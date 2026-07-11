Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.5 комментариев
При атаках дронов ВСУ на ДНР погиб один и пострадали 15 жителей
Пушилин: Один человек погиб и 15 пострадали от атак дронов на ДНР
В субботу из-за атак дронов ВСУ на Донецкую Народную Республику (ДНР) погиб один мирный житель и 15 человек получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Один человек погиб, еще пятнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он в Max-канале.
Пушилин уточнил, что в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф – Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель 1962 г.р.
В Донецке на автодороге Красногоровка – Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 г.р., а в Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина 1993 г.р.
В Харцызске на автодороге Харцызск – Зугрэс вблизи поселка Водобуд средней степени тяжести ранения получил мужчина 1993 г.р. В Дебальцево на автодороге Светлодарск – Дебальцево был ранен мужчина 1983 г.р.
В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк – Новоазовск – Седово вблизи пгт Старобешево при атаке дрона на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет – Донецк, ранения получили девять человек.
В Шахтерском муниципальном округе на автодороге Зугрэс – Шахтерск вблизи села Зачатовка бл ранен мужчина -1974 г.р., как и в Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк – Успенка – был ранен водитель 1996 г.р.
Глава ДНР добавил, что дронами ВСУ были повреждены два жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля в ряде городских и муниципальных округов республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля над территорией ДНР обезвредили 122 вражеских беспилотника за неделю. «Купол Донбасса» за сутки отразил атаку 31 беспилотника в ДНР. Мэр Горловки сообщал об увеличении числа пострадавших 9 июля.