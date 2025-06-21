Глава Генштаба Израиля заявил о готовности ЦАХАЛ к «длительной кампании»

Tекст: Ирма Каплан

Несмотря на первый удар, который серьезно подорвал возможности Ирана по запуску ракет и обезглавил военное руководство, «кампания еще не окончена», заявил генерал-лейтенант Эяль Замир.

«Несмотря на наши значительные достижения, впереди нас ждут трудные дни. Мы проживаем переломный период, в котором мы должны устранить экзистенциальную угрозу», – приводит его слова Financial Times (FT).

По словам Замира, инвестиции Ирана в сеть доверенных лиц, которые окружили Израиль «огненным кольцом» из баллистических ракет и ядерной программой, заставили Израиль «действовать на опережение, чтобы предотвратить экзистенциальные угрозы».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель аналитического центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль высказала мнение о том, что в Иране все шпионят друг за другом и, если бы было иначе, возможно, обострения конфликта не произошло бы.