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В Хабаровском крае объявили штормовое предупреждение
На юг Хабаровского края надвигается мощная непогода с грозами и сильным ветром, способная спровоцировать опасные ситуации, сообщили в краевом правительстве.
Опасные метеорологические явления ожидаются в пятницу, пояснили в руководстве региона, передает РИА «Новости».
«В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. 7 августа в южных районах края ожидаются сильные ливни, грозы и усиление ветра», – говорится в сообщении.
Удар стихии затронет пять муниципальных образований, включая Бикинский округ и Хабаровский район. Гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок за город.
Также автовладельцев просят не парковать машины рядом с линиями электропередачи, одиночными деревьями и рекламными щитами.
В середине июля Гидрометцентр предупреждал о надвигающихся на Дальний Восток сильных дождях.
Синоптик Александр Шувалов прогнозировал аномальные осадки в Хабаровском крае из-за остатков супертайфуна «Бави».
Примгидромет объявлял штормовое предупреждение на значительной территории соседнего Приморского края.