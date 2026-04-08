    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 14:07 • Справки

    Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

    Tекст: Ольга Никитина

    Православные 9 апреля 2026 года отмечают Великий четверг, который в народе называют Чистым четвергом. Этот день Страстной седмицы посвящен воспоминанию Тайной вечери и считается временем духовного и телесного очищения перед Пасхой. Верующие соблюдают особые традиции, проводят уборку, готовят куличи и красят яйца, а также стараются не нарушать важные запреты. Разбираемся, что можно и нельзя делать в Чистый четверг и какие обычаи действительно имеют смысл.

    Какого числа Чистый четверг в 2026 году

    В 2026 году Чистый четверг, который в церковном календаре официально называется Великим четвергом, приходится на 9 апреля. Эта дата является переходящей, так как она неразрывно связана с днем празднования Светлой Пасхи. Согласно православной традиции, Чистый четверг всегда отмечается ровно за три дня до Воскресения Христова, приходясь на шестой день последней, самой строгой недели Великого поста — Страстной седмицы.

    Почему Чистый четверг так называется

    Название «Чистый четверг» в народном сознании связывается с физическим очищением – уборкой жилища и омовением тела. Однако церковное понимание чистоты этого дня глубже и связано с евангельскими событиями.

    В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа со своими учениками накануне его распятия. Именно во время этой вечери Спаситель совершил два важнейших действия, определивших духовное значение этого дня.

    Согласно Евангелию от Иоанна, Христос умыл ноги своим ученикам, проявив тем самым глубочайшее смирение и показав пример служения ближнему. Этот акт символизирует очищение от грехов и призыв к верующим следовать примеру Христа в любви и смирении.

    Вторым ключевым событием Тайной вечери стало установление таинства Евхаристии (Святого Причастия). Преломив хлеб и подав вино, Христос сказал: «Это Тело Мое, за вас предаваемое… Это Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Таким образом, Великий четверг является днем установления важнейшего таинства, через которое верующие соединяются с Христом.

    Помимо этих евангельских событий, название «Чистый четверг» также связывают с тем, что к этому дню христиане подходят, завершив значительную часть очистительного пути Великого поста. Вступая в самые скорбные дни Страстной седмицы, верующие стремятся очистить свою душу через покаяние и подготовиться к встрече Пасхи.

    Что нужно делать в Чистый четверг 2026

    Первостепенная задача — участие в богослужениях. Утром в храмах совершается Литургия Василия Великого, где верующие стараются причаститься. Вечером проходит одна из самых красивых и скорбных служб года — чтение 12 Страстных Евангелий, повествующих о страданиях Спасителя.

    Бытовые задачи и омовение:

    1. Раннее омовение. По народной традиции принято умываться или принимать душ до восхода солнца. Считается, что вода в это время обладает особой силой, смывающей болезни.

    2. Генеральная уборка. В этот день принято мыть окна, полы и выносить из дома хлам. После Чистого четверга и до самой Пасхи тяжелый физический труд и уборка в доме уже не приветствуются.

    3. Пасхальная кухня. Именно 9 апреля 2026 года — идеальное время, чтобы замесить тесто для куличей и покрасить яйца. Делать это рекомендуется с добрыми мыслями и после молитвы.

    4. Четверговая соль. Древний обычай велит готовить в этот день «черную» соль (прокаленную в печи или духовке с мукой). Ей приписывают защитные свойства и используют для освящения праздничного стола.

    Что нельзя делать в Чистый четверг 2026

    Чтобы провести этот день правильно и не нарушить многовековые традиции, стоит придерживаться ряда ограничений.

    • Ссориться и сквернословить. Любой негатив, проявленный в этот день, считается большим грехом. Гнев и обиды «загрязняют» душу, обнуляя смысл телесного очищения.

    • Давать в долг. Согласно народным приметам, отдавая деньги или ценные вещи из дома в Чистый четверг, можно «отдать» свое благополучие и достаток на весь будущий год.

    • Игнорировать уборку. Оставлять дом грязным к вечеру четверга не рекомендуется. Поверья гласят, что вместе с пылью и мусором из дома уходят застарелые проблемы.

    • Шумно веселиться. Несмотря на подготовку к празднику, продолжается строгий пост. Увеселительные мероприятия, танцы и громкий смех неуместны в дни Страстной седмицы.

    • Пробовать пасхальные блюда. Даже если куличи получились невероятно ароматными, разговляться (пробовать скоромную пищу) до наступления Пасхи запрещено.

    Когда мыться в Чистый четверг 2026: время и правила главного омовения года

    Вопрос о том, когда именно нужно совершать водные процедуры в Великий четверг, является одним из самых популярных в преддверии праздника. В 2026 году этот день выпадает на 9 апреля, и для тех, кто хочет следовать старинным обычаям, время посещения ванной комнаты имеет принципиальное значение.

    До восхода солнца — народная традиция

    Согласно древним поверьям, самым правильным временем для мытья считается период после полуночи и до восхода солнца. Считается, что именно в эти предутренние часы вода обретает особые целебные свойства, способные смыть не только физическую усталость, но и накопленный за год негатив. На Руси в это время было принято ходить в баню или умываться «серебряной водой» (в которую предварительно клали монету или ложку), чтобы надолго сохранить здоровье и молодость.

    В течение дня — современный подход

    Если по каким-то причинам вы не можете совершить омовение на рассвете, священнослужители и этнографы подчеркивают: жестких церковных временных рамок не существует. Мыться в Чистый четверг можно в любое удобное время в течение дня. Главное — завершить все водные процедуры и уборку дома до захода солнца или до начала вечернего богослужения, которое обычно начинается после 16:00–17:00. Вечер этого дня по церковному уставу уже относится к Великой пятнице — времени глубокой скорби и тишины.

    Главный смысл омовения

    Важно понимать, что Чистый четверг называется так не из-за обязательного похода в душ, а из-за стремления человека к внутренней чистоте. Омовение тела в этот день является лишь символом искреннего покаяния. Церковь напоминает: никакой, даже самый ранний подъем для мытья не заменит участия в таинствах Покаяния и Причастия. Поэтому, планируя свой график на 9 апреля 2026 года, постарайтесь совместить физическую чистоту с посещением храма, чтобы встретить грядущую Пасху с легким сердцем.

    Когда готовить кулич и красить яйца к Пасхе

    Начинать приготовление пасхальных блюд, таких как куличи и крашеные яйца, традиционно принято в Чистый четверг. Однако, как отмечают священники, это скорее народный обычай, связанный с распределением времени, а не строгое правило. Современный человек может выбирать наиболее удобное время для этих занятий, учитывая свою занятость.

    Важно помнить, что Страстная пятница – день особого поста и воспоминания о распятии Христа, поэтому заниматься приготовлением пищи в этот день не рекомендуется.

    Что можно есть в Чистый четверг

    В Великий четверг действуют общие ограничения Великого поста в отношении пищи. Однако особое внимание следует уделить избеганию ссор, шумных застолий и невнимания к духовной составляющей дня. Церковь также предостерегает от веры в различные заговоры и приметы, связанные с Чистым четвергом, называя их пережитками язычества.

    Сильные молитвы в Великий четверг

    Главной молитвой Великого четверга является тропарь «Вечери Твоея тайныя», который звучит на богослужении, напоминая верующим о Тайной вечере и призывая к осознанному участию в таинстве Причастия.

    Вечернее богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий также наполнено особыми молитвенными текстами, раскрывающими глубину страданий Спасителя.

    Народные приметы и обычаи на Чистый четверг: деньги, соль и погода

    Народная культура наделила Великий четверг множеством глубоких символов, превратив его в день программирования будущего благополучия. Одной из самых известных традиций остается приготовление четверговой соли. В ночь со среды на четверг или ранним утром хозяйки прокаливали обычную соль с мукой или травяной гущей в печи (в современных условиях — в духовке) до черного цвета. Такую соль считали мощным оберегом, способным защитить дом от бед. Ее хранили за иконами и впервые использовали за праздничной пасхальной трапезой.

    Финансовая стабильность семьи также зависела от ритуалов этого дня. Старинная примета велит трижды пересчитать все имеющиеся в доме деньги: на рассвете, в полдень и на закате. Считалось, что такая «ревизия» помогает приумножить капитал и избежать нужды в течение года. При этом существовал строгий запрет на любые кредиты и займы. В Чистый четверг крайне не рекомендовалось давать в долг деньги или отдавать свои вещи во временное пользование, чтобы не «вынести» из дома удачу и достаток.

    Особое внимание уделяли наблюдению за силами природы. Солнечная и тихая погода 9 апреля 2026 года станет добрым знаком, обещающим не только теплую весну, но и мир в семейных отношениях. И напротив, если четвертый день Страстной седмицы выдастся ветреным или дождливым, такая же неустойчивая погода может сохраниться до конца сезона. Несмотря на суету и подготовку к столу, важно помнить о строгом посте — все приметы и обычаи лишь дополняют духовный путь, не заменяя собой молитву и внутреннее спокойствие.

    Великий четверг – это день, призывающий к гармонии духовного и бытового очищения. Участие в богослужениях, воспоминание Тайной вечери и установления Евхаристии являются первостепенными задачами для верующего. Традиции уборки и приготовления к Пасхе не должны затмевать главного смысла этого дня – стремления к духовной чистоте и единению с Христом. Разумный подход к бытовым делам, совершаемым с молитвой и осознанием значимости момента, поможет достойно провести Великий четверг и подготовиться к радостной встрече Пасхи.

    Главное
    NYT: США и Иран не решили основные противоречия
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Вэнс назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана «абсолютным скандалом»
    Польша отключила свет и тепло в консульстве России в Гданьске
    МИД Украины отозвал консула в Доминикане из-за откровенных снимков
    Поклонская ответила на оскорбления после интервью Собчак
    Грузия решила восстановить знаменитый поезд времен СССР

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    США и Иран выбрали план победителя

    «Персидский залив становится действительно персидским: Иран контролирует судоходство и держит под прицелом арабские нефтеналивные монархии. США вынуждены это принять». Так эксперты оценивают двухнедельное перемирие между США и Ираном. Мировая пресса пишет о «капитуляции» Дональда Трампа. Почему президент США передумал разрушать Иран и вместо «уничтожения цивилизации» теперь обещает золотой век Ближнего Востока? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Удары по энергетике: Украина совсем обнаглела

      На границе Сербии и Венгрии предотвращен теракт против критически важной инфраструктуры – газопровода, по которому прокачивается российский газ. Следствие идет, но стыдно подозревать, когда вполне уверен: это Украина. Киев явным образом обнаглел.

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

      Загранпаспорт – обязательный документ для выезда в большинство стран мира. Ежегодно в подразделения по вопросам миграции МВД России поступает более пяти миллионов запросов на оформление заграничных паспортов, пик обращений приходится на период с марта по июнь. Ниже – полная инструкция: какой паспорт выбрать, что нужно взрослому и ребенку, сколько делается документ и как получить его срочно.

    • Дачная амнистия в 2026 году: как оформить, до какого года действует и на кого распространяется

      В 2026 году продолжает действовать упрощенный порядок регистрации загородной недвижимости – так называемая дачная амнистия. Как именно эта процедура облегчает процесс регистрации недвижимости, на какие объекты распространяется и какие для этого требуются документы?

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

