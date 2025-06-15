Трамп призвал Иран и Израиль заключить соглашение ради мира

Tекст: Ольга Иванова

рамп заявил о необходимости заключения соглашения между Ираном и Израилем, передает РИА «Новости». В своей публикации в соцсети Truth Social он отметил: «Иран и Израиль должны заключить сделку, и они ее заключат, как я заставил заключить Индию и Пакистан, в этом случае используя торговлю с Соединенными Штатами, чтобы привнести разум, сплоченность и здравомыслие в переговоры с двумя прекрасными лидерами, которые смогли быстро принять решение и остановиться!».

Трамп выразил уверенность, что скоро между двумя странами будет мир, и отметил, что в настоящее время проводится много звонков и встреч между сторонами. Он добавил, что активно участвует в процессах, способствующих достижению мира на Ближнем Востоке.

По словам Трампа, его усилия часто остаются недооцененными, однако он уверен, что общественность понимает важность этих действий.

Напомним, в результате ответного удара иранские ракеты достигли сразу трех городов Израиля – Хайфы, Тель-Авива и Ашкелона.

Ранее Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».