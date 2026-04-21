    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    Алексей Вагин Алексей Вагин США действуют прямо противоположно заветам Бжезинского

    В Москве и Пекине явно лучше изучили инструкцию, которую почивший американский геостратег Збигнев Бжезинский составил для следующих за Клинтоном администраций. США же за последние 25 лет последовательно исполняли заветы Бжезинского с точностью до наоборот.

    21 апреля 2026, 08:40 • Экономика

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет?

    Надежда на перемирие на Ближнем Востоке сорвалась, и цены на нефть и природный газ снова резко выросли, нивелировав часть падения в пятницу после объявления перемирия и возобновления движения судов через Ормуз. ВМС США на выходных захватили иранское судно, которое направлялось в Ормузский пролив и проигнорировало предупреждение остановиться. В ответ Иран подтвердил силовой контроль в Ормузском проливе и отказался участвовать в новых переговорах.

    В понедельник движение судов через пролив почти полностью прекратилось, свидетельствует мониторинг от SynMax и Kpler. До этого небольшое движение судов, которые пропускал Иран, все-таки было. Единственное, что уберегает ситуацию от еще худшего состояния - это российская нефть. Не случайно США идут снова идут на непростое для себя с политической точки зрения решение - и продлевают еще на месяц действие исключения для российской нефти, которое разрешает другим странам покупать российскую нефть, которая уже находится в море.

    «Вашингтон признал простую вещь. Убрать с рынка одновременно и часть ближневосточных поставок, и значимые российские морские объемы сейчас слишком опасно для мировых цен. Без российских углеводородов ситуация была бы заметно хуже. Не в теоретическом, а в очень практическом смысле. Мировой рынок уже потерял более 500 млн баррелей с конца февраля, а инструменты быстрой стабилизации почти исчерпаны. На этом фоне российская нефть стала одним из немногих крупных альтернативных морских источников для Азии. Она не закрывает весь дефицит, но снижает глубину шока. Поэтому США и пошли на продление лицензии, хотя политически это для них очень неудобное решение», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Срыв перемирия вернул тревогу, что энергетический шок окажется на коротким, а затяжным. МЭА говорят о крупнейшем в современной истории сбое поставок энергии, последствия которого ощущаться месяцами.

    «Если Ормуз в ближайшие дни не вернется к нормальной работе, рынок снова начнет закладывать более жесткий сценарий - дорогая нефть, дорогой газ, ускорение мировой инфляции и давление на самые уязвимые экономики.

    Если же хотя бы частичное устойчивое судоходство восстановится, цены останутся повышенными, но крайний сценарий глобального энергетического кризиса можно будет отложить», - прогнозирует Чернов.

    Все это создает риски для сильной мировой инфляции. «Сначала дорожает сырье. Затем подтягиваются дизель, авиакеросин, СПГ, фрахт, страховка, химия и удобрения. После этого давление уходит в перевозки, электроэнергию, продукты питания и конечные потребительские цены. Больше всего страдают бедные импортеры энергии, где рост цен на топливо быстро бьет по транспорту, коммунальным расходам и стоимости еды», - говорит собеседник.

    Как цены на нефть вели себя в течение этого конфликта, который длится уже почти семь недель? Стоимость черного золота росла и падала волнами. До военной эскалации Brent в январе стоила 61 долларов за баррель, к концу первого квартала поднялась до 118 долларов.

    «После ударов 28 февраля и фактического срыва нормального судоходства через Ормуз рост цен резко ускорился. 7 апреля спотовая стоимость Brent доходила до 138,21 долларов за баррель. Это был локальный пик нынешней фазы кризиса. Затем рынок начал постепенно отыгрывать ожидания частичного восстановления поставок и возможных политических договоренностей. 17 апреля Brent за день рухнула примерно на 9% и ушла в район 90 долларов после заявлений Ирана о временной открытости пролива на период перемирия. Но уже 20 апреля нефть снова выросла почти на 5%, до 94,75 долларов за баррель, когда стало ясно, что перемирие сорвалось, а движение через пролив по факту не восстановилось», - указывает Чернов.

    Он поясняет, что каждый раз, когда рынок видел риск реального физического дефицита и длительного сбоя поставок, нефть резко шла вверх. Каждый раз, когда появлялся шанс на паузу в конфликте, частичное открытие Ормуза или новые переговоры, происходил такой же резкий откат вниз. То есть рынок торговал не столько текущий баланс спроса и предложения, сколько вероятность потери или возврата ближневосточных баррелей, говорит эксперт.

    Через Ормузский пролив в 2025 году проходило около 25% мировой морской торговли нефтью, и обойти этот маршрут полностью невозможно. «Поэтому любой сигнал о закрытии пролива рынок читает как риск немедленного выпадения миллионов баррелей в сутки, а любой сигнал об открытии как шанс на быстрое облегчение ситуации», - отмечает Чернов.

    Вторая закономерность заключается в том, что в этот конфликт нефть дорожает не только из-за страха, но и из-за реального выпадения объемов предложения,

    говорит собеседник. В марте средний объем остановленной добычи составил 7,5 млн баррелей в сутки, а в апреле может достигать 9,1 млн баррелей в сутки, считает МЭА. С конца февраля мировой рынок потерял более 500 млн баррелей нефти и конденсата, а выпавшая выручка превысила 50 млрд долларов, посчитали в Kpler.

    Отсюда возникает и третья закономерность. «При ухудшении обстановки сильнее растут именно Brent и физические сорта, завязанные на морскую логистику, чем WTI. В марте разница Brent к WTI доходила до 25 долларов за баррель.

    На газовом рынке ситуация отличается. «У нефти есть более гибкий мировой рынок, стратегические запасы и чуть больше возможностей перенаправлять потоки. У газа, особенно СПГ, узких мест больше. Почти 90% СПГ, идущего через пролив, направлялось в Азию», - говорит Чернов. В 2025 году через Ормуз прошло свыше 110 млрд кубометров СПГ, это почти пятая часть мировой торговли СПГ. Основные поставщики - Катар и ОАЭ, у которых нет альтернативных путей для вывоза СПГ.

    Неудивительно, что цены на газ реагируют еще резче. В середине марта фьючерсы на TTF поднимались выше 60 евро за МВт/ч, а после новостей о временном открытии Ормуза 17 апреля откатились ниже 39 евро за МВт/ч.

    «Но газ сильнее зависит от судьбы катарского СПГ, уровня запасов в Европе и способности Азии перетягивать на себя свободные грузы с Атлантики. Иными словами, нефть торгует общий страх дефицита топлива, а газ торгует еще и страх физической недоступности именно нужных молекул в нужном регионе. Еще одна важная разница в том, что для Европы удар по газу сейчас чуть мягче, чем для Азии. Так как через Ормуз шло лишь около 7% всех европейских поставок, по данным МЭА», - заключает собеседник.

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Еврокомиссия пропустила удар от Болгарии

    Пока Европа была увлечена выборами в Венгрии, она упустила еще одну электроральную кампанию – в Болгарии. А там в минувшие выходные на парламентских выборах победила партия «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева. Западные СМИ уже нарекли его «тараном», который может ударить по единству ЕС. Но на деле новый премьер всего лишь обещает ставить интересы Софии выше требований Еврокомиссии. Чем же он так напугал европейских политиков? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Иран открыл Ормуз. Войне конец?

      Иран объявил об открытии Ормузского пролива. На переговорах с США, которые назначены на воскресенье, стороны конфликта могут заявить о заключении сделки. В чем ее суть? Почему Иран отступил? В чем его слабое место, которое нашли американцы?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

