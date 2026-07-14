Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Продюсер Мао: Трамп оценил подаренную Путиным шайбу
Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом принял спортивный сувенир от президента России Владимира Путина, переданный ему после ПМЭФ, заявил продюсер Стивен Мао.
Сувенир доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук – младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ в начале июня, передает ТАСС.
«Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – сказал Мао в беседе с агентством.
Он добавил, что после этого лидеры двух стран более полутора часов беседовали по телефону, обсуждая двусторонние отношения.
Деятель киноиндустрии выразил надежду на продолжение конструктивной работы и достижение положительных результатов. По его словам, Кук-младший пользуется особым доверием Трампа и способен сыграть важную официальную роль в продвижении мирного процесса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял, что посетил в Россию для получения новых знаний.
В начале июля президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.
Также политики созванивались в июне.