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Сборная Аргентины победила Швейцарию и стала полуфиналистом ЧМ
Действующие чемпионы мира – команда Аргентины обыграла швейцарцев в дополнительное время и продолжит борьбу за победу на турнире в Северной Америке.
Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, передает РИА «Новости».
Основное время матча, прошедшего в Канзас-Сити, завершилось вничью – 1:1. Счет открыл аргентинец Алексис Макаллистер на 10-й минуте, а на 67-й минуте швейцарец Дан Ндойе восстановил равновесие.
Исход встречи решился в дополнительное время. Победу аргентинцам принесли точные удары Хулиана Альвареса на 112-й минуте и Лаутаро Мартинеса в компенсированное время (120+1).
На 72-й минуте швейцарская сборная осталась в меньшинстве: нападающий Брель Эмболо получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля.
Изначально предупреждение за этот эпизод было вынесено Леандро Паредесу. Однако после вмешательства системы видеопомощи арбитрам (VAR) главный судья Жуан Пиньейру исправил ошибку и наказал Эмболо.
Перед началом игры участники почтили минутой молчания память 25-летнего футболиста сборной ЮАР Джейдена Адамса.
В полуфинале, который состоится 15 июля в Атланте, аргентинцы встретятся со сборной Англии. Вторую путевку в финал разыграют команды Испании и Франции.
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