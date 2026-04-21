Эдгард Запашный вспомнил, как его отец ловил сбежавших тигров в цирке

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, как в детстве наблюдал за отцом, который ловил шестерых разбежавшихся тигров во время землетрясения.
Народный артист России Эдгард Запашный поделился воспоминаниями о своем детстве, рассказав о случае во время землетрясения в Кишиневе, передает ТАСС. Тогда туннель из клеток разошелся, и шесть тигров оказались на свободе.
«Бывали случаи, когда животные покидали свои клетки, особенно во времена Советского Союза, когда дрессировщиков тигров было в разы больше, и к нам приезжали иностранцы», – отметил дрессировщик. Он добавил, что его отец, Вальтер Запашный, бегал по всему зданию и собирал своих подопечных.
По словам Эдгарда Запашного, инцидент завершился благополучно. Он объяснил, что вырвавшееся на свободу дрессированное животное чаще всего просто проявляет интерес к новой обстановке, а не пытается напасть на людей.
Вальтер Запашный, родившийся в 1928 году, – известный советский и российский артист цирка, представитель знаменитой династии. Он начал работать с хищниками в 1960-е годы, а завершил карьеру в 70 лет. Артист ушел из жизни в 2007 году и похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время представления в ростовском цирке тигр выпрыгнул в зрительный зал. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту данного инцидента.
Ранее Эдгард Запашный сообщил о нападении тигра на репетиции.