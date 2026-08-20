Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946 – 1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.0 комментариев
Wired: Маск пожертвует республиканцам 200 млн долларов
Wired: Илон Маск выделит до 200 млн долларов республиканцам
Американский миллиардер Илон Маск планирует направить значительные средства на финансирование кампании республиканских кандидатов в преддверии промежуточных выборов в США.
Предприниматель готов потратить до 200 млн долларов на поддержку Республиканской партии, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Wired.
«Илон Маск планирует потратить крупную сумму на поддержку республиканцев на промежуточных выборах в ноябре этого года. Точная сумма может измениться, но, по мнению представителей администрации, Маск потратит от 100 до 200 млн долларов», – отмечает издание.
Главной целью финансирования станет мобилизация избирателей в стратегически важных штатах, включая Техас. Промежуточные выборы в конгресс США намечены на 3 ноября 2026 года.
Аналитики предупреждают, что республиканцы могут уступить контроль над палатой представителей демократам. Эксперты связывают возможную потерю большинства с падением рейтингов действующей администрации из-за роста цен и военной кампании против Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский миллиардер возобновил работу политического фонда America PAC для помощи Республиканской партии.
В январе бизнесмен пожертвовал 10 млн долларов кандидату в Сенат от республиканцев.
Финансирование избирательных кампаний консерваторов началось еще в конце прошлого года.