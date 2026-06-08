История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.22 комментария
КСИР атаковал боевиков антииранских группировок на севере Ирака
Иранский Корпус стражей исламской революции нанес удары по позициям боевиков антииранских группировок в городе Сулеймания на севере Ирака, сообщает КСИР.
КСИР проинформировал об ударах «по местоположению террористических группировок в иракском городе Сулеймания», передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.
Атака стала ответом на действия Тель-Авива в Ливане.
Иран, Ирак и Сирия закрывают воздушное пространство.