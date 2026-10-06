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КСИР Ирана заявил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке страны
В ходе двух операций на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан Корпус стражей исламской революции (КСИР) ликвидировал восемь боевиков террористических группировок.
КСИР Ирана заявил, что ликвидировал восемь боевиков на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. «В общей сложности восемь членов террористических группировок были ликвидированы, еще четверо других арестованы», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит РИА «Новости».
Отмечается, что эти боевики были связаны с разведывательными структурами США и Израиля. По данным КСИР, они были причастны к убийству исламских религиозных служителей в провинции Систан и Белуджистан в июле и начале октября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.
Ранее КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов.
В июне КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака.