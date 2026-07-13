Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль

Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

Tекст: Катерина Туманова

Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

«Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.