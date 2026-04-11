  Лента новостей
    Тактаров сравнил Россию и США
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    Психолог: ИИ размывает доверие между людьми
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета
    Астронавты лунной миссии Artemis II вернулись на Землю
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    11 апреля 2026, 09:50 • Экономика

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны?

    Если нынешнее перемирие перерастет в мирные переговоры и ситуация в Персидском заливе начнет постепенно нормализовываться, экономические последствия конфликта все равно будут ощущаться еще довольно долго. Речь уже не только о разовом скачке стоимости нефти.

    За несколько недель кризис успел нарушить поставки, поднять стоимость фрахта и страхования, ударить по рынкам газа, удобрений и металлов. МВФ уже говорит о долгом «шраме» для мировой экономики: нефтяные потоки во время кризиса сокращались на 13%, поставки сжиженного природного газа – на 20%, а последствия, по оценке фонда, затронули около 80% стран мира. Даже судоходные компании исходят из того, что после стабилизации обстановки на возвращение к нормальной работе уйдут недели, а не дни.

    Для России первый и самый очевидный эффект – рост доходов от экспорта нефти и газа. Reuters подсчитал, что поступления от главного российского нефтяного налога в апреле могут почти удвоиться – примерно до 9 млрд долларов (около 700 млрд рублей), а цена Urals в марте поднялась до 77 долларов за баррель, что на 73% выше февральского уровня.

    На газовом рынке эффект не менее заметен: по данным Reuters, цены на сжиженный природный газ во время кризиса подскакивали более чем на 80%, а доверие к поставкам из Залива оказалось подорвано даже после объявления перемирия. Для России это означает не просто разовую премию в цене, а расширение пространства для маневра: российский СПГ становится более востребованным в Азии. Несмотря на действующие санкции уже были сообщения о новых поставках СПГ покупателям в Южной Азии.

    Отдельный выигрыш получают российские металлурги, прежде всего производители цветных металлов. Самый наглядный пример – алюминий. Его цена на Лондонской бирже металлов выросла с 3067,5 долларов за тонну в середине февраля до 3531,5 долларов к 1 апреля. Заключение перемирия привело лишь к небольшой коррекции – до 3455 долларов.

    Из-за перебоев на Ближнем Востоке и повреждений мощностей в регионе японские премии на алюминий поднялись до 350-353 долларов за тонну, то есть в Японии цена алюминия достигает 3805 долларов за тонну – максимум за 11 лет. Reuters сообщает, что «Русал» на этом фоне уже переориентирует часть поставок из Китая в Японию и другие азиатские страны, включая Южную Корею. Ближний Восток в 2025 году дал около 7 млн тонн первичного алюминия, или примерно 9% мирового предложения, так что любое длительное выпадение ближневосточного металла автоматически повышает значение российских поставок.

    Еще более выраженный эффект виден на рынке удобрений. Через Ормуз проходит около трети мировой морской торговли удобрениями, и этот узкий проход оказался почти закрыт как раз в момент, когда мировой рынок и без того был напряжен. Reuters пишет, что цена карбамида выросла примерно на 80 долларов за тонну по сравнению с докризисным уровнем, а Всемирный банк фиксировал скачок цен на карбамид почти на 46% всего за месяц – между февралем и мартом.

    В такой ситуации Россия становится одним из естественных бенефициаров: она может наращивать поставки азотных и сложных удобрений на те рынки, где ближневосточная продукция подорожала или стала менее надежной.

    Не случайно Индия уже вела переговоры об увеличении закупок у России, Белоруссии и Марокко. Для Белоруссии окно возможностей тоже открывается: прежде всего по калийным удобрениям, где она остается одним из крупных мировых игроков и вместе с Россией способна частично подхватить спрос, уходящий от ближневосточных поставщиков.

    На этом фоне улучшаются и перспективы российского сельскохозяйственного экспорта. Россия остается крупнейшим в мире экспортером пшеницы, а рост цен на энергию и удобрения быстро переносится на продовольственные рынки. ФАО сообщила, что в марте ее индекс мировых цен на продовольствие вырос на 2,4% за месяц, а цены на пшеницу поднялись на 4,3%.

    Правительство России уже прямо заявило, что страна способна увеличить поставки тех ресурсов и продуктов питания, которые в мире становятся дефицитнее. Для российского АПК это означает шанс не только заработать на более высоких ценах на зерно и масло, но и укрепить позиции на рынках Ближнего Востока, Африки и Азии.

    Но сложившаяся ситуация несет России не только плюсы. Рост стоимости морских перевозок и страховых тарифов неизбежно съедает часть выигрыша от подорожавшей нефти и газа. Военные страховые премии на суда в регионе местами подскакивали более чем на 1000%: ставка выросла примерно с 0,25% стоимости судна до 3%, а это означает многомиллионные дополнительные расходы на каждый рейс. Для российских экспортеров это означает простую вещь: даже если баррель стал дороже, часть премии уходит перевозчикам, страховщикам и владельцам обходных логистических маршрутов.

    Есть и второй, более глубокий минус: ослабление спроса на несырьевой российский экспорт.

    Если кризис действительно оставит на мировой экономике долгий «шрам», то объемы импорта у многих стран скорректируются в минус. А это плохо для поставок российских металлов, химии, удобрений, древесины и части машиностроительной продукции.

    Всемирный банк ожидает замедления роста Южной Азии до 6,3% в 2026 году после 7,0% в 2025-м; Индия, главный двигатель региона, должна замедлиться с 7,6% в 2025/26 финансовом году до 6,6 % в 2026/27. По Турции свежая оценка Всемирного банка – всего 2,8% роста в 2026 году вместо 3,7%, ожидавшихся еще в январе. По Китаю Всемирный банк теперь видит рост на уровне около 4,0% в 2026 году после 4,5% в 2025-м. Для российских поставщиков это означает менее щедрый внешний спрос именно в тех странах и регионах, куда Россия в последние годы пыталась перенаправить торговые потоки.

    Еще одна проблема – импортируемая в Россию инфляция. В странах, которые производят товары, оборудование, комплектующие и химическую продукцию для российского рынка, дорожают бензин, газ, электроэнергия, транспортировка и страхование. Совместное заявление Всемирного банка, МВФ и Всемирной продовольственной программы прямо предупреждает: скачок цен на нефть, газ и удобрения вместе с транспортными узкими местами будет поднимать цены на продовольствие и другие товары.

    Банк России уже назвал ближневосточную эскалацию новым шоком предложения: она ускоряет рост издержек в мире, провоцируя инфляцию. Внешняя инфляция через импортируемые товары подтолкнет инфляцию внутри России. Это помимо прямого негативного влияния, повлечет за собой риски дальнейшего сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, что будет оказывать угнетающее воздействие на российскую экономику.

    Подсчитывая баланс плюсов и минусов для российской экономики от последствий войны в Заливе, надо понимать, что главный выигрыш России – не в том, что на какое-то время подорожали нефть, газ, алюминий или удобрения.

    Главный выигрыш – в изменении экономической психологии на огромном пространстве Евразии.

    Кризис в Персидском заливе еще раз показал, что политическая нестабильность способна в один момент превратить расчеты на выгоды дешевого морского маршрута в дорогую и ненадежную лотерею. В такой обстановке для государств и корпораций начинают весить не только цена здесь и сейчас, но и долгосрочная гарантия поставки. Именно поэтому усиливается интерес к сухопутным маршрутам, к более тесной кооперации с соседями и к долгим контрактам с дружественными поставщиками. Об этом говорит и реакция азиатских покупателей СПГ, и переговоры Индии по удобрениям, и рост значения трубопроводных маршрутов, не зависящих от Ормуза.

    В этом смысле история с «Силой Сибири» становится еще важнее. По действующему газопроводу Россия в 2025 году поставила в Китай 38,8 млрд куб. м газа – больше, чем предусматривал контрактный уровень. А проект «Сила Сибири – 2» уже получил в 2025 году политическое одобрение Москвы и Пекина в форме юридически обязывающего меморандума. Формально это не означает, что все коммерческие вопросы уже закрыты. Но сам кризис в Заливе резко усиливает логику проекта:

    сухопутная труба через Евразию в глазах Китая становится не просто еще одним вариантом импорта, а страховкой от повторения ормузских потрясений.

    То же самое относится и к Амурскому газоперерабатывающему заводу. Запущенный в 2021 году, он постепенно превращается в один из ключевых восточных активов России. По данным Reuters, его проектная мощность по гелию – до 60 млн куб. м в год. Это величина, сопоставимая с теми примерно 63 млн куб. м, которые, по оценке Reuters, произвел Катар в 2025 году.

    Иными словами, по мере выхода Амурского ГПЗ на проектные режимы Россия получает шанс стать одним из важнейших поставщиков стратегического гелия для Азии, прежде всего для Китая, где растет высокотехнологичное производство. Это пока еще не полная замена ближневосточного предложения, но уже вполне сравнимый по масштабу альтернативный источник.

    Почему это важно? Потому что гелий – не экзотика, а один из критических расходных материалов современной электроники и особенно производства чипов.

    Reuters сообщал, что дефицит гелия из-за ближневосточного кризиса уже начал сказываться на некоторых производственных цепочках в техсекторе. Южнокорейские чипмейкеры, по данным агентства, располагают запасами примерно на 4-6 месяцев, то есть им хватало ресурса лишь на ближайшие месяцы; Тайвань же пока удерживает ситуацию за счет альтернативных поставок, прежде всего из США. Это важная оговорка: масштабного подтвержденного обвала производства на Тайване и в Южной Корее пока нет. Но сама логика кризиса очевидна: чем дольше длится дефицит, тем выше ценность новых континентальных источников поставки, и тем сильнее возрастает значение Амурского ГПЗ для китайской промышленности и, шире, для всей евразийской кооперации.

    Поэтому главный итог для России выглядит так: кризис в Персидском заливе действительно дает ей краткосрочный ценовой выигрыш по нефти, газу, металлам, удобрениям и части аграрного экспорта. Но одновременно он приносит более дорогую логистику, внешнюю инфляцию, риск затяжной жесткой политики Центробанка и охлаждение спроса на несырьевой экспорт.

    Самый же крупный стратегический эффект в другом: Евразия еще сильнее убеждается, что эпоха «дешево и быстро любой ценой» заканчивается. На первый план выходят надежность, сухопутные коридоры, долгие контракты и кооперация с соседями. И в этом новом раскладе у России появляется шанс заработать не на временном изменении конъюнктуры, а стать важным участником перестройки всей архитектуры связей на континенте.

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Будущее Израиля докажет правоту Михаила Круга

    Нападение на Иран вызвало жесткую критику администрации Дональда Трампа внутри США в том числе по той причине, что многие американцы считают его «войной за интересы Израиля». Причем Америка в этой войне, похоже, проиграла. Выиграл ли Израиль, мнения разделились. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

