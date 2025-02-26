Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа
Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social представил свое видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.
На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».
В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.
Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.
Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.