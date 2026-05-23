Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».
Белгородский поселок Борисовка дважды попал под ракетный удар ВСУ
Поселок в Белгородской области дважды подвергся ракетным обстрелам ВСУ, в результате атаки загорелись пять автомобилей, а также получили повреждения административное здание и несколько многоквартирных домов, сообщили в оперштабе.
Населенный пункт в Борисовском округе подвергся двойной атаке со стороны украинских военных, передает в Max оперштаб Белгородской области. Сейчас оперативные службы выясняют наличие пострадавших среди мирных жителей.
Из-за прилетов снарядов вспыхнули пять машин. Прибывшие на место пожарные расчеты успешно ликвидировали все очаги возгорания.
Кроме того, частично разрушено местное административное здание. Выбиты стекла в двух коммерческих помещениях и нескольких жилых домах. Специалисты продолжают оценивать последствия обстрела.
Ранее в поселке Борисовка из-за детонации украинского беспилотника погибли двое местных жителей.