Модуль «Академии стратегических коммуникаций» завершился в Калининградской области
В Калининградской области завершился первый очный модуль федеральной программы «Академия стратегических коммуникаций», предназначенной для подготовки управленцев в сфере медиа.
Программа стартовала с модуля «Управление стратегическими коммуникациями» и проходила с 4 по 7 апреля при поддержке Центра развития молодежных медиа «ШУМ» и Президентской академии (РАНХиГС), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам заместителя начальника управления президента по общественным проектам Алексея Жарича, «Академия стратегических коммуникаций» – это первый шаг в системной работе по формированию национального кадрового резерва управленцев в сфере медиа». Он отметил, что за первый месяц интерес к программе проявили около 5 тыс. человек, что свидетельствует о высоком запросе на профессиональное сообщество, готовое работать с информационной повесткой в интересах страны.
В рамках очного модуля участники разрабатывали коммуникационные решения по актуальным направлениям: освещение подвигов Героев России в проекте «Пантеон Героев», эффективное взаимодействие с международной аудиторией и продвижение позитивного образа России, а также укрепление гражданской идентичности через культурные инициативы. В обучении приняли участие более 160 человек со всей России, прошедших отборочные задания.
Как подчеркнул глава Росмолодежи Григорий Гуров, академия становится площадкой для формирования кадрового резерва медиаменеджеров, способных работать с национальными смыслами и приоритетами на профессиональном уровне. Преподавателями выступили ведущие представители образовательной, медийной и общественной сфер, среди которых Герой России Людмила Болилая, руководитель творческого проекта «Женщины-герои» Виктория Рашина и директор образовательного проекта Президентской академии Виктория Карпова.
Виктория Карпова отметила, что участники работали над реальными вызовами по ключевым направлениям повестки, а проект объединяет лучшие практики и ценностный подход к современным коммуникациям. Обучение в академии в 2026 году продолжится до декабря в очном и дистанционном форматах, а ключевыми партнерами программы выступают VK, Институт развития интернета, RT, «Диалог», «ТопБЛОГ» и другие крупные медиаструктуры.