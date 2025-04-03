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Нетаньяху прибыл в Венгрию вопреки арестному ордеру МУС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на арестный ордер МУС, прилетел в Будапешт для переговоров с Виктором Орбаном; главной темой станет обсуждение предложения США по переселению жителей сектора Газа.
Биньямин Нетаньяху приехал с официальным визитом в Венгрию, где он встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Основной темой обсуждения станет план президента США по превращению сектора Газа в международный курорт на Средиземном море. Этот проект предполагает переселение палестинцев, что уже вызвало значительные дискуссии на международной арене, передает ТАСС.
Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки приветствовал Нетаньяху в Будапеште и подчеркнул важность двустороннего сотрудничества, разместив фотографии с визита на своей странице в соцсети.
Венгрия открыто поддерживает Израиль в его конфликтах с ХАМАС.
Орбан, в свою очередь, охарактеризовал ордер на арест Нетаньяху Международным уголовным судом как абсурдный и заявил, что Венгрия не признает его.
По информации The Times of Israel, в ходе визита может быть принято решение Венгрии о прекращении сотрудничества с Международным уголовным судом.
Также обсуждается возможность переноса посольства Венгрии в Иерусалим, однако официальные источники пока не подтвердили эту информацию.
Напомним, 21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
Президент США подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.
Также Трамп рассмотрел вопрос долгосрочного владения сектором Газа и пообещал обеспечить потенциальную стабильность и создание тысяч рабочих мест в регионе. Президент США также предложил переселить палестинских беженцев в другие регионы за счет богатых ближневосточных государств.
Американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social представил видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.
Нетаньяху назвал Трампа величайшим другом Израиля в Белом доме, признавая его заслуги в дипломатии на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытка «замотать» решения Совета Безопасности ООН и заменить создание Палестинского государства расселением палестинцев по региону заложит бомбу замедленного действия.