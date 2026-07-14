Котяков: Процедуру компенсаций пенсионерам Крайнего Севера при переезде упростят

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министерство подготовило проект постановления, упрощающий выплату компенсаций за переезд пенсионерам из северных регионов, пишет «Парламентская газета».

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Неработающие пенсионеры вправе получить возмещение расходов на проезд и провоз багажа при переезде в другой регион. Компенсация также распространяется на совместно переезжающих членов семьи, находящихся на иждивении. Заявление можно подать лично в отделении Социального фонда России, через портал госуслуг или по почте.

«Если вышедший на пенсию гражданин, работавший на Крайнем Севере или в приравненных к нему местностях, желает сменить регион проживания, он может получить компенсацию за переезд и провоз багажа. Мы упрощаем и ускоряем процедуру получения этой компенсации», – заявил министр.

Пенсионерам больше не придется собирать дополнительные справки. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые данные в других ведомствах. Кроме того, сроки рассмотрения заявления и перевода средств сократятся до семи дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд анонсировал автоматическое назначение страховых пенсий по старости. Эксперт Татьяна Подольская рассказывала о возможности увеличения выплат при переезде в районы Крайнего Севера.

В 2024 году правительство утвердило дополнительные надбавки к зарплате для сотрудников северных федеральных учреждений.