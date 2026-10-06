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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

    41 комментарий
    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    37 комментариев
    6 октября 2026, 21:33 • Новости дня

    КСИР Ирана заявил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе двух операций на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан Корпус стражей исламской революции (КСИР) ликвидировал восемь боевиков террористических группировок.

    КСИР Ирана заявил, что ликвидировал восемь боевиков на юго-востоке страны в провинции Систан и Белуджистан. «В общей сложности восемь членов террористических группировок были ликвидированы, еще четверо других арестованы», – говорится в заявлении КСИР, которое приводит РИА «Новости».

    Отмечается, что эти боевики были связаны с разведывательными структурами США и Израиля. По данным КСИР, они были причастны к убийству исламских религиозных служителей в провинции Систан и Белуджистан в июле и начале октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.

    Ранее КСИР сообщил о разгроме поддерживаемых США террористов.

    В июне КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака.

    6 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе

    Гендиректор Vitol Харди: Запасы нефти на Западе исчерпаны

    Гендиректор нефтетрейдера Vitol заявил об исчерпании запасов нефти на Западе
    @ REUTERS/Jason Redmond

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нефтяные запасы западных стран оказались исчерпаны в результате войны в Иране, заявил генеральный директор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди.

    Запасы нефти на Западе исчерпаны в результате войны в Иране, заявил Харди на энергетическом форуме в Лондоне, пишет Bloomberg. «Больше на Западе нет запасов, которые можно было бы израсходовать», – сказал он.

    Гендиректор Vitol подчеркнул, что западные страны полностью истощили доступные резервы, и предупредил, что дефицит топлива, вероятно, сохранится и в предстоящие зимние месяцы. Он подчеркнул, что доступные объемы уже использованы.

    В пятницу страны «Большой семерки» и их партнеры объявили о выделении 100 млн баррелей нефти из чрезвычайных резервов. Этому предшествовало давление администрации Дональда Трампа на Европу с требованием активнее сдерживать стремительный рост цен на дизельное топливо. При этом, по словам Харди, конкретные детали высвобождения резервов пока не вполне прозрачны.

    Днем ранее руководитель Saudi Aramco предупредил, что из мировых запасов нефти объемом 6 млрд баррелей на практике доступно менее 10%. Использованию остальных объемов препятствуют различные логистические трудности.

    Харди также отметил, что предложение нефтепродуктов остается крайне ограниченным. Он ожидает, что такая ситуация продолжится в ближайшие месяцы, в том числе в течение зимы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Saudi Aramco заявил о «пугающе низких» мировых запасах нефти.

    Цены на нефть снизились на ожиданиях распродажи запасов G7.

    В марте в G7 задумались о распечатке нефтяных резервов.

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    6 октября 2026, 12:02 • Новости дня
    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб

    Йеменские войска заявили о возвращении Мохи и Дхубаба у Баб-эль-Мандеба

    Саудовские союзники отбили у хуситов Моху и подошли к проливу Баб-эль-Мандеб
    @ Southern Giants Brigades/Handout/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Йемена Рашад аль-Алими объявил о начале операции «Рассвет Йемена», в ходе которой просаудовские силы заявили об освобождении Мохи и других позиций у стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

    Силы международно признанного правительства Йемена, опирающиеся на поддержку Саудовской Аравии, заявили, что в понедельник вернули под контроль портовый город Моха на Красном море и район Дхубаб с ключевыми высотами у пролива Баб-эль-Мандеб в западной провинции Таиз, передает The War Zone со ссылкой на агентство Saba. «Силы, при поддержке с воздуха, смогли захватить Аль-Моху после столкновений с террористическими милициями хуситов, контролировавшими город с начала сентября», – сообщило агентство, отметив потери и пленение хуситов.

    Алими назвал контрнаступление «Рассвет Йемена» и заявил в соцсети X, что его целью являются восстановление государственных институтов, освобождение столицы Саны и «завершение переворота» хуситов, выразив уверенность, что «Йемен пойдет к новому рассвету свободы, мира и стабильности». Представитель саудовской коалиции Турки аль-Малики сообщил, что для поддержки йеменских войск задействовано около ста истребителей, обеспечивающих воздушную защиту района Баб-эль-Мандеб и наносящих удары по сотням целей хуситов.

    На фоне эскалации Центр координации гуманитарных операций, связанный с хуситами, подтвердил рост числа саудовских авиаударов и пригрозил ответом, предупредив авиакомпании, что воздушное пространство Саудовской Аравии, за исключением районов над Меккой и Мединой, якобы небезопасно. Независимый аналитик Йемена Мухаммед аль-Баша заявил, что с высокой степенью уверенности считает освобожденным аэропорт Дхубаб, что, по его оценке, перерезало маршрут снабжения хуситов между Мохой и Баб-эль-Мандебом.

    Публикуемые кадры показывают, как предполагаемые просаудовские бойцы переезжают и расстреливают бегущих хуситов, что движение хуситов назвало военным преступлением. Государственный департамент США на фоне обострения боев предупредил американцев в Саудовской Аравии о риске ударов беспилотников и ракет и призвал граждан США сохранять бдительность и следовать предупреждениям саудовской гражданской обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене. В понедельник хуситы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. С воскресенья силы Йемена при поддержке саудовской коалиции начали наступление на позиции хуситов.

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    6 октября 2026, 17:38 • Видео
    Латвия доказала свою безнадежность

    Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с конфликтом с Ираном.

    «Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам американского лидера, уничтожение этих городов станет «небольшой ценой за обеспечение безопасности мира и нашей страны».

    Трамп добавил, что конфликт скоро завершится.

    «По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американские бомбардировщики покинули Британию. Трамп пояснял, что для самолетов ВВС США существовала угроза в Британии.

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    6 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана

    Ушаков: Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом 9 октября

    Ушаков анонсировал встречу Путина с президентом Ирана
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «После завершения всех мероприятий, 9 октября, Владимир Владимирович Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом», – сообщил Ушаков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что лидеры планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития двустороннего сотрудничества.

    «Недавно состоялась встреча в сентябре двух лидеров. Сейчас повторно договорились встретиться. Естественно, вопросы развития двустороннего сотрудничества и, конечно, острая ситуация в ближневосточном регионе. Это то, что будет обсуждаться», – добавил Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Ушаков сообщил, что Путин в Бишкеке встретится с Пезешкианом.

    В апреле Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    В марте Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана.

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    6 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Хуситы нанесли удары по саудовским войскам в Йемене

    Хуситы нанесли удары по скоплениям саудовских войск в Йемене

    Tекст: Мария Иванова

    Йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ударов по позициям и скоплениям войск Саудовской Аравии в йеменских провинциях Эль-Джауф и Мариб.

    «В течение последних часов вооруженные силы [хуситов] нанесли десятки ударов по позициям саудовских войск к востоку от провинции Эль-Джауф. <…> Кроме того, наши войска провели операции по нанесению ударов по скоплениям саудовских войск <…> в провинции Мариб», – заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    По его словам, в результате операций противник понес потери в живой силе, а часть военной техники была уничтожена. Сариа добавил, что действия хуситов заставили часть формирований коалиции отступить в провинции Таиз, передает ТАСС.

    Накануне председатель йеменского Президентского руководящего совета Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции «Рассвет Йемена» по освобождению Саны от мятежников.

    Правительственные войска при поддержке авиации аравийской коалиции смогли выбить хуситов из района Зубаб и восстановить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. В операции задействованы 100 истребителей коалиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье они заявили, что вынудили саудовские истребители F-15 покинуть небо над Таизом.

    Мятежники сообщили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

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    5 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    Хуситы объявили небо Саудовской Аравии зоной военной операции
    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушное пространство над Саудовской Аравией, за исключением районов над Меккой и Мединой, стало зоной военной операции, заявил военный представитель шиитского военно-политического движения «Ансар Алла» (хуситы) Яхья Сариа.

    «Мы предупреждаем все международные авиакомпании, использующие воздушное пространство Саудовской Аравии, о недопустимости продолжения полетов. Воздушное пространство Саудовской Аравии является зоной наших операций, за исключением священного воздушного пространства Мекки и Медины», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Представитель хуситов подчеркнул, что после опубликованного предупреждения движение снимает с себя ответственность за последствия игнорирования требований о прекращении использования воздушного пространства Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявили, что провели три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ.

    Координационный центр гуманитарных операций йеменского мятежного движения призвал авиакомпании не летать над Саудовской Аравией.

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    6 октября 2026, 16:33 • Новости дня
    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии

    Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ готов к войне с Палестинской национальной автономией

    Израиль заявил о готовности к войне против Палестинской автономии
    @ Nasser ishatyeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Армия обороны Израиля готовится к возможному нападению со стороны сил Палестинской национальной автономии (ПНА) с Западного берега реки Иордан, заявил министр обороны Исраэль Кац.

    Кац заявил, что армия готова к сценарию, при котором силы безопасности Палестинской автономии и организация «Танзим» направят оружие против израильских поселенцев и солдат, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times of Israel.

    «Операция против Палестинской администрации на Западном берегу будет краткой и решительной: она предусматривает применение наземных и воздушных сил, а также специальных средств, ликвидацию и изгнание высокопоставленных чиновников, уничтожение оружия и террористической инфраструктуры, а также масштабную эвакуацию жителей городов и лагерей беженцев по примеру действий Израиля в Газе и Ливане», – отметил Кац.

    В случае нападения ПНА Израиль объявит войну, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет полномасштабное наступление по плану, утвержденному премьер-министром Биньямином Нетаньяху, добавил Кац.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на Израиль перед выборами.

    В воскресенье Израиль объявил о подготовке к внезапной войне.

    В конце лета Израиль нанес точечный удар по боевикам на Западном берегу Иордана.

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    5 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    Хуситы атаковали аэропорты и НПЗ в Саудовской Аравии
    @ Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) провело три масштабные атаки на территории Саудовской Аравии, атаковав аэропорты и НПЗ, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    «Мы провели три крупные операции с использованием большого количества баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников», – заявил Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, целью первой операции стал аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате удара было прервано авиасообщение. Второй удар пришелся по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco в Рабихе, где возник пожар, передает РИА «Новости».

    Третья операция была направлена на аэропорт в городе Абха, авиабазу в Хамис-Мушейте и военный лагерь Аль-Акифа в провинции Асир, а также на другие важные объекты в Наджране и Джизане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы призвали авиакомпании облетать Саудовскую Аравию.

    В воскресенье движение заявило об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    6 октября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подтвердил угрозу для американских бомбардировщиков в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что бомбардировщики ВВС США были выведены с британской базы Фэрфорд из-за некой угрозы.

    Отвечая в Белом доме на вопрос журналиста, была ли угроза самолетам, Трамп сказал: «Да, думаю, можно так сказать». По словам Трампа, самолеты «улетели не случайно», передает РИА «Новости».

    Американский лидер уточнил, что бомбардировщики переместили «не слишком далеко», но конкретного нового места их базирования раскрывать не стал.

    Президент США также отказался отвечать на вопрос о возможной причастности Ирана к ситуации. На просьбу журналистов пояснить, мог ли Тегеран ввезти беспилотники на территорию Британии, Трамп ответил: «Я не могу вам этого сказать. Если они это сделали, им придется очень тяжело».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США вывели все бомбардировщики B-1 с британской авиабазы RAF Fairford из-за угрозы теракта.

    При этом глава Госдепа Марко Рубио назвал переброску самолетов плановой ротацией.

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    6 октября 2026, 03:41 • Новости дня
    Военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    После возобновления блокады Ирана американские военные уничтожили 13 торговых судов, которые, по словам Вашингтона, пытались нарушить морскую блокаду или входили в «теневую сеть» Корпуса стражей исламской революции, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    Кроме того, с 14 июля, когда блокада была возобновлена, американские военные перенаправили 130 торговых судов и вывели из строя еще три корабля, экипажи которых отказались подчиниться требованиям, заявило CENTCOM в X.

    «Мы будем действовать быстро против любых судов, пытающихся прорвать блокаду. Наши силы высоко обучены, профессиональны и смертоносны», – заявили в CENTCOM.

    Морякам рекомендовано следить за уведомлениями и связываться с ВМС США при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран заявил, что угрозы Вашингтона атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве.

    Иранский парламент пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

    Проблемы у иранских судов начались в июле, когда Вашингтон возобновил блокаду Ормузского пролива.

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    6 октября 2026, 16:15 • Новости дня
    Губернатор Калифорнии оценил слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса

    Губернатор Калифорнии Ньюсом: Слова Трампа об уничтожении Лос-Анджелеса опасны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что комментарии президента США Дональда Трампа о возможном уничтожении Лос-Анджелеса и Сан-Диего в ходе конфликта с Ираном являются опасными.

    Ньюсом заявил, что слова лидера США о том, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены в ходе конфликта с Ираном, опасны. «После того, как он отправил нацгвардию и морпехов занять Калифорнию, Дональд Трамп теперь говорит, что нашим врагам стоит «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего. Он... опасен», – цитирует губернатора Калифорнии РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса Ираном.

    В августе он объявил о переговорах США и Ирана.

    Летом президент США пригрозил уничтожить Иран.

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    6 октября 2026, 05:46 • Новости дня
    Пезешкиан связал удары по ядерным объектам Ирана с инспекциями МАГАТЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран готов к переговорам и проверкам по ядерной программе, но после визитов инспекторов МАГАТЭ иранские объекты подвергались ударам, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    «Мы готовы к переговорам и проверкам, связанным с ядерной деятельностью страны. Однако проблема заключается в том, что после каждого визита инспекторов в Иран распознавались наши центры и ученые, после чего объекты подвергались бомбардировкам, а ученых убивали», – сказал Пезешкиан.

    Глава Ирана сделал это заявление во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в парламенте Ирана подготовили законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Полноценная деятельность МАГАТЭ в Иране была прервана после атак на иранские ядерные объекты. Впоследствии Тегеран принял решение приостановить сотрудничество с организацией. Инспекторы были выведены из соображений безопасности, а доступ к ядерным объектам существенно ограничили.

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    6 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД

    В парламенте Ирана зарегистрировали запрос об отстранении главы МИД Аракчи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Запрос о начале процедуры отстранения министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи зарегистрирован в системе национального парламента из-за его контактов с представителями США.

    В системе иранского парламента зарегистрирован запрос об отстранении руководителя внешнеполитического ведомства, однако пока документ не передан президиуму, пишет ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    «Запрос об импичменте Аракчи, министру иностранных дел, зарегистрирован в системе, однако пока не передан президиуму. По всей видимости, один из депутатов зарегистрировал этот запрос, однако сегодня он не был передан президиуму», – сообщил член президиума парламента Мохаммад Рашиди.

    Инициатором процедуры выступил депутат от Тегерана Амир Хосейн Сабети. Он обвинил министра в несанкционированных верховным лидером Ирана контактах с американскими представителями в Нью-Йорке.

    Для проведения голосования о доверии министру инициативу должны поддержать не менее 10 депутатов. После этого вопрос рассмотрит профильная комиссия, а затем при сохранении подписей он может быть вынесен на пленарное заседание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Иран не увидел причин для возобновления переговоров с США.

    Ранее Аракчи осудил американские и израильские удары. До этого СМИ узнали о готовности главы иранского дипломатического ведомства провести встречу со Стивеном Уиткоффом.

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    6 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Угроза взрыва на самолете из Анкары не подтвердилась

    NTV: На борту самолета AJet из Анкары не нашли бомбу

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский самолет авиакомпании AJet, летевший из Анкары в Шанлыурфу и приземлившийся из-за записки о бомбе, после проверки был признан безопасным, сообщил телеканал NTV.

    Специалисты завершили проверку пассажирского самолета AJet, при досмотре воздушного судна взрывчатые вещества и другие подозрительные предметы не были найдены, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пассажиров самолета, летевшего из Анкары в Шанлыурфу, эвакуировали после обнаружения записки с угрозой взрыва.

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    6 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    В Египте пообещали Израилю ответ за «безумную авантюру» на Синае

    Египетские общественные деятели предупредили Израиль о войне из-за Синая

    Tекст: Игорь Иножарский

    Журналист Ахмед Муса и другие египетские медийные деятели пригрозили Израилю уничтожением в случае попытки атаковать Египет и Синайский полуостров после заявлений министра финансов Бецалеля Смотрича.

    Египетские журналисты, депутаты и авторы онлайн-контента резко отреагировали на высказывания ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который допустил возможность удара по Синайскому полуострову в случае нападения Египта, сообщает Anadolu.

    Ведущий телеканала Sada al-Balad Ахмед Муса в эфире программы «Под моей ответственностью» заявил, обращаясь к Смотричу: «Если вы совершите безумную авантюру, Израиля не останется, все настолько ясно. Ты говоришь о Египте, Синае и, следовательно, о войне». Он добавил, что «сто двадцать миллионов египтян готовы умереть за свою родину» и что Синай является «красной линией».

    Журналист и депутат Мустафа Бекри в сети X назвал Смотрича «слабым хулиганом», который считает Египет легкой добычей, и подчеркнул, что египетская армия готова «сокрушить любого, кто посягнет на национальную безопасность». Телеведущий Амр Эдиб в программе «Аль-Хикая» на канале MBC Egypt пригрозил, что в случае попытки «сбросить» египтян в море «не останется ни Тель-Авива, ни аэропорта Бен-Гурион, ни Биньямина Нетаньяху».

    Автор контента Лоуэй аль-Хатиб обвинил израильского министра в отсутствии политического понимания и призвал его разбираться в теме перед заявлениями. Ранее Смотрич в видеоинтервью еврейскому ультраортодоксальному сайту Hashtiblach рассуждал о риске нападения Египта на Израиль, заявив, что в таком случае «такого места, как Синай, не останется». Официальные власти Египта пока публично не комментировали эти высказывания.

    Мирный договор Кэмп-Дэвид, подписанный Египтом и Израилем в 1978 году, закрепил полный вывод израильских войск с оккупированного в 1967 году Синайского полуострова и возвращение территории под египетский суверенитет со статусом демилитаризованной зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне израильский министр из правящей коалиции призвал Биньямина Нетаньяху аннексировать Западный берег реки Иордан. В апреле другой израильский министр предложил расширить границы страны за счет соседних территорий. В прошлом году глава Минфина США Джек Бессент заявил о потенциале дальнейшего расширения Авраамовых соглашений с участием Израиля.

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