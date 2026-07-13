Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль
Американский лидер Дональд Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув отсутствие у Ирана возможностей противостоять этому.
«Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», – заявил глава государства в прямом эфире телекомпании Fox News, имея в виду Иран, передает ТАСС.
Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.
За несколько дней до этого американский лидер объявил о полном открытии данного маршрута для судоходства.