрона в Ленинском районе города ранения получили женщина и юноша.