Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

Tекст: Александра Юдина

На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».

В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.

Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.

Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.