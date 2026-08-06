Дроны «Севера» уничтожили гаубицу «Богдана» ВСУ

Эксперты: Путин усилил руководство Минобороны боевыми генералами

Эксперты раскрыли логику кадровых перестановок в руководстве российской армии

Tекст: Андрей Резчиков

«Таких крупных кадровых перестановок и структурной централизации в Вооруженных силах не происходило давно. Принципиально важно, что на ключевые должности назначены не просто боевые генералы, а командиры, которые лично отличились в ходе наступательных и оборонительных операций», – сказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, кадровые решения напрямую связаны с задачами, которые сегодня стоят перед российской армией. «Прежде всего речь идет о завершении освобождения Донбасса. Именно поэтому группировку «Центр» усиливает опытный боевой генерал, успешно проявивший себя во главе группировки «Восток», а его место занимает начальник штаба этого же объединения – человек, который досконально знает обстановку и способен обеспечить преемственность управления», – пояснил эксперт.

Отдельно Леонков остановился на создании Войск беспилотных систем и назначении их командующим генерал-полковника Дениса Лямина. «Это решение не случайно. Когда Лямин командовал подразделениями 58-й армии на Запорожском и Херсонском направлениях, где ввиду наличия Днепра значительная часть боевых действий велась с использованием беспилотников, ему удалось выстроить эту работу настолько эффективно, что противнику стало крайне сложно действовать на данных участках, а российские дроны наносили ему серьезный урон. Эти и другие заслуги стали основанием для его назначения во главе нового рода войск», – считает собеседник.

По словам Леонкова, развитие беспилотного направления уже стало одним из ключевых приоритетов по поручению президента Владимира Путина. «Все знают об успешной работе центра «Рубикон», который регулярно демонстрирует высокую эффективность в уничтожении техники и живой силы противника, а также в борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами», – напомнил эксперт.

«Поэтому назначение Лямина говорит о стремлении придать развитию этого рода войск законченный организационный вид. Речь идет уже не о наборе отдельных решений, а о создании полноценной системы. Дроны окончательно стали одним из важнейших элементов современного общевойскового боя, поэтому ответственность на новом командующем лежит колоссальная», – подчеркнул он.

Аналогичной логикой, считает Леонков, объясняется и назначение генерал-полковника Валерия Солодчука руководителем службы тыла.

«Он известен тем, что участвовал в освобождении Курской области, а еще ранее отличился в ходе наступления под Киевом в феврале 2022 года. Пройдя этот боевой путь, Солодчук на собственном опыте убедился, насколько важно, чтобы тыловое, инженерное и строительное обеспечение работало как единый бесперебойный механизм. По сути, речь идет о модернизации всей системы тыла Вооруженных сил, чтобы она была готова к выполнению любых задач, поставленных Генеральным штабом и Верховным главнокомандующим», – отметил эксперт.

По оценке Леонкова, все кадровые решения объединяет единый принцип. «Сегодня назначения получают не просто заслуженные генералы, а командиры, доказавшие свою результативность в реальных боевых условиях. Причем речь идет не только о достигнутых успехах, но и об умении выполнять задачи с минимальными потерями личного состава. Два Героя России среди новых назначенцев – прямое тому подтверждение», – пояснил он.

«Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников. Многие из них сделали стремительную карьеру именно благодаря успешным действиям в зоне СВО. Их опыт уже передается в военных учебных заведениях и при подготовке контрактников, а теперь определяет развитие ключевых направлений Вооруженных сил. Это новый этап развития армии, когда важнейшие должности занимают генералы, доказавшие свое мастерство, организаторские способности и умение принимать решения непосредственно на поле боя», – добавил Леонков.

Военный корреспондент Федор Громов также считает, что главным критерием новых назначений стал полученный в условиях современных вооруженных конфликтов боевой опыт командующих. «Эти генералы сами руководили войсками на линии боевого соприкосновения и не потеряли связь с «землей». Они прекрасно понимают, что именно необходимо действующей армии в конкретный момент. На ключевые должности назначаются командиры, которые знают реальные потребности войск», – пояснил он.

Среди кадровых решений Громов отдельно отметил назначение Валерия Солодчука. «За его плечами успешная операция по освобождению Курской области в 2025 году, а также взятие под контроль Покровско-Мирноградской агломерации», – напомнил собеседник.

«Остальные кадровые решения носят несколько иной характер. Произошла ротация: Андрей Иванаев переходит с группировки «Восток» в группировку «Центр». Требовался военачальник не ниже классом, и, учитывая успехи, которых эти командиры добились за последний год, достойная замена нашлась практически сразу», – считает военкор.

Что касается группировки «Восток», то генерал-лейтенант Петр Болгарев пока исполняет обязанности командующего. «По всей видимости, окончательное кадровое решение здесь еще впереди – все-таки должности начальника штаба и командующего имеют разную специфику», – отметил он.

Отдельно Громов обратил внимание и на назначение Дениса Лямина командующим Войсками беспилотных систем. «Это достаточно интересное решение. Лямин – один из самых молодых российских генералов, и есть мнение, что выбор во многом связан именно с этим: руководитель нового рода войск должен быть максимально открыт к внедрению современных технологий», – сказал эксперт.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко также считает, что кадровые решения напрямую связаны с новым этапом специальной военной операции и должны повысить эффективность высшего военного управления.

«Сегодня мы наблюдаем коренной поворот в методах и способах ведения боевых действий. Это видно по интенсификации российских ударов по объектам критической инфраструктуры, включая морскую логистику противника. Задача состоит в том, чтобы максимально эффективно поражать ключевые объекты инфраструктуры противника. Время для этого настало, кадровые решения приняты, и мы рассчитываем на максимально результативные действия», – подчеркнул он.

В среду президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. На ней было объявлено о масштабных перестановках среди высшего командного состава. Командующий группировкой «Центр» Герой России и бывший командующий 36-й общевойсковой армией генерал-полковник Валерий Солодчук был назначен главой службы тыла. Руководителем войск беспилотных систем ВС России станет начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.

Генерал-лейтенант Петр Болгарев стал исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Восток». Генерал-полковнику и Герою России Андрею Иванаеву президент предложил стать командующим группировкой «Центр».

В Минобороны также произошло перераспределение полномочий между заместителями министра. Генерал-полковник Александр Санчик, ранее курировавший материально-техническое обеспечение, теперь будет отвечать за заказы вооружения, военной и специальной техники и техническое обеспечение войск.

Замминистра Алексей Криворучко, который до этого занимался военно-техническим обеспечением, получил новые задачи. По решению главы военного ведомства он станет курировать вопросы развития перспективного вооружения и специальной техники.