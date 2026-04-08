    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 14:58 • Экономика

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью.

    Если нынешнее двухнедельное перемирие между Ираном и Соединенными Штатами действительно перерастет в устойчивый мир, то главный вывод для нефтяного рынка будет парадоксален с точки зрения биржевиков: рынок успокоится раньше, чем восстановится. Это означает, что несмотря на прекращение огня (даже если оно перерастет в постоянный мир) возврата к прошлому не будет.

    Уже в день объявления о перемирии эталонная североморская нефть подешевела примерно на 13–16% и откатилась к зоне 91–95 долларов за баррель. Но это было облегчение на бирже, а не полное выздоровление реального рынка. Участники торгов отыграли надежду на открытие пролива, однако сама нехватка сырья и топлива никуда не исчезла.

    Это особенно видно по разрыву между «бумажной» и физической нефтью. Пока биржевые контракты на эталонную североморскую нефть поднимались до 119,5 доллара за баррель, реальные партии нефти с немедленной поставкой для европейских и азиатских нефтеперерабатывающих заводов стоили уже 144–150 долларов, а местами и выше. Европейский авиакеросин доходил до 226,4 доллара за баррель, дизельное топливо – до 203,6 доллара. Это означает, что рынок жил не просто ожиданием дефицита, а настоящей паникой вокруг немедленно доступных объемов.

    Даже если Ормузский пролив теперь действительно будет открыт, восстановление ситуации на рынках не произойдет по щелчку. Американское государственное управление энергетической информации предупреждает, что возврат к нормальным маршрутам займет месяцы, а повышенные цены на топливо могут держаться и после возобновления судоходства. К началу апреля в регионе скопилось около 130 млн баррелей нефти и 46 млн баррелей нефтепродуктов примерно на двухстах танкерах. Сначала миру придется разгрести эту пробку, затем вернуть суда, страховщиков, фрахтователей и привычный ритм отгрузок.

    «Многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – говорит газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Эксперт указал, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Часть потерь и вовсе нельзя быстро отыграть назад. Ирак рассчитывает вернуть экспорт к довоенному уровню примерно за неделю после устойчивого открытия пролива, но это скорее исключение. Кувейт оценивает возврат своих нефтеперерабатывающих мощностей к полной загрузке в три–четыре месяца. Катар понес еще более тяжелый ущерб: удары вывели из строя около 17% его экспортной мощности по сжиженному природному газу на срок от трех до пяти лет.

    В результате рынок нефти и газа даже после мира может еще долго оставаться на 3–5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки ниже тех уровней, на которые рассчитывали до войны. То есть

    часть потерянного объема можно компенсировать позже, но потерянное время, сорванные поставки и разрушенные мощности уже не вернуть.

    Для России эта ситуация, безусловно, благоприятнее, чем для крупных импортеров, но прямую выгоду не стоит переоценивать. Российское правительство уже заявило, что ближневосточный кризис открыл для страны новые торговые возможности. Однако даже при высоких ценах дополнительный доход приходит не сразу: часть нефти продается по формулам и долгосрочным условиям, часть выгоды съедают выросшие расходы на логистику и страхование, а бюджет всегда получает эффект с лагом. Поэтому правильнее говорить не о мгновенной сверхприбыли, а о временном окне повышенной выручки и более комфортной внешней конъюнктуре на несколько месяцев.

    Куда важнее для России не краткосрочный ценовой всплеск, а стратегический сдвиг в устройстве мирового рынка. Уже сейчас видно, как формируется новый евразийский контур торговли энергоресурсами.

    Индия впервые за семь лет получает иранскую нефть. Китай покупает более 80% иранского морского нефтяного экспорта. Китайские компании на фоне более устойчивого снабжения перепродали рекордные объемы сжиженного природного газа соседям – Южной Корее, Таиланду, Японии, Индии и Филиппинам. Россия тем временем нарастила поставки газа в Европу по морскому газопроводу через Турцию на 22% год к году в марте, а вывоз сжиженного природного газа в первом квартале увеличился на 8,9%. Все это похоже на зарождение более плотной евразийской сети, где поставки все чаще опираются не на спотовую нервозность, а на политические договоренности, перераспределение грузов и более длинные обязательства.

    Отсюда вытекает и валютный сдвиг. Но из того, что Китай забирает свыше 80% иранского морского экспорта, а сама торговля идет в условиях санкций и политически ограниченного доступа к проливу, следует обоснованное предположение: роль китайской валюты и связанных с ней расчетных схем будет расти.

    Если часть иранской нефти, а затем и часть азиатского оборота вокруг нее начнут все чаще обслуживаться вне долларовой сферы, это станет не только ударом по системе нефтедоллара, но и шагом к расщеплению самого механизма ценообразования.

    Одна часть нефти будет жить внутри евразийских долгосрочных соглашений, другая – внутри западного биржевого пространства. Этот вывод следует из совокупности наблюдаемых тенденций, хотя пока и не присутсвует в информационном пространстве как официально объявленный политический проект.

    На этом фоне особенно заметен существующий Западе разрыв между реальным товаром и биржей. Во время блокады свободно доступной физической нефти стало меньше, тогда как обороты фьючерсной торговли никуда не исчезли. Именно поэтому возникла ситуация, когда реальный груз с немедленной поставкой стоил на десятки долларов дороже биржевого контракта.

    Чем меньше физической нефти остается в свободном обращении внутри западного торгового контура, тем сильнее цена реагирует не только на баланс спроса и предложения, но и на ожидания, страх и спекулятивные движения. Для стран, которым нужно восстанавливать добычу, строить обходные маршруты и принимать многолетние инвестиционные решения, такая среда токсична. Им нужны не эффектные однодневные взлеты, а предсказуемость.

    Отсюда и главный послевоенный вывод для Европы. Даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир,

    Европе не стоит ждать возвращения к дешевой нефти после короткого испуга. Американское государственное управление энергетической информации прямо говорит, что повышенные цены на топливо могут сохраняться месяцы после открытия Ормуза.

    По словам Юшкова, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Это значит, что Европе надо готовиться не к картине полной энергетической катастрофы, а к более долгой и неприятной эпохе: к устойчиво более дорогим нефти и газу, более дорогому дизельному топливу, более дорогому авиакеросину и более дорогой промышленной логистике. Не к пику военной паники, а к новому среднему уровню, который окажется болезненным уже не для спекулянта, а для всей экономики. Именно этот мир дорогой нефти, а не сама война, может стать главным наследием ормузского кризиса.

    А России стоит за хлопотами по сиюминутному оздоровлению бюджета не упустить стратегические вопросы формирования евразийского контура поставок углеводородов. Важно, чтобы этот контур не замыкался только на китайский рынок. Потому что наличие одного крупнейшего покупателя, который тем самым может оказывать определяющее влияние на рынок (это называется монопсония), ничуть не лучше наличия единственного поставщика (монополии). И может быть имеет смысл наряду с расширением торговли нефтью за юани рассматривать и перспективу торговли нефтью за рубли.

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

      Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    • Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    • Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

      В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

