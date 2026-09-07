Минпромторг сообщил о прекращении спада в отрасли сельхозмашиностроения

Алиханов: Снижение в отрасли сельхозмашиностроения России прекратилось

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, спад в индустрии сельскохозяйственного машиностроения остановился, передает РИА «Новости». «В 2026 году в целом прекратился тренд на снижение в сельхозмашиностроении – за семь месяцев производство выросло почти на 4%, а рынок – на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Алиханов.

Министр промышленности и торговли совместно с руководителем Минсельхоза Оксаной Лут провели профильное совещание. В обсуждении перспектив развития отрасли приняли участие руководители ведущих предприятий, выпускающих самоходную технику, а также представители ключевых отраслевых союзов и ассоциаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года продажи сельхозтехники в России упали более чем на 30%.

Позже вице-премьер Дмитрий Патрушев выразил обеспокоенность снижением закупок оборудования аграриями.

В начале сентября российские земледельцы намолотили свыше 110 млн тонн зерна.