Как получить загранпаспорт в 2026 году: документы, сроки и стоимость

Виды загранпаспортов

В России выдают загранпаспорта двух видов:

Старый образец (без чипа) – действует 5 лет, содержит 36 страниц.

действует 5 лет, содержит 36 страниц. Новый образец, биометрический (с чипом) – действует 10 лет, содержит 46 страниц, включает цифровые данные владельца и (для лиц старше 12 лет) сканы отпечатков пальцев.

При оформлении биометрического паспорта впервые фото делает сотрудник МВД на месте, самостоятельно приносить снимок не нужно. В паспорт нового образца данные о детях не вносятся – ребенку оформляется собственный документ.

Чем руководствоваться при выборе: если поездки за рубеж редкие или документ оформляется ребенку, достаточно паспорта старого образца. Если путешествия регулярные – целесообразен биометрический, поскольку он действует вдвое дольше и принимается в странах, признающих только документы с чипом. Также только биометрический паспорт может быть вторым действующим – иметь одновременно два заграничных паспорта законодательно разрешено.

Госпошлина за загранпаспорт в 2026 году

Размер госпошлины регулируется статьёй 333.28 Налогового кодекса Российской Федерации и зависит от вида документа и возраста заявителя.

Паспорт старого образца (5 лет):

для граждан до 14 лет – 1 000 рублей;

для граждан от 14 лет и старше – 2 000 рублей.

Паспорт нового образца, биометрический (10 лет):

для граждан до 14 лет – 3 000 рублей;

для граждан от 14 лет и старше – 6 000 рублей.

С 1 января 2023 года скидка 30% при оплате госпошлины через портал «Госуслуги» не предоставляется.

Жители Калининграда и Калининградской области с постоянной регистрацией полностью освобождены от уплаты госпошлины при оформлении загранпаспорта. Эта льгота закреплена федеральным законом и действует как компенсация за географическое положение региона. Воспользоваться ею можно в любом городе России – достаточно наличия постоянной калининградской прописки.

Оплатить пошлину можно: через портал «Госуслуги» (ссылка на оплату поступает на электронную почту после проверки заявления), через терминал в МФЦ, в банке по реквизитам.

Если в течение шести месяцев с момента подачи заявления паспорт не был получен, оформление прекращается. В этом случае заявление придётся подавать повторно с новой оплатой госпошлины.

Документы для оформления загранпаспорта взрослому

Пакет документов практически идентичен для любого способа подачи и типа паспорта. Взрослому заявителю (от 18 лет) потребуется:

действующий паспорт гражданина Российской Федерации (оригинал);

копии всех заполненных страниц внутреннего паспорта, включая страницу с пропиской и страницы 18-20;

предыдущий загранпаспорт (если есть; брать с собой рекомендуется, сканировать просроченные не требуется);

для мужчин призывного возраста (18-27 лет) – военный билет или приписное свидетельство;

для военнослужащих – разрешение командования на оформление загранпаспорта;

для паспорта старого образца – 3-4 фотографии размером 3,5 × 4,5 см (при подаче через МФЦ или МВД; для биометрического паспорта фото делает сотрудник на месте).

Анкета включает обязательный раздел – сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет. Выписку из трудовой истории можно запросить через портал «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России, либо получить копию трудовой книжки у текущего работодателя.

Документы для оформления загранпаспорта ребенку

Для детей до 14 лет:

свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве Российской Федерации;

паспорт одного из родителей или законного представителя (оригинал);

две фотографии ребёнка 3,5 × 4,5 см – при оформлении биометрического паспорта фото делает сотрудник на месте, при оформлении паспорта старого образца фотографии предоставляет заявитель.

Для детей от 14 до 18 лет дополнительно потребуется собственный паспорт гражданина РФ. Загранпаспорт ребенку от 14 лет оформляется так же, как взрослому, с участием законного представителя при подаче.

Забрать готовый паспорт несовершеннолетнего может любой законный представитель, если он указан в заявлении в графе «Кто будет получать загранпаспорт ребенка».

Требования к фотографии для загранпаспорта

Для паспорта старого образца требуются бумажные снимки размером 3,5 × 4,5 см – они могут быть цветными или чёрно–белыми. При оформлении через «Госуслуги» к заявлению прикрепляется электронный снимок (фото в паспорте всё равно делают в МВД). Для биометрического паспорта фото делают на месте – в МВД или на спецоборудовании МФЦ.

Требования к снимку едины для взрослых и детей:

в кадре один человек, лицо показано крупным планом и занимает 70–80% площади снимка;

лицо открыто: волосы не перекрывают черты, овал лица хорошо виден, взгляд направлен прямо в объектив;

выражение нейтральное, рот закрыт, без улыбки;

головные уборы не допускаются (исключение – религиозные требования);

очки не допускаются;

фон однотонный, белый, без теней и посторонних предметов;

снимок соответствует текущему возрасту владельца.

Несоответствие фотографии требованиям – одна из наиболее частых причин отказа на стадии приёма документов.

Где подать заявление

Подать заявление можно четырьмя способами.

Через портал «Госуслуги». Обязательное условие – подтверждённая учётная запись (проверить статус можно в настройках профиля). Существует два варианта работы через портал:

Вариант 1 – запись на приём в МВД. Через «Госуслуги» можно записаться на конкретный день в удобное отделение МВД – анкету в этом случае заполняют уже в день визита.

Вариант 2 – онлайн–подача заявления. Нужно найти услугу «Оформить загранпаспорт», выбрать вид документа, заполнить анкету и прикрепить фото. После проверки анкеты (обычно около двух рабочих дней) на электронную почту придёт ссылка на уплату госпошлины, затем – приглашение в отделение МВД. Если в анкете обнаружена ошибка, уведомление поступит по электронной почте.

Важно: при любом варианте оформления через «Госуслуги» придётся посетить МВД дважды – первый раз для предоставления оригиналов документов и сдачи биометрии (при оформлении биометрического паспорта), второй – для получения готового документа. Полностью дистанционно услуга не предоставляется.

Через МФЦ. Необходимо записаться на приём, принести полный пакет документов, оплатить госпошлину через терминал в отделении. Заявление заполняется на месте (три страницы в двух экземплярах). После проверки сотрудник МФЦ направит документы в ОВМ МВД, откуда поступит приглашение для завершения оформления.

Непосредственно в территориальный орган МВД России (ОВМ). Прямое обращение в подразделение по вопросам миграции – единственный вариант при срочном оформлении (подробнее – в соответствующем разделе).

В консульстве или дипломатическом представительстве России за рубежом. Этот способ доступен гражданам, постоянно или временно проживающим за пределами России.

Все четыре способа дают одинаковый итоговый срок – онлайн–подача через «Госуслуги» не сокращает время изготовления, но упрощает заполнение анкеты за счёт автоматической подстановки данных из профиля.

Сколько делается загранпаспорт в 2026 году

Срок изготовления зависит от места подачи заявления.

При подаче по месту постоянной регистрации срок составляет до 1 месяца – независимо от типа паспорта (старого образца или биометрического).

При подаче не по месту прописки или при её отсутствии срок увеличивается до 3 месяцев.

В период повышенного спроса – как правило, весной и летом – загруженность подразделений МВД возрастает, и фактические сроки могут выходить за нормативные. Рекомендуется начинать оформление не позднее чем за 2-3 месяца до планируемой поездки.

Проверить статус готовности документа можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». Сообщение «Заявление принято ведомством» означает, что оно находится на стадии рассмотрения.

Срочное оформление загранпаспорта: когда и как получить быстро

Получить загранпаспорт срочно – в течение 3 рабочих дней – можно только при наличии документально подтверждённых оснований. Перечень оснований установлен статьёй 10 Федерального закона от 15.08.1996 № 114–ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Основания для ускоренного оформления:

необходимость экстренного лечения за рубежом – потребуется письмо российской медицинской организации, подтверждающее необходимость срочного выезда, или письмо зарубежной клиники в совокупности с заключением медорганизации по месту жительства заявителя;

тяжёлая болезнь или смерть близкого родственника, находящегося за границей – потребуется заверенное сообщение официальных органов страны пребывания родственника.

Под «близкими родственниками» в соответствии с ФЗ № 114 понимаются: супруг/супруга, родители (усыновители), дети (усыновлённые), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сёстры, бабушки и дедушки, внуки.

Важно: срочно можно оформить только загранпаспорт старого образца (без чипа). Биометрический паспорт в ускоренном порядке не выдаётся. Подать заявление о срочной выдаче необходимо лично в территориальный орган МВД – через МФЦ или «Госуслуги» ускоренная процедура недоступна.

К стандартному пакету документов прилагается ходатайство о срочной выдаче и подтверждающие документы. В случае если у ведомства возникнут вопросы, трёхдневный срок может быть продлён, поэтому документы следует заполнять внимательно и без ошибок.

Для ребенка при наличии оснований срочный паспорт также оформляется в течение 3-5 дней.

Если оснований для официального срочного оформления нет, ряд коммерческих визовых центров предлагает содействие в ускоренной подаче документов – однако это дополнительная платная услуга, не сокращающая установленный законом срок изготовления самого паспорта.

Причины отказа в выдаче загранпаспорта

На стадии приёма документов в выдаче загранпаспорта откажут, если:

истёк срок действия внутреннего паспорта гражданина РФ или документ признан недействительным;

фотографии не соответствуют установленным требованиям;

для граждан призывного возраста отсутствует военный билет;

в заявлении содержатся недостоверные сведения, ошибки или нарушена форма заполнения.

На стадии рассмотрения отказ возможен, если гражданин:

осведомлён о сведениях особой важности или совершенно секретных и ограничен в праве выезда;

призван на военную или направлен на альтернативную гражданскую службу;

является подозреваемым, обвиняемым или осуждённым по уголовному делу;

уклоняется от исполнения обязательств, наложенных судом (алименты, штрафы, компенсации);

является сотрудником ФСБ;

сообщил о себе заведомо ложные сведения.

Несовершеннолетнему ребенку может быть отказано в выдаче паспорта при наличии официального запрета на выезд, наложенного вторым родителем.

Ошибки в готовом загранпаспорте

Если в полученном документе обнаружена ошибка, допущенная по вине МВД, необходимо обратиться в то же подразделение, которое выдало паспорт. Переоформление в таком случае займёт не более 10 рабочих дней, повторно подавать заявление и оплачивать госпошлину не придётся. Для паспорта старого образца дополнительно потребуется принести новое фото.

Если ошибка допущена по вине заявителя (неверные данные в анкете), загранпаспорт придётся оформлять заново с полной оплатой госпошлины.

Второй загранпаспорт

Все граждане России вправе иметь одновременно два действующих загранпаспорта. Обязательное условие: второй паспорт должен быть только нового образца (биометрический, на 10 лет). При подаче заявления в разделе «Цель» необходимо выбрать вариант «В дополнение к имеющемуся» и указать данные действующего паспорта.

Если при оформлении второго паспорта будет указан старый образец, действующий биометрический паспорт изымут и аннулируют.