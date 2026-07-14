Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Синоптик предупредил о выходе остатков тайфуна «Бави» на Дальний Восток России
Синоптик Шувалов предупредил о ливнях в Приморье из-за остатков тайфуна «Бави»
Аномальные дожди накроют Приморский и Хабаровский края, а также Сахалин под влиянием остатков супертайфуна «Бави», сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Резкие изменения погоды предстоят на Дальнем Востоке – это Приморский и Хабаровский края и частично Сахалин. На эти районы выходят остатки бывшего тайфуна «Бави», который сильно и интенсивно, с погодными ненастьями, обрушился на Китай», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».
По словам синоптика, в отдельных районах Приморского края за сутки может выпасть от 120 до 140 миллиметров осадков. Такие значения значительно превышают обычную суточную норму и могут привести к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях.
Шувалов уточнил, что зона наиболее интенсивных дождей затронет юг Хабаровского края и восточную часть региона, от Хабаровска до Охотска. В этих районах также ожидаются очень сильные осадки, и, по его предупреждению, сообщения о подтоплениях на Дальнем Востоке могут начаться уже с вечера 14 июля и продолжиться 15-16 июля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье из-за влияния атмосферного фронта бывшего тайфуна «Бави».
На Тайване число пострадавших в результате прохода тайфуна Бави выросло до 135 человек.