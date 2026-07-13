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    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    17 комментариев
    13 июля 2026, 16:15 • Новости дня

    Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув отсутствие у Ирана возможностей противостоять этому.

    «Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», – заявил глава государства в прямом эфире телекомпании Fox News, имея в виду Иран, передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    За несколько дней до этого американский лидер объявил о полном открытии данного маршрута для судоходства.

    11 июля 2026, 03:10 • Новости дня
    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу

    Axios: Трамп потребовал у Ирана открыть Ормузский пролив

    Axios: Трамп выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа потребовала, чтобы Иран публично признал Ормузский пролив открытым, и пообещал прекратить обстреливать коммерческие суда.

    Администрация Трампа заявляет, что Иран нарушил меморандум о взаимопонимании, подписанный с США три недели назад, неоднократно обстреливая коммерческие суда в проливе и вокруг него.

    Эти атаки привели к нескольким перестрелкам и поставили соглашение на грань срыва. На этой неделе Трамп объявил, что режим прекращения огня «закончился».

    «Официальные лица США заявляют, что невыполнение Ираном столь простого обязательства вызывает серьёзные сомнения в его готовности и способности выполнять гораздо более сложное ядерное соглашение», – пишет Axios.

    Ожидается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел Омана Сайид Бадр аль-Бусаиди встретятся в субботу в Маскате, чтобы обсудить Ормузский кризис.

    В последние недели, еще до подписания меморандума о взаимопонимании, Оман объединился с США и их союзниками в Персидском заливе, открыв южный канал у своего побережья для прохода судов через пролив.

    Иран был в ярости из-за того, что этот шаг ослабил его позиции на переговорах. Официальные лица США заявляют со ссылкой на переговорщиков, что радикальные элементы внутри Ирана открыли огонь по кораблям, чтобы вернуть себе рычаги влияния.

    На публике иранские переговорщики, командиры Корпуса стражей исламской революции и другие высокопоставленные чиновники едины в своем требовании, чтобы Тегеран сохранил контроль над судоходством через пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг.

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    10 июля 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    Трамп потребовал разбомбить Иран в случае своего убийства
    @ Samuel Corum/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп поручил нанести по Ирану удар невиданной силы, если планы Тегерана по его устранению увенчаются успехом.

    «Я уже давно нахожусь в их списке. Именно с этим мы имеем дело. Единственное, что я сделал, оставил указания: если со мной что-то случится, просто буквально разбомбить их так, как никогда раньше», – заявил Трамп в интервью газете New York Post, передает ТАСС.

    Он добавил, что «Тегеран вынашивает планы по его убийству уже много лет». При этом политик опроверг сообщения о том, что Израиль предупреждал Вашингтон о новом заговоре. Тем не менее президент уверен, что давно является для Ирана целью номер один.

    Ранее Трамп заявил об угрозе своей жизни со стороны Ирана. Несколькими днями ранее американский лидер анонсировал очередной мощный удар по исламской республике.

    Израиль выразил готовность присоединиться к новым атакам Вашингтона.

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    10 июля 2026, 12:50 • Видео
    МОК снял санкции с России. Что это с ним?

    Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    11 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в ООН заявил о простейшем условии мира с Ливаном

    Посол Данон заявил о мире с Ливаном при устранении «Хезболлы»

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке могут принести самый неожиданный дипломатический приз: привлечение Ливана к Авраамским соглашениям после десятилетий вражды с Израилем, пишет New Yokr Post со ссылкой на посла Израиля в ООН Дэнни Данона.

    Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил газете New Yokr Post, что если Ливану удастся вытеснить «Хезболлу» с юга страны и восстановить правительственный контроль над своей территорией, то нормализация отношений с Израилем перестанет быть невозможной.

    «Мы будем очень рады нормализации отношений, даже если они присоединятся к Авраамским соглашениям», – сказал Данон, отвечая на вопрос о том, что может означать для региона Ливан, свободный от «Хезболлы».

    Такой прорыв ознаменовал бы одно из крупнейших расширений соглашений, заключенных при посредничестве Трампа, с момента их первого подписания в 2020 году, расширив дипломатическое признание Израиля арабскими государствами и перестроив альянсы на Ближнем Востоке.

    Эта концепция соответствует более широким усилиям администрации Трампа по оказанию помощи Ливану в восстановлении полного суверенитета путем устранения военного контроля «Хезболлы» над югом страны, заявил на этой неделе изданию американский чиновник.

    «Администрация Трампа работает над созданием суверенного Ливана, которому не угрожает внутренняя опасность со стороны «Хезболлы», и «Хезболла» не может использовать южный Ливан для создания угрозы соседним странам», – заявил чиновник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США, Израиль и Ливан в конце июня заключили  соглашение по урегулированию конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск с юга Ливана до полного разоружения «Хезболлы». Лидер «Хезболлы» отверг мирное соглашение Израиля и Ливана.

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    11 июля 2026, 05:55 • Новости дня
    Сенаторы США договорились с Трампом о новых антироссийских санкциях

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа и сенаторы США согласовали обновленный законопроект об антироссийских санкциях, предполагающий ограничения против покупателей российских энергоносителей для усиления давления на Москву.

    Четыре американских сенатора согласовали с президентской администрацией продвижение обновленного документа об ограничениях против Москвы, передает Reuters.

    «Мы с гордостью сообщаем, что достигли соглашения с администрацией Трампа о продвижении обновленного законопроекта о санкциях против России. Мы очень довольны этим значительным прогрессом и ожидаем, что законопроект будет представлен в ближайшее время», – говорится в заявлении сенаторов Ричарда Блюменталя, Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), Жанны Шахин и Роджера Уикера.

    Проект предусматривает наказание для государств, сотрудничающих с российской стороной и покупающих ее нефть и газ. Линдси Грэм после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве пояснил, что новые меры дадут Дональду Трампу рычаги для содействия завершению конфликта.

    Ранее американский лидер провел переговоры с Зеленским в Анкаре, пообещав предоставить лицензию на производство комплексов Patriot. По словам главы Белого дома, Москва и Киев стремятся завершить спецоперацию на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  Путин заявил, что западные авиакомпании понесли потери из-за антироссийских санкций. Military China: Путин показал способность России противостоять санкциям. Посол МИД Трофимов заявил, что Запад не собирается снимать санкции с России.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    12 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Друг убитого Чарли Кирка представил «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Друг убитого Чарли Кирка показал доказательства вины преступника

    Tекст: Катерина Туманова

    Бенни Джонсон назвал новые доказательства против обвиняемого в убийстве Тайлера Робинсона «сенсационной сенсацией» и показал в зале суда штата Юта новое видео с камер видеонаблюдения, которые делают вину Робинсона в убийстве Чарли Кирка очевидной всем.

    В ходе предварительных слушаний прокуратура представила видеоматериалы высокого разрешения, детально фиксирующие момент выстрела в основателя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

    Обвинение продемонстрировало запись, на которой обвиняемый Тайлер Робинсон выслеживает жертву на территории кампуса Университета Южной Юты, передает Fox News.

    Близкий друг погибшего Бенни Джонсон прокомментировал новые материалы дела, отметив, что для обвинения они стали сокрушительными и неопровержимыми.

    По словам Джонсона, на кадрах видно, как Робинсон следовал за Кирком, забрался на крышу и занял позицию снайпера, после чего произвел выстрел.

    Сторона защиты попыталась оспорить представленные доказательства, обвинив оппонентов в пустой трате времени. Судья поручил обеим сторонам подготовить письменные аргументы, устные слушания назначены на сентябрь.

    Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме.

    В убийстве заподозрили Тайлера Робинсона. В настоящее время суд решает вопрос о наличии достаточных оснований для привлечения 23-летнего подозреваемого к ответственности, при этом фигурант свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа. Президент США посмертно присвоил Кирку высшую гражданскую награду страны.

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    11 июля 2026, 20:16 • Новости дня
    ФБР начало расследование из-за нового самолета Трампа

    Директор ФБР обсудил с Трампом утечку информации о безопасности нового самолета

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер выразил крайнее недовольство раскрытием информации о технических проблемах и уязвимостях обновленного президентского борта стоимостью 400 млн долларов.

    Руководитель Федерального бюро расследований США Кэш Патель обсудил инцидент с утечкой секретной информации с чиновниками Белого дома, передает CNN.

    Ранее журналисты издания The New York Times получили повестки в суд после публикации статьи о недостаточных возможностях нового президентского самолета Air Force One.

    «Судебные повестки были вручены после того, как в пятницу директор ФБР Кэш Патель встретился в Белом доме с чиновниками для обсуждения расследования бюро, касающегося утечек информации о проблемах с безопасностью нового президентского самолета Air Force One», – отмечается в материале телеканала.

    По данным прессы, Патель также поговорил о ходе расследования лично с Дональдом Трампом по телефону. Журналисты подчеркивают, что политик был сильно раздражен появлением в средствах массовой информации данных о проблемах с безопасностью подаренного лайнера.

    Особенное недовольство американского лидера вызвала огласка неспособности воздушного судна совершить прямой рейс из Турции, где проходил саммит НАТО. В мае 2025 года катарская королевская семья подарила политику лайнер Boeing 747-8, который решили переоборудовать в «борт номер один».

    На прошлой неделе состоялась официальная презентация обновленного самолета. Воздушное судно получило новую окраску в красном, белом, синем и золотом цветах, а также полностью переработанный интерьер.

    The New York Times отметило слабое техническое оснащение подаренного Катаром президентского борта.

    Сам Дональд Трамп объяснил смену самолета во время визита в Британию желанием удивить местных военных.

    Ранее американские конгрессмены потребовали расследовать обстоятельства передачи этого дорогостоящего лайнера.

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    11 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    В Вашингтоне озвучили ключевое требование к Ирану по ядерному вопросу

    В Вашингтоне заявили, что Иран должен передать все ядерные материалы

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский чиновник из администрации президента США заявил Reuters, что с Ираном готовы вести переговоры, если Тегеран отдаст весь свой уроан.

    Основное требование со стороны США заключается в том, чтобы Иран передал им свои ядерные материалы. Считается, что Тегеран обладает более чем 900 фунтами высокообогащенного урана, который Трамп и другие американские чиновники называют «ядерной пылью», передает Reuters.

    Предполагается, что ядерный вопрос будет урегулирован в течение 60-дневного периода переговоров на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного двумя странами в июне.

    «Я хочу внести ясность: если мы не получим пыль, то сделки с Ираном не будет», –  заявил один из американских чиновников.

    Он добавил, что у нас «есть много вариантов», если Иран откажется, включая военные и экономические меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские и иранские военные обменялись массированными ударами. Американский лидер заявил о продолжении  переговоров с Ираном вне перемирия, но Тегеран это категорически отверг. Портал Axios узнал, что президент США выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    12 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американской базы в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при ответной атаке на удары США поразил центр командования и контроля базы США в Иордании, а также ангары для беспилотников MQ9.

    В заявлении КСИР указывается, что США попытались прошлой ночью заставить  несколько судов проложить незаконный маршрут к югу от Ормузского пролива, что было пресечено решительным ответом ВМС.

    Чтобы компенсировать это поражение, американские военные нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и вышек сотовой связи на южном побережье.

    «Бойцы воздушно-космического корпуса нанесли удары по военным базам США. На первом этапе был нанесен удар по критически важной военной инфраструктуре и объектам на авиабазе Принца Хасана в Иордании, а также по центру командования и контроля базы и ангарам для беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами», – приводит заявление КСИР агентство Fars в Telegram-канале.

    В КСИР добавили, что продолжающаяся агрессия США, которые нарушают договор, вызовет «более жесткие ответные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива перед началом атак США. Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану, оправдывая ее якобы наказанием страны за неверные решения. Доказательством чему стали слова министра Военного ведомства США, который  двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    10 июля 2026, 23:30 • Новости дня
    Трамп заявил о продолжении переговоров с Ираном вне перемирия

    Tекст: Катерина Туманова

    Пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил Соединенные Штаты продолжить переговоры, но Вашингтон ясно дал понять Тегерану, что «перемирие закончилось».

    Трамп написал на своей платформе Truth Social: «Иран попросил нас продолжить переговоры. Мы согласились, но Соединенные Штаты недвусмысленно заявили им, что перемирие прекращено!»

    Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в результате бомбардировок США в Иране за два дня погибли 17 человек и 93 получили ранения, несмотря на подписанный между двумя сторонами меморандум о взаимопонимании по прекращению конфликта, передает телеканал Al-Hadath

    Представители американских военных заявили, что в ходе недавних ударов было поражено около 90 иранских военных целей, целью которых были системы противовоздушной обороны, склады ракет и беспилотники.

    Однако Иран обвинил США в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре, включая мосты и железнодорожные линии, соединяющие Тегеран и Мешхед.

    По словам иранского чиновника, удары также пришлись по «периферии» атомной электростанции в провинции Бушер (на юге), которая ранее уже подвергалась обстрелам во время войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. В течение 8-9 июля военные США нанесли серию ударов по Ирану, назвав это ответом на действия против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    Иранские силы ответили атаками по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

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    10 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Трамп заявил о завершении режима прекращения огня с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер подтвердил готовность продолжать мирные переговоры по просьбе Тегерана, однако подчеркнул полное окончание действия соглашения о временном перемирии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении перемирия между Соединенными Штатами и Ираном. Он отметил, что при этом, Соединенные Штаты согласились продолжить диалог об урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    «Исламская Республика Иран попросила нас продолжить «переговоры». Мы согласились на это, но недвусмысленно заявили, что режим прекращения огня завершен», – написал политик в соцсетях.

    Напомним, США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В результате воздушных атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне стороны подписали меморандум о немедленном прекращении боевых действий на всех фронтах.

    Позже в Швейцарии прошли консультации при посредничестве Дохи и Исламабада. Однако, в ночь на 8 июля американские военные возобновили масштабные удары. Причиной атаки стали обвинения в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу. В ответ иранские силы нанесли встречные удары по американским военным объектам в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Вашингтон и Тегеран договорились о временном прекращении взаимных атак.

    А в четверг американские и иранские военные вновь обменялись массированными ударами. После этого президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Исламской Республикой.

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    11 июля 2026, 00:35 • Новости дня
    Тегеран опроверг слова Трампа о просьбе начать мирные переговоры

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран категорически отрицает инициативу возобновления мирного диалога с Вашингтоном, однако согласился принять региональных посредников для обсуждения текущей ситуации, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

    После того, как президент США заявил, что Тегеран якобы сам обратился к Вашингтону с предложением продолжить мирный диалог, на что получил согласие, иранская сторона категорически отвергла данные заявления.

    «От нас не было каких-либо запросов на переговоры с США, однако, руководствуясь ответственным подходом, мы не стали отклонять запрос одного из региональных посредников по поводу визита для обсуждения текущей ситуации», – передает РИА «Новости» слова Багаи в эфире национального телевидения.

    В роли дипломатического связующего звена выступил Катар. Визит делегации направлен на проведение консультаций на фоне продолжающейся эскалации напряженности между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские и иранские военные обменялись  массированными ударами. Президент США заявил, что меморандум о прекращении огня, заключенный в середине июня, больше не действует, а Минфин США обновил списки подсанкционных лиц и компаний.

    При этом американский лидер в пятницу написал в Truth Social, что Иран попросил Вашингтон о переговорах.

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