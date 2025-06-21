Кнайсль назвала «большой диверсией» обострение ирано-израильского конфликта

Tекст: Ирма Каплан

По ее словам, сценарий израильского или американского нападения на Иран существует уже более 20 лет, предает ее слова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

Кнайсль напомнила, когда США и их союзники вторглись в Ирак, постоянно звучала фраза: «Следующая остановка – Иран», но израильская армия говорила «Нет». Тогда они считали, что эта задача им не по плечу, но и тогда речь всегда шла об атаке на ядерные объекты.

«То, что произошло 13 июня, было не просто атакой на различные институты, ядерные объекты, военные учреждения, но и казнью 60-80 гражданских лиц: ученых, университетских профессоров, дипломатов. И кроме того, устранением командной цепи», – отметила она.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что с помощью дронов, которые были спрятаны за месяцы до атаки, ликвидированы ключевые фигуры в разведслужбах, в военных структурах: как в Корпусе стражей исламской революции, так и в армии.

«Это значит, все, что происходит с 13 июня, может происходить только при широкомасштабном участии диверсантов и предателей», – поделилась австрийский дипломат своим видением ирано-израильского конфликта.