Украинский беспилотник ударил по перекрестку в центре Донецка

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел на пересечении улицы Артема и проспекта Титова. В результате атаки дрона ранения получили три человека, передает ТАСС. В настоящее время все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города. Врачи уточняют состояние госпитализированных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при ударе украинских войск по центру Донецка пострадали трое мирных жителей.

Месяцем ранее в результате атак беспилотников в республике погибли два человека.

В прошлом году из-за атаки дрона в Ленинском районе города ранения получили женщина и юноша.