Нетаньяху прибыл в Венгрию вопреки арестному ордеру МУС

Tекст: Вера Басилая

Биньямин Нетаньяху приехал с официальным визитом в Венгрию, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Основной темой обсуждения станет план президента США по превращению сектора Газа в международный курорт на Средиземном море. Этот проект предполагает переселение палестинцев, что уже вызвало значительные дискуссии на международной арене, передает ТАСС.

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки приветствовал Нетаньяху в Будапеште и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества, разместив фотографии с визита на своей странице в соцсети.

Венгрия открыто поддерживает Израиль в его конфликтах с ХАМАС.

Орбан, в свою очередь, охарактеризовал ордер на арест Нетаньяху Международным уголовным судом как абсурдный и заявил, что Венгрия не признает его.

По информации The Times of Israel, в ходе визита может быть принято решение Венгрии о прекращении сотрудничества с Международным уголовным судом.

Также обсуждается возможность переноса посольства Венгрии в Иерусалим, однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

Также Трамп рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал обеспечить потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе. Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.

Американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social представил видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.

Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия.