Трамп заявил об угрозе его жизни со стороны Ирана

Трамп заявил об угрозе жизни со стороны Ирана и усилении своей охраны в США

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, заявил о предполагаемой угрозе его жизни со стороны Ирана, пишет ТАСС. На своей странице в соцсети Truth Social он подчеркнул, что, по его мнению, Иран «серьезно угрожает» ему. Трамп убежден, что страна уже предприняла неудачную попытку, но будет пытаться снова.

Трамп отметил, что чувствует себя в безопасности благодаря окружению, состоящему из большого числа людей и оружия. Он выразил благодарность Конгрессу США за одобрение дополнительных средств для усиления его охраны Секретной службой. По словам республиканца, это является важной мерой для предотвращения возможных угроз.

Эти высказывания Трампа поднимают вопрос о международной безопасности и возможных действиях Ирана в отношении бывших высокопоставленных лиц США. Трамп не уточнил конкретные детали или доказательства, подкрепляющие его утверждения, однако его заявление привлекло внимание к возможным угрозам, которые могут исходить от зарубежных стран.

Ранее Дональд Трамп признался Fox News, что после двух покушений на его жизнь он начал беспокоиться за безопасность членов своей семьи. Также сообщалось, что Райану Руту предъявлено обвинение в попытке покушения на Трампа во Флориде. В дополнение к этому, сына Райана Рута обвинили в хранении детской порнографии после обнаружения файлов на его устройствах.