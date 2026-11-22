Никитин: Россия продолжит ускорять поездки на транспорте

Tекст: Дарья Григоренко

Власти России намерены продолжить работу над повышением доступности и скорости транспортных услуг в стране, чтобы пассажиры выигрывали во времени и качестве, передает РИА «Новости».

«Для людей транспорт – это ежедневный сервис. Опираясь на то, что уже сделано, мы будем дальше строить «бесшовную» и предсказуемую среду. Чтобы поездки были быстрыми, безопасными и доступными, а люди реально выигрывали во времени и качестве жизни», – заявил Никитин.

Он напомнил о реализации целого ряда масштабных транспортных и инфраструктурных проектов. По словам вице-премьера, за большими стройками и миллионами тонн грузов всегда необходимо видеть конкретного человека и семью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава Минтранса России Дмитрий Ядров сообщил о намерении увеличить пассажиропоток по проекту «Речные магистрали» до 36 тыс. человек.

В субботу вице-премьер России Андрей Никитин заявил о необходимости длительного времени для развития высокоавтоматизированного транспорта.

Строительство моста на Сахалин заложили в Транспортную стратегию до 2050 года.