При атаках дронов ВСУ на ДНР погиб один и пострадали 15 жителей

Пушилин: Один человек погиб и 15 пострадали от атак дронов на ДНР

Tекст: Катерина Туманова

«Один человек погиб, еще пятнадцать мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ», – написал он в Max-канале.

Пушилин уточнил, что в Мангушском муниципальном округе на автодороге Урзуф – Ялта при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель 1962 г.р.

В Донецке на автодороге Красногоровка – Желанное ранения средней степени тяжести получил мужчина 1963 г.р., а в Центрально-Городском районе Макеевки пострадал мужчина 1993 г.р.

В Харцызске на автодороге Харцызск – Зугрэс вблизи поселка Водобуд средней степени тяжести ранения получил мужчина 1993 г.р. В Дебальцево на автодороге Светлодарск – Дебальцево был ранен мужчина 1983 г.р.

В Старобешевском муниципальном округе на автодороге Донецк – Новоазовск – Седово вблизи пгт Старобешево при атаке дрона на рейсовый автобус, следовавший по маршруту Новый Свет – Донецк, ранения получили девять человек.

В Шахтерском муниципальном округе на автодороге Зугрэс – Шахтерск вблизи села Зачатовка бл ранен мужчина -1974 г.р., как и в Амвросиевском муниципальном округе на автодороге Донецк – Успенка – был ранен водитель 1996 г.р.

Глава ДНР добавил, что дронами ВСУ были повреждены два жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры, рейсовый автобус, микроавтобус, спецтехника, пять грузовых и два легковых автомобиля в ряде городских и муниципальных округов республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля над территорией ДНР обезвредили 122 вражеских беспилотника за неделю. «Купол Донбасса» за сутки отразил атаку 31 беспилотника в ДНР. Мэр Горловки сообщал об увеличении числа пострадавших 9 июля.



