Эксперты раскрыли стратегии парламентских партий на выборах в Госдуму

Tекст: Олег Исайченко

Главное электоральное событие 2026 года – выборы в Госдуму. Участники уже провели партийные съезды и теперь готовятся к этапу прямой коммуникации с избирателем, напомнил Фирдус Алиев, президент Российской ассоциации политических консультантов. «При этом партии подошли к этому процессу по-разному – как с точки зрения количественного состава, так и с точки зрения качественного наполнения», – отметил модератор.

Первой партией для обсуждения стала «Единая Россия». Константин Костин, президент Фонда развития гражданского общества, пояснил, что партия формирует список, исходя из позитивного и негативного опыта предыдущих кампаний, актуальной ситуации, запросов избирателей и активности оппонентов. Наиболее значимыми вызовами для партии он назвал СВО и атаки беспилотников, а также последствия этих атак – дефицит и подорожание бензина. Замыкает тройку вызовов вопрос инфляции.

Естественной сложностью для «Единой России», по словам Костина, остается риторика конкурентов: «Все вместе против ЕР». При этом позитивные факторы партии – высокий уровень доверия к президенту и власти, устойчивая экономика и патриотический консенсус. Среди контуров избирательной кампании партии власти аналитик выделил народную программу, рост уровня коммуникации с электоратом и повышение политических компетенций через высшую партийную школу.

Особое внимание Костин уделил федеральной пятерке «Единой России». По его словам, она обращена к разным сегментам электората. Сергей Лавров – образ патриота, авторитет для интеллигенции и научного сообщества. Сергей Собянин – «главный губернатор страны», представляющий весь губернаторский корпус, современную урбанистику и лояльных прогрессистов. Евгений Поддубный – Герой России, военкор, его аудитория – малые города, новые регионы, военнослужащие и их семьи. Мария Львова-Белова – забота о детях, матери, деятельный патриотизм, родительские сообщества и НКО. Владислав Головин – герой, символ воли и отваги, преемственность в служении.

От «Единой России» дискуссия перешла к другим парламентским партиям. Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ, напомнил, что федеральный список КПРФ в 33-й раз возглавил ее председатель Геннадий Зюганов. В тройку также вошли глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Коммунисты сталкиваются с системной проблемой отсутствия смены поколений. Новые лица, даже попадая в парламент, остаются в тени старших однопартийцев», – отметил выступающий.

Ситуация в КПРФ, по словам Данилина, контрастирует с ЛДПР, делающей ставку на обновление, хотя партия идет на выборы под знаменем отца-основателя Владимира Жириновского. Леонид Слуцкий возглавил общефедеральный список, в который также вошли участник СВО Алексей Верещагин и первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева. Рейтинги либерал-демократов, добавил политолог, колеблются на одном уровне с коммунистами.

Что касается «Новых людей», то их электоральное преимущество, по мнению Евгения Минченко, президента Российской ассоциации по связям с общественностью, состоит в том, что они остались «новыми». Эксперт отметил яркий и свежий стиль партии, а также энергичность, технологичность и патриотизм партийной повестки. «Новые люди» добиваются результатов без опоры на административный ресурс. Их фракция в Госдуме, состоящая из 15 человек, показывает высокую результативность. Депутаты предлагают точечные проекты, которые поддерживают другие партии», – напомнил политолог.

О предвыборной ситуации в «Справедливой России» рассказал Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». «Партия стабильна в политической стратегии. Она стремится не потерять парламентские 4%, уделяя меньше внимания возможным проблемам в одномандатных кругах», – объяснил эксперт.

Заметными непарламентскими объединениями он назвал «Партию пенсионеров», опирающуюся на политических радикалов «Родину», борющееся за репутацию «Яблоко», а также «Зеленых» и «Партию прямой демократии». «В ближайшие недели в партийном поле будут конкурировать желание самопрезентации и способность ставить задачи на поствыборный период», – спрогнозировал аналитик.

Отдельный блок дискуссии был посвящен медийной эффективности лидеров партийных списков оппозиционных парламентских партий. Никита Сетов, заместитель гендиректора КГ «Полилог» по GR, привел следующие данные. По количеству подписчиков в Telegram лидирует замглавы фракции «Новые люди» Владислав Даванков, среди партий – ЛДПР. При этом ни один представитель КПРФ, включая Зюганова, не преодолевает барьер в 10 тыс. подписчиков. «Аудитория «Справедливой России» приросла на 12,5%, но есть прямая зависимость от лидера Сергея Миронова. У КПРФ высокий охват в СМИ, но в Telegram качество коммуникации оставляет желать лучшего», – добавил аналитик.