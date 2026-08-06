  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 605 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Спецоперация меняет систему военного управления
    Клинцевич: Путин содержательно перестроил ключевые контуры управления армией
    В аэропорту Лейпцига сотрудник наземной службы руками поймал БПЛА со взрывчаткой
    Лайма Вайкуле заявила о готовности воевать с россиянами
    Беспилотники ВС России поразили два сухогруза в Черном море
    МИД пообещал ответ Австрии из-за высылки российских дипломатов
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    Стали известны подробности покушения на создателя «Упыря» Ткачука
    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Главное – не пустить старость в голову

    Мы наблюдаем реальный прорыв в теме, которую по привычке называем «старостью». Кстати, и слово-то это уже стараются не использовать – так же, как «бабка», «дед», – хотя бы в образованной среде, потому что оно уже несет негативные коннотации.

    25 комментариев
    6 августа 2026, 07:31 • Новости дня

    В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На юг Хабаровского края надвигается мощная непогода с грозами и сильным ветром, способная спровоцировать опасные ситуации, сообщили в краевом правительстве.

    Опасные метеорологические явления ожидаются в пятницу, пояснили в руководстве региона, передает РИА «Новости».

    «В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. 7 августа в южных районах края ожидаются сильные ливни, грозы и усиление ветра», – говорится в сообщении.

    Удар стихии затронет пять муниципальных образований, включая Бикинский округ и Хабаровский район. Гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок за город.

    Также автовладельцев просят не парковать машины рядом с линиями электропередачи, одиночными деревьями и рекламными щитами.

    В середине июля Гидрометцентр предупреждал о надвигающихся на Дальний Восток сильных дождях.

    Синоптик Александр Шувалов прогнозировал аномальные осадки в Хабаровском крае из-за остатков супертайфуна «Бави».

    Примгидромет объявлял штормовое предупреждение на значительной территории соседнего Приморского края.

    3 августа 2026, 11:39 • Новости дня
    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС

    Военные Румынии уничтожили скалу в Дунае ради спасения Чернаводской АЭС

    Румынские военные взорвали подводную скалу для спасения АЭС
    @ Andreea Alexandru/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Румынии военные подорвали скалу в русле Дуная, чтобы перенаправить потоки воды и предотвратить остановку единственной в стране атомной электростанции.

    Румынские военные использовали 100 килограммов взрывчатки для уничтожения подводной скалы в русле Дуная, чтобы спасти от полной остановки Чернаводскую АЭС, передает РИА «Новости».

    Правительство страны ранее объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за падения производства электричества на фоне сильной засухи и обмеления реки.

    «В понедельник утром военные уничтожили скалу Пыржоайя, используя 100 килограммов взрывчатки, в рамках операции по перенаправлению стока из Дуная на Чернаводскую АЭС», – сообщил местный телеканал Digi 24. После взрыва начнутся дноуглубительные работы, а на рукаве Бала установят баржи для перенаправления воды в Старый Дунай, питающий станцию.

    В конце июля представитель компании «Воды Румынии» Ана Мария Агиу отмечала, что сток Дуная упал до минимума в 1,7 тыс. кубометров в секунду, что стало антирекордом за последние 30 лет. АЭС «Чернаводэ» использует речную воду для охлаждения реакторов. Два энергоблока станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в Румынии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Румынии начали гидрографические исследования для перенаправления рукава Дуная.

    Ранее министерство энергетики страны приостановило работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления реки.

    Из-за рекордного падения уровня воды в Дунае власти Венгрии сообщили о намерении отключить энергоблоки местной атомной электростанции «Пакш».

    Комментарии (6)
    3 августа 2026, 10:04 • Новости дня
    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС Куренков заявил о риске серьезных межотраслевых каскадных катастроф

    Глава МЧС заявил о риске невиданных ранее межотраслевых каскадных катастроф
    @ Inciweb/Us Forest/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Развитие технологий и тесное переплетение различных отраслей экономики способны спровоцировать возникновение непрогнозируемых ранее чрезвычайных ситуаций с эффектом домино, предупредил глава МЧС Александр Куренков.

    В будущем страна рискует столкнуться с непредсказуемыми кризисами, передает ТАСС.

    В интервью изданию «Союзники. ОДКБ» глава МЧС Александр Куренков заявил: «Тесное переплетение разнородных критически важных систем создает условия для возникновения новых, ранее не прогнозировавшихся уязвимостей техносферы».

    По словам министра, главную угрозу представляют каскадные аварии. Локальный сбой способен мгновенно перекинуться на смежные отрасли и достичь федерального масштаба. Ликвидация таких последствий потребует слаженного взаимодействия сразу нескольких ведомств.

    При этом сохраняются и традиционные природные вызовы. Руководитель министерства отметил риск масштабных затоплений из-за переполнения водохранилищ, в частности на территории Казахстана. Прорыв дамб грозит разрушением инфраструктуры и размытием скотомогильников, что способно спровоцировать гуманитарную и эпидемиологическую катастрофу.

    Кроме того, из-за участившихся засух ландшафтные пожары стали трансграничной проблемой. Огонь угрожает приграничным поселениям и экономике сразу нескольких стран. Для эффективной борьбы со стихией государствам необходимо оперативно обмениваться спутниковыми данными в формате ОДКБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МЧС Александр Куренков предупредил о высоком риске возникновения природных катастроф в России.

    В июне министр объявил о старте пожароопасного сезона почти на всей территории страны.

    Из-за прорыва дамбы на реке Кубань в июне власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе.

    Комментарии (5)
    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    МЧС: В Москве ожидается сильная жара

    Спасатели предупредили о сильной жаре в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие дни в российской столице прогнозируется значительное повышение температуры, воздух может прогреться до 32 градусов тепла, предупредили в МЧС.

    В ближайшие четыре дня дневная температура в российской столице может достигнуть 32 градусов, передает РИА «Новости».

    «В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса», – говорится в сообщении столичного главка МЧС России.

    В связи с погодными условиями спасатели призывают жителей и гостей города проявлять осторожность. Рекомендуется избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головные уборы, а также употреблять больше питьевой воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля синоптики спрогнозировали повышение температуры воздуха в столице до 31 градуса.

    Месяцем ранее Гидрометцентр предупреждал о сохранении 30-градусной жары в Московском регионе.

    Между тем представители МЧС рекомендовали жителям плавать исключительно в специально оборудованных местах.

    Комментарии (3)
    4 августа 2026, 22:02 • Новости дня
    Лондон пережил первый за 155 лет месяц без дождей

    Tекст: Вера Басилая

    Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые за 155 лет с 1871 года, сообщает портал Semafor.

    По данным Semafor, рекордное отсутствие осадков в течение полного календарного месяца зафиксировано в столице Британии впервые с 1871 года. Издание Mirror со ссылкой на Национальный союз фермеров предупреждает о возможном недостатке продуктов питания из-за экстремальных погодных условий, передает РИА «Новости».

    «В лондонском Королевском ботаническом саду Кью, где с 1871 года располагается метеостанция, впервые за 155 лет был зафиксирован календарный месяц без дождя», – отмечается в публикации. В конце июля на половине территории Англии официально объявили режим засухи.

    Британское метеорологическое бюро констатировало самый долгий период без дождей на юго-востоке страны за последние 30 лет. В июне температура превысила 37 градусов, установив новый исторический максимум.

    Аномальная засуха в Великобритании привела к дефициту овощей на внутреннем рынке.

    Жертвами майской и июньской жары в Соединенном Королевстве стали почти 3 тыс. человек.

    Экстремальные температуры сорвали тысячи плановых операций в британских больницах.


    Комментарии (3)
    3 августа 2026, 14:33 • Новости дня
    Нидерланды решили полностью закрыть шлюзы из-за рекордной засухи

    Binnenlands Bestuur: На западе Нидерландов запретят забор воды из-за засухи

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне критического дефицита пресной воды с 5 августа в регионе между Гаагой и Роттердамом остановят судоходство и введут строгий запрет на использование водоемов.

    Водное управление Делфланда с 5 августа полностью закроет шлюзы и введет запрет на забор воды из каналов и водоемов, передает РИА «Новости». Эта мера связана с сильной засухой в стране. Ограничения затронут Гаагу, Делфт и часть Роттердама.

    «Водное управление Делфланда объявило об «уникальных» мерах, касающихся западной части Нидерландов. Начиная со среды, 5 августа, все шлюзы будут закрыты для коммерческого и рекреационного судоходства», – сообщило издание Binnenlands Bestuur. Кроме того, вводится запрет на использование поверхностных вод в регионе Делфланд.

    Засуха и нехватка пресной воды создают серьезные проблемы для водной системы вдоль побережья. Ранее аналогичные меры были приняты в Мааслейсе, Схидаме и Влаардингене. С 16 июля в стране официально действует режим фактического дефицита воды, а уровень реки Рейн у пограничного пункта Лобит опустился до рекордного минимума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в нидерландской провинции Гелдерланд из-за критического обмеления водоемов временно прекратили работу паромы.

    В соседней Германии более ста городов и округов ограничили использование воды на фоне дефицита осадков.

    Экономист Игорь Юшков предупредил о риске энергетического кризиса во всей Европе из-за падения уровня рек.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:35 • Новости дня
    Во Франции задержали около 380 виновников рекордных лесных пожаров

    BFMTV: Почти 380 человек задержаны за причастность к пожарам во Франции

    Tекст: Мария Иванова

    По подозрению в причастности к разрушительным лесным пожарам на юге Франции задержаны почти 380 человек, в том числе 142 подростка.

    Около 380 подозреваемых оказались в руках правосудия из-за лесных пожаров в южных регионах страны, передает РИА «Новости».

    Изначально глава министерства внутренних дел Лоран Нуньес заявлял о поимке 308 злоумышленников.

    «В связи с пожарами были задержаны 375 человек, среди которых 142 несовершеннолетних», – отмечается в материале телеканала BFMTV. Известно, что 36 фигурантов уже получили приговоры или отправлены под предварительный арест до начала судебных разбирательств.

    Европейские государства сейчас сталкиваются с аномальной жарой. Наибольший урон стихия нанесла Испании, Португалии, Италии, Греции и самой Франции. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что республика переживает рекордное количество природных возгораний со времен Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце французские правоохранители задержали 111 подозреваемых в поджогах лесов.

    Из-за крупного природного пожара в Восточных Пиренеях власти эвакуировали около 10 тыс. человек.

    Финансовые потери европейских стран от экстремальных погодных условий составили более 3 млрд евро.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 06:06 • Новости дня
    Кардиолог предупредил об опасности ледяной воды в жару

    Кардиолог Алексеенко заявил об опасности ледяной воды в жару

    Tекст: Катерина Туманова

    Для безопасного охлаждения в жаркую погоду следует использовать влажное полотенце и воду комнатной температуры, избегая резких температурных перепадов, сообщил главный кардиолог Кузбасса Алексей Алексеенко.

    «Взрослым поможет применение прохладного душа. Можно просто смочить полотенце прохладной водой и положить на лоб, оголенные участки конечностей. Подойдут любые физические методы охлаждения, но с использованием прохладной, а не ледяной воды, чтобы не было резких перепадов температур и соответственно изменения тонуса сосудов», – пояснил специалист РИА «Новости».

    Для младенцев врач рекомендовал исключительно физические методы снижения температуры тела. По словам кардиолога, детей можно споласкивать водой, которая должна быть немного прохладнее комнатной температуры.

    Важно не подвергать детский организм стрессу из-за резких перепадов температуры. Для взрослых резкое изменение температуры тоже может навредить и привести к нарушению тонуса сосудов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МЧС предупредили о том, что в Москве ожидается сильная жара. Психотерапевт рассказала о причинах и симптомах развития летней депрессии. Косметолог дала советы по уходу за кожей в жару.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Guardian: Аномальная жара в Европе спровоцировала резкий рост цен на продукты

    Guardian: Европейская засуха спровоцирует осеннее подорожание продуктов

    Tекст: Мария Иванова

    Губительный зной и лесные пожары уже уничтожили тысячи тонн европейского урожая, что неизбежно приведет к ощутимому скачку стоимости продовольствия, отмечают западные СМИ.

    Аномальные температуры и масштабные лесные пожары грозят странам Европы серьезным продовольственным кризисом, передает РИА «Новости».

    Британская газета Guardian прогнозирует заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур. «Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше», – заявила основатель компании Citizens of Soil Сара Вашон.

    Сильнее всего от засухи пострадали производители овощей, винограда и зерновых. Французская ассоциация Legumes de France сообщила о потере тысяч тонн продукции стоимостью в десятки миллионов евро, а урожай некоторых овощей может сократиться вдвое. Тем временем Еврокомиссия уже пересмотрела прогнозы, снизив ожидания по сбору подсолнечника на 7%, кукурузы – на 6%, а картофеля и сои – на 3%.

    Особенно сложная ситуация складывается в Испании, которая является крупнейшим мировым производителем оливкового масла. Местное министерство сельского хозяйства ожидает падения урожая зерновых с 24 млн до 18,5 миллиона тонн. Причем этот пессимистичный прогноз ведомство подготовило еще до начала разрушительных лесных пожаров последних недель.

    Во Франции жара экстремально ускорила созревание винограда, из-за чего в Шампани сбор начнется в рекордно ранние сроки при ожидаемом падении объемов на 10%. Одновременно плантации оливковых деревьев в Италии, Греции и Португалии страдают от осыпания плодов и болезней растений.

    Участники рынка предупреждают, что стоимость оливкового масла, резко взлетевшая в 2024 году, вновь пойдет вверх уже этой осенью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финансовые потери европейских стран от лесных пожаров превысили 3 млрд евро.

    Экстремальная жара вынудила Великобританию массово закупать овощи за рубежом.

    Аналитики спрогнозировали масштабное падение урожая зерновых в Европе.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 13:30 • Новости дня
    Аномальная жара убила трех львов в японском зоопарке

    От перегрева в зоопарке Тама под Токио погибли три льва

    Tекст: Мария Иванова

    Жертвами 40-градусного зноя в пригороде Токио стали три хищника, при этом еще три обитателя местного зоосада находятся в критическом состоянии.

    В зоопарке Тама в пригороде японской столицы за последнюю неделю умерли три из 16 содержащихся там львов, передает ТАСС.

    Администрация учреждения предварительно связывает гибель животных с аномальной жарой. С 23 июля вольер закрыли из-за резкого ухудшения самочувствия хищников.

    Специалисты отмечали у зверей потерю аппетита и усталость, некоторые особи падали в обморок. Несмотря на помощь ветеринаров, спасти трех львов не удалось. Еще трое животных находятся в тяжелом состоянии, для их охлаждения применяют кондиционеры и вентиляторы.

    Точную причину гибели установят после вскрытия. Предварительное исследование показало общее обезвоживание и полиорганную недостаточность, что, как отметили специалисты, «позволяет предположить, что перегрев был одним из факторов, способствовавших смерти».

    В последние недели температура в некоторых районах Японии превышает 40 градусов. Только с 20 по 26 июля из-за тепловых ударов госпитализировали более 18 тыс. человек, 45 пострадавших скончались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля из-за продолжительной жары в Челябинском зоопарке умер северный олень.

    В Испании экстремально высокие температуры спровоцировали гибель более 3 тыс. человек. В шести наиболее пострадавших странах Западной Европы аномальный зной унес жизни 14 тыс. граждан.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 09:24 • Новости дня
    Euractiv: Обмеление важнейших рек парализовало энергетику и экономику Европы

    Euractiv: Обмеление Рейна и Дуная нарушило работу электростанций и заводов ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Резкое падение уровня воды в важнейших европейских реках привело к серьезным проблемам в работе электростанций и трехкратному росту стоимости грузоперевозок.

    Энергетическая система и экономика стран Евросоюза столкнулись с серьезным испытанием на прочность из-за обмеления Рейна и Дуная, передает ТАСС.

    Резкое снижение уровня воды парализует функционирование атомных и гидроэлектростанций, а также угрожает работе угольных энергообъектов.

    Эти две реки играют ключевую роль в электроэнергетической системе Европы. По Рейну традиционно осуществляется доставка сырья и вывоз готовой продукции. Из-за мелководья грузоподъемность судов значительно снизилась, что спровоцировало трехкратный рост стоимости перевозок. Это нанесло удар по химической промышленности и нескольким угольным электростанциям, зависящим от речных поставок топлива.

    Ситуация на Дунае привела к тому, что русловые гидроэлектростанции Австрии снизили выработку энергии на 30%. Власти Венгрии допускают полную остановку АЭС «Пакш». В Румынии военным пришлось взорвать часть скалы для увеличения потока воды, чтобы не допустить остановки Чернаводской АЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич предупредил о скорой остановке судоходства на Дунае из-за засухи.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал полную остановку атомной электростанции «Пакш».

    Экономист Игорь Юшков рассказал о снижении выработки электроэнергии на европейских гидроэлектростанциях.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Мощное землетрясение выгнало жителей итальянской Пизы на улицы

    Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали в итальянской провинции Пиза

    Tекст: Мария Иванова

    Утром во вторник сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Тоскане, заставившие десятки испуганных горожан экстренно покинуть свои дома.

    Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло во вторник утром в итальянской Тоскане, передает РИА «Новости».

    Эпицентр находился на территории провинции Пиза. Колебания земли также отчетливо ощутили жители городов Лукка и Масса-Каррара.

    Региональная служба гражданской обороны оперативно начала проверку зданий и инфраструктуры на предмет возможных разрушений. Местная газета Corriere Adriatico сообщила о множестве звонков в пожарную службу от встревоженных людей. Испугавшись тряски, десятки горожан вышли на улицы Пизы.

    В социальных сетях очевидцы массово делились рассказами о дрожащей мебели и звенящих стеклах. Информации о пострадавших или значительных повреждениях пока не поступало.

    На прошлой неделе стихийное бедствие случилось в районе Неаполя. Там зафиксировали самое сильное за последние 40 лет землетрясение магнитудой 4,7. Тогда пострадали 26 человек, произошли перебои со светом, а часть жителей эвакуировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Неаполя несколькими днями ранее произошло самое мощное за последние 40 лет землетрясение.

    В результате этих подземных толчков пострадали 26 человек.

    В прошлом году из-за сейсмической активности в этом регионе власти эвакуировали студентов местных университетов.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 09:01 • Новости дня
    В Тюмени снизился уровень воды в реке Туре

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Паводковая ситуация в Тюмени начала стабилизироваться, гидропосты зафиксировали первое падение уровня водоема на один сантиметр, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    «Уровень Туры в городе Тюмени начал понемногу снижаться. За последние сутки – минус один сантиметр. Сегодня гидропост показывает 895 см», – заявил глава региона в Max.

    На реке Тавде паводковая волна уже миновала село Нижняя Тавда. Сейчас уровень воды там достиг отметки 945 см, однако опасных значений пока не зафиксировано. При этом на реке Пышме у села Богандинского вода поднялась на 11 см, достигнув 610 см, но вскоре рост должен прекратиться.

    Из-за обильных осадков в Тюмени и прилегающем округе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления остаются 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка.

    Спасатели эвакуировали 53 человека, включая девять детей, из которых 38 размещены во временных пунктах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации в Тюмени и Тюменском округе.

    Из-за разлива рек Туры и Пышмы в зоне масштабного паводка оказались почти 30 населенных пунктов.

    Спасатели эвакуировали десятки местных жителей из затопленного села Богандинского.

    Комментарии (0)
    3 августа 2026, 10:20 • Новости дня
    Число жертв наводнений в индийском штате Ассам выросло до 85 человек

    Разрушительные наводнения в Индии унесли жизни 85 человек

    Tекст: Мария Иванова

    Мощные муссонные ливни в индийском штате Ассам привели к масштабным наводнениям, жертвами которых стали уже 85 человек, а пострадали свыше 135 тыс. жителей.

    Число погибших в результате сильных наводнений на северо-востоке Индии достигло 85 человек, передает РИА «Новости». Стихийное бедствие обрушилось на штат Ассам из-за аномальных муссонных ливней.

    В конце июля главный министр штата Химанта Бисва Сарма заявил, что количество осадков превысило норму на 436%. Это привело к затоплению деревень, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами. Для помощи населению власти развернули более 140 лагерей временного размещения.

    «Согласно официальной информации, в пяти округах в настоящее время пострадавшими числятся около 135 тысяч человек, в то же время еще три человека погибли, и общее число жертв наводнения этого года достигло 85», – сообщает местная газета Deccan Herald.

    Наибольший урон стихия нанесла округу Сибсагар, где зафиксированы три новые смерти. В этом регионе пострадали более 55 тыс. человек, вода затопила 335 населенных пунктов и повредила 15,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце наводнения на севере и востоке Индии унесли жизни 16 местных жителей.

    В мае жертвами сильной бури в индийском штате Уттар-Прадеш стали по меньшей мере 56 человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству республики в связи с этим масштабным стихийным бедствием.

    Комментарии (0)
    5 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В ООН спрогнозировали масштабный голод из-за климатического феномена

    ООН предрекла острую нехватку продовольствия для 49 млн человек из-за Эль-Ниньо

    Tекст: Мария Иванова

    Мощнейшее с середины прошлого века природное явление Эль-Ниньо грозит поставить на грань голода почти 49 млн человек к концу 2027 года.

    Число голодающих может вырасти на 49 млн к концу 2027 года, передает РИА «Новости».

    «В 2015-2016 годах Эль-Ниньо повлиял на продовольственную безопасность 60-100 млн человек. Предварительный анализ ВПП прогнозирует, что Эль-Ниньо 2026-2027 годов может привести к тому, что к концу 2027 года еще как минимум 49 млн человек окажутся в состоянии острой нехватки продовольствия», – заявили в пресс-службе Всемирной продовольственной программы ООН.

    Аналитики изучили 45 стран с нестабильной ситуацией. Вероятность формирования крайне сильного климатического феномена достигает 81%. Температура поверхности океана уже побила рекорды с 1982 года, а грядущий Эль-Ниньо рискует стать самым мощным с 1950 года.

    Пик природной аномалии ожидается с сентября по декабрь 2026 года. Тяжелее всего придется государствам Центральной Америки и юга Африки. Отметим, что до этого глобальный голод отступал три года подряд, затронув в 2025 году до 696 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые Всемирной метеорологической организации ООН сообщили об усилении климатического явления Эль-Ниньо.С

    овместный доклад ФАО и Всемирной продовольственной программы зафиксировал нарастающую нехватку продовольствия в 13 кризисных регионах мира.

    Аналитики Bloomberg спрогнозировали новую волну роста мировых цен на базовые продукты питания из-за погодных аномалий.

    Комментарии (0)
    4 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    Июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю наблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за рекордной жары со среднемесячной температурой 24,9 градуса и пересыхания рек французские власти призвали жителей большинства департаментов ограничить потребление воды.

    Прошедший месяц оказался самым жарким во Франции за 126 лет ведения метеорологической статистики, передает РИА «Новости»


     Среднемесячная температура достигла 24,9 градуса Цельсия, превысив норму на 3,8 градуса.

    «Июль 2026 года стал самым жарким месяцем, когда-либо зарегистрированным во Франции с начала наблюдений в 1900 году», – сообщили синоптики. Месяц также отметился рекордным дефицитом осадков в 70% и большим количеством солнечных дней, что привело к сильному пересыханию почв, сравнимому с показателями 2022 года.

    Из-за критической ситуации с водоемами и реками управление по биоразнообразию рекомендовало ограничить использование воды почти по всей стране. Заместитель директора ведомства Пьер-Эдуар Гийен отметил, что меры варьируются от предупреждений до строгих запретов.

    Аномальная жара накрыла значительную часть Европы, особенно затронув Испанию, Португалию, Италию и Грецию. Президент Эммануэль Макрон ранее подчеркивал, что Франция столкнулась с беспрецедентным количеством природных пожаров с момента окончания Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине июля лесные пожары во Франции уничтожили свыше 42 тыс. гектаров леса.

    Энергетическая компания EDF временно приостановила работу трех ядерных реакторов из-за аномальной жары.

    Экстремальные температуры спровоцировали резкий скачок смертности среди пожилых людей.

    Комментарии (0)
    Главное
    Спецслужбы Грузии возбудили дело о саботаже из-за фейков про россиян
    Танк «Прорыв» уничтожил группу украинских боевиков под Харьковом
    ЦБ пересмотрел прогноз по ключевой ставке
    WP: Трамп отчитал Хегсета за нехватку ракет
    Пост Дмитриева о гибели Европы из-за мигрантов собрал миллион просмотров в X
    В США начали пересмотр пошлин на стальные трубы из России и с Украины
    Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после американских экспериментов

    Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ

    Бельгия в июле закупала СПГ исключительно у России, причем делала это не только для себя, но и для Германии и других соседей. Было бы у России больше СПГ, европейцы скупили бы его весь. Но американские санкции подрезали им возможности. Почему Бельгия стала фанатом российского СПГ, да еще и в преддверии эмбарго ЕК? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация меняет систему военного управления

    «Фактически мы наблюдаем одно из важнейших последствий специальной военной операции – формирование нового поколения российских военачальников». Такими словами эксперты комментируют важнейшие организационные и кадровые решения, принятые в руководстве Минобороны. Что именно и зачем изменилось в Вооруженных силах? Подробности

    Перейти в раздел

    Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев

    На пути прохождения в Конгрессе США нового законопроекта об антироссийских санкциях внезапно возникло препятствие. Сразу несколько конгрессменов разглядели в этом документе скрытый смысл и стали резко выступать против. О чем идет речь и почему этим людям важнее торговля с Китаем, чем новые антироссийские санкции? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации