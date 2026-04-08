Великий четверг 2026: традиции Чистого четверга, что можно и нельзя делать 9 апреля

Tекст: Ольга Никитина

Какого числа Чистый четверг в 2026 году

В 2026 году Чистый четверг, который в церковном календаре официально называется Великим четвергом, приходится на 9 апреля. Эта дата является переходящей, так как она неразрывно связана с днем празднования Светлой Пасхи. Согласно православной традиции, Чистый четверг всегда отмечается ровно за три дня до Воскресения Христова, приходясь на шестой день последней, самой строгой недели Великого поста — Страстной седмицы.

Почему Чистый четверг так называется

Название «Чистый четверг» в народном сознании связывается с физическим очищением – уборкой жилища и омовением тела. Однако церковное понимание чистоты этого дня глубже и связано с евангельскими событиями.

В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю – последнюю трапезу Иисуса Христа со своими учениками накануне его распятия. Именно во время этой вечери Спаситель совершил два важнейших действия, определивших духовное значение этого дня.

Согласно Евангелию от Иоанна, Христос умыл ноги своим ученикам, проявив тем самым глубочайшее смирение и показав пример служения ближнему. Этот акт символизирует очищение от грехов и призыв к верующим следовать примеру Христа в любви и смирении.

Вторым ключевым событием Тайной вечери стало установление таинства Евхаристии (Святого Причастия). Преломив хлеб и подав вино, Христос сказал: «Это Тело Мое, за вас предаваемое… Это Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая». Таким образом, Великий четверг является днем установления важнейшего таинства, через которое верующие соединяются с Христом.

Помимо этих евангельских событий, название «Чистый четверг» также связывают с тем, что к этому дню христиане подходят, завершив значительную часть очистительного пути Великого поста. Вступая в самые скорбные дни Страстной седмицы, верующие стремятся очистить свою душу через покаяние и подготовиться к встрече Пасхи.

Что нужно делать в Чистый четверг 2026

Первостепенная задача — участие в богослужениях. Утром в храмах совершается Литургия Василия Великого, где верующие стараются причаститься. Вечером проходит одна из самых красивых и скорбных служб года — чтение 12 Страстных Евангелий, повествующих о страданиях Спасителя.

Бытовые задачи и омовение:

Раннее омовение. По народной традиции принято умываться или принимать душ до восхода солнца. Считается, что вода в это время обладает особой силой, смывающей болезни. Генеральная уборка. В этот день принято мыть окна, полы и выносить из дома хлам. После Чистого четверга и до самой Пасхи тяжелый физический труд и уборка в доме уже не приветствуются. Пасхальная кухня. Именно 9 апреля 2026 года — идеальное время, чтобы замесить тесто для куличей и покрасить яйца. Делать это рекомендуется с добрыми мыслями и после молитвы. Четверговая соль. Древний обычай велит готовить в этот день «черную» соль (прокаленную в печи или духовке с мукой). Ей приписывают защитные свойства и используют для освящения праздничного стола.

Что нельзя делать в Чистый четверг 2026

Чтобы провести этот день правильно и не нарушить многовековые традиции, стоит придерживаться ряда ограничений.

Ссориться и сквернословить. Любой негатив, проявленный в этот день, считается большим грехом. Гнев и обиды «загрязняют» душу, обнуляя смысл телесного очищения.

Давать в долг. Согласно народным приметам, отдавая деньги или ценные вещи из дома в Чистый четверг, можно «отдать» свое благополучие и достаток на весь будущий год.

Игнорировать уборку. Оставлять дом грязным к вечеру четверга не рекомендуется. Поверья гласят, что вместе с пылью и мусором из дома уходят застарелые проблемы.

Шумно веселиться. Несмотря на подготовку к празднику, продолжается строгий пост. Увеселительные мероприятия, танцы и громкий смех неуместны в дни Страстной седмицы.

Пробовать пасхальные блюда. Даже если куличи получились невероятно ароматными, разговляться (пробовать скоромную пищу) до наступления Пасхи запрещено.

Когда мыться в Чистый четверг 2026: время и правила главного омовения года

Вопрос о том, когда именно нужно совершать водные процедуры в Великий четверг, является одним из самых популярных в преддверии праздника. В 2026 году этот день выпадает на 9 апреля, и для тех, кто хочет следовать старинным обычаям, время посещения ванной комнаты имеет принципиальное значение.

До восхода солнца — народная традиция

Согласно древним поверьям, самым правильным временем для мытья считается период после полуночи и до восхода солнца. Считается, что именно в эти предутренние часы вода обретает особые целебные свойства, способные смыть не только физическую усталость, но и накопленный за год негатив. На Руси в это время было принято ходить в баню или умываться «серебряной водой» (в которую предварительно клали монету или ложку), чтобы надолго сохранить здоровье и молодость.

В течение дня — современный подход

Если по каким-то причинам вы не можете совершить омовение на рассвете, священнослужители и этнографы подчеркивают: жестких церковных временных рамок не существует. Мыться в Чистый четверг можно в любое удобное время в течение дня. Главное — завершить все водные процедуры и уборку дома до захода солнца или до начала вечернего богослужения, которое обычно начинается после 16:00–17:00. Вечер этого дня по церковному уставу уже относится к Великой пятнице — времени глубокой скорби и тишины.

Главный смысл омовения

Важно понимать, что Чистый четверг называется так не из-за обязательного похода в душ, а из-за стремления человека к внутренней чистоте. Омовение тела в этот день является лишь символом искреннего покаяния. Церковь напоминает: никакой, даже самый ранний подъем для мытья не заменит участия в таинствах Покаяния и Причастия. Поэтому, планируя свой график на 9 апреля 2026 года, постарайтесь совместить физическую чистоту с посещением храма, чтобы встретить грядущую Пасху с легким сердцем.

Когда готовить кулич и красить яйца к Пасхе

Начинать приготовление пасхальных блюд, таких как куличи и крашеные яйца, традиционно принято в Чистый четверг. Однако, как отмечают священники, это скорее народный обычай, связанный с распределением времени, а не строгое правило. Современный человек может выбирать наиболее удобное время для этих занятий, учитывая свою занятость.

Важно помнить, что Страстная пятница – день особого поста и воспоминания о распятии Христа, поэтому заниматься приготовлением пищи в этот день не рекомендуется.

Что можно есть в Чистый четверг

В Великий четверг действуют общие ограничения Великого поста в отношении пищи. Однако особое внимание следует уделить избеганию ссор, шумных застолий и невнимания к духовной составляющей дня. Церковь также предостерегает от веры в различные заговоры и приметы, связанные с Чистым четвергом, называя их пережитками язычества.

Сильные молитвы в Великий четверг

Главной молитвой Великого четверга является тропарь «Вечери Твоея тайныя», который звучит на богослужении, напоминая верующим о Тайной вечере и призывая к осознанному участию в таинстве Причастия.

Вечернее богослужение с чтением 12 Страстных Евангелий также наполнено особыми молитвенными текстами, раскрывающими глубину страданий Спасителя.

Народные приметы и обычаи на Чистый четверг: деньги, соль и погода

Народная культура наделила Великий четверг множеством глубоких символов, превратив его в день программирования будущего благополучия. Одной из самых известных традиций остается приготовление четверговой соли. В ночь со среды на четверг или ранним утром хозяйки прокаливали обычную соль с мукой или травяной гущей в печи (в современных условиях — в духовке) до черного цвета. Такую соль считали мощным оберегом, способным защитить дом от бед. Ее хранили за иконами и впервые использовали за праздничной пасхальной трапезой.

Финансовая стабильность семьи также зависела от ритуалов этого дня. Старинная примета велит трижды пересчитать все имеющиеся в доме деньги: на рассвете, в полдень и на закате. Считалось, что такая «ревизия» помогает приумножить капитал и избежать нужды в течение года. При этом существовал строгий запрет на любые кредиты и займы. В Чистый четверг крайне не рекомендовалось давать в долг деньги или отдавать свои вещи во временное пользование, чтобы не «вынести» из дома удачу и достаток.

Особое внимание уделяли наблюдению за силами природы. Солнечная и тихая погода 9 апреля 2026 года станет добрым знаком, обещающим не только теплую весну, но и мир в семейных отношениях. И напротив, если четвертый день Страстной седмицы выдастся ветреным или дождливым, такая же неустойчивая погода может сохраниться до конца сезона. Несмотря на суету и подготовку к столу, важно помнить о строгом посте — все приметы и обычаи лишь дополняют духовный путь, не заменяя собой молитву и внутреннее спокойствие.

Великий четверг – это день, призывающий к гармонии духовного и бытового очищения. Участие в богослужениях, воспоминание Тайной вечери и установления Евхаристии являются первостепенными задачами для верующего. Традиции уборки и приготовления к Пасхе не должны затмевать главного смысла этого дня – стремления к духовной чистоте и единению с Христом. Разумный подход к бытовым делам, совершаемым с молитвой и осознанием значимости момента, поможет достойно провести Великий четверг и подготовиться к радостной встрече Пасхи.