Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
Путин заявил об уважительном отношении партий к избирателям
На итоговой встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва президент России Владимир Путин отметил рост политической культуры и призвал сохранить взаимное уважение на предстоящих выборах.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с депутатами после заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, передает РИА Новости.
«Уверен, что парламентские партии проведут избирательную кампанию с уважением к нашим избирателям и, конечно, друг к другу», – заявил глава государства.
Российский лидер добавил, что за последние годы и за время работы текущего состава парламента уровень политической культуры в стране заметно вырос. Он выразил надежду, что этот позитивный опыт будет успешно использован в дальнейшей практической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля эксперты обсудили стратегии парламентских партий на предстоящих выборах.
Месяцем ранее глава государства назвал сентябрьское голосование важнейшим внутриполитическим событием страны.
Весной президент потребовал провести избирательную кампанию в строгом соответствии с законом.