Венгрия решила выйти из Международного уголовного суда

Правительство Венгрии инициировало выход из Международного уголовного суда

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство Венгрии инициировало процесс выхода из Международного уголовного суда. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что процедура расторжения соглашения будет проведена в соответствии с конституционными и международно-правовыми рамками, начиная с 3 апреля, сообщает ТАСС.

Решение было принято на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапешт. Венгрия выразила поддержку израильскому лидеру, который подвергается международному давлению после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест по обвинениям в военных преступлениях на территории Палестины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия суда абсурдными и позорными, подчеркнув, что Венгрия не будет выполнять постановление о выдаче Нетаньяху. Он заверил израильского коллегу в полной поддержке со стороны его страны.

Напомним, 21 ноября Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном, где главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.