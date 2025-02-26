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    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как ресурсная сделка определит будущее Украины

    Украинская государственность будет представлять собой обновленный баланс сдержек и противовесов, который позволит сочетать на этой территории интересы России, США и в меньшей степени Европы.

    9 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Краткий справочник по трамповедению

    Мы победим вне зависимости от того, что думает Трамп или что хочет его окружение, вне зависимости от того, будут договоренности или нет, вне зависимости от желания или нежелания Европы. Это вторично все. Победу добывают русская армия и тыл.

    19 комментариев
    26 февраля 2025, 13:03 • Новости дня

    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

    Трамп показал сгенерированное нейросетью будущее сектора Газа

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social представил свое видение будущего сектора Газа с помощью видео, созданного искусственным интеллектом.

    На видео показан сектор Газа в 2025 году, где вместо руин появляются небоскребы, дети играют с долларами, а Илон Маск ест хумус на пляже, передает «Лента.ру».

    В ролике также присутствуют сам Трамп, танцующий в ночном клубе, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, отдыхающий у бассейна.

    Видео сопровождается песней, в которой говорится, что Трамп освободит сектор Газа и принесет туда процветание. «Дональд Трамп освободит вас, показав всем жизнь, больше никаких туннелей, никакого страха, Газа Трампа наконец-то здесь. Газа Трампа сияет ярким светом, золотое будущее, совершенно новая жизнь. Пир и танцы; дело сделано. Трамп Газа номер один», – говорится в песне.

    Ранее спецпосланник Трампа Адам Белер заявил, что ХАМАС может быть полностью уничтожен, если не возвратит израильских заложников, похищенных в 2023 году.

    25 февраля 2025, 22:13 • Новости дня
    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам

    Киев и США согласовали сделку без упоминания гарантий безопасности

    Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов, согласно информации Financial Times.

    Киев согласился на новые условия сделки с США по редкоземельным металлам, сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Вашингтон отказался от требования компенсации в размере 500 млрд долларов за право на потенциальную выручку от реализации ресурсов. Это стало ключевым фактором для достижения нового соглашения.

    Газета приводит слова официального представителя Белого дома Каролин Левитт, которая отметила, что хорошая сделка оставляет ее участников «немного несчастными». Она подчеркнула, что президент США Дональд Трамп знает, как заключать сделки, и для этого важно, чтобы обе стороны оказались за столом переговоров. Левитт также отказалась обсуждать уступки, которые американская сторона готова предложить в ходе переговоров.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    26 февраля 2025, 07:17 • Новости дня
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что возможное соглашение с Украиной на 1 трлн долларов станет прорывом в сфере редкоземельных металлов.

    По его словам, возможность заключения соглашения с Украиной оценивается в 1 трлн долларов, передает РИА «Новости».

    Трамп отметил, что это может стать «очень большой сделкой» в сфере редкоземельных металлов.

    Президент США добавил, что редкоземельные металлы играют ключевую роль в современной промышленности и технологиях, поэтому их добыча представляет стратегический интерес для США.

    Такое соглашение может значительно укрепить экономические связи между Вашингтоном и Киевом, а также обеспечить американскую промышленность важными ресурсами.

    Глава Белого дома также выразил надежду, что переговоры с украинской стороной будут успешными и приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Financial Times заверило, что Киев принял новые условия сделки с США по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования компенсации в 500 млрд долларов.

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    26 февраля 2025, 00:31 • Новости дня
    Трамп поддержал введение миротворцев на Украину

    Трамп заявил о необходимости миротворческих войск на Украине в приемлемой форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп отметил важность наличия миротворческих сил на Украине, подчеркнув, что их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости присутствия миротворческих войск на территории Украины, передает ТАСС. По его мнению, форма данных сил должна быть такой, которая устроит все заинтересованные стороны.

    «Нам также нужны миротворцы. Форма миротворческих сил, которая будет приемлемой для всех», – подчеркнул Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила в стране не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.

    Российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

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    26 февраля 2025, 12:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    WSJ: Трамп не гарантировал помощь Украине при возобновлении боевых действий
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    План американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине не предусматривает обязательной помощи США Киеву в случае возобновления боевых действий, пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, план американского президента по урегулированию конфликта на Украине не включает гарантий, что США окажут помощь Киеву в случае возобновления боевых действий, передает ТАСС.

    Неназванный представитель Белого дома сообщил изданию, что будущее соглашение не предусматривает обязательства США развертывать военный контингент в регионе.

    Издание выражает мнение, что для Европы многое поставлено на карту: стремление Трампа к скорейшему миру на Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и разрушить 80-летнее трансатлантическое партнерство в области безопасности.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что обсуждение этой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Новости дня
    Трамп объяснил, почему не приедет в Москву на 9 мая

    Reuters: Трамп заявил о слишком раннем сроке для визита в Москву на 9 мая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что 9 мая слишком ранняя дата для его визита в Москву, пишет Reuters.

    Американский лидер выразил желание посетить Россию «в подходящее время», передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что договоренностей относительно визита президента США в Москву на празднование Дня Победы нет.

    Французский журнал Le Point сообщил, что якобы американский лидер планирует посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. Позже президент США опроверг сообщения о возможном визите в Москву 9 мая, он заявил, что не собирается ехать на День Победы в Россию.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    24 февраля 2025, 14:10 • Новости дня
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас обвинила американскую администрацию в поддержке российской риторики в отношении Украины, пишет Bloomberg.

    Европейский союз выразил обеспокоенность тем, что администрация президента США Дональда Трампа «принимает российский нарратив в своей критике Украины», пишет Bloomberg.

    Глава внешней политики ЕС Кая Каллас заявила об этом перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Она подчеркнула, что любое возможное мирное соглашение для остановки конфликта должно включать участие Украины и Европы, так как, по ее мнению, растут опасения, что они будут исключены из переговоров.

    Каллас отметила, что намерена посетить Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарем Марко Рубио, поскольку европейские лидеры стремятся убедить администрацию США сохранить военную поддержку Киева. «Мы не можем говорить за президента Трампа, но эти заявления достаточно интересны, – сказала Каллас. – Если вы посмотрите на сообщения, приходящие из США, то станет ясно, что российский нарратив там очень сильно представлен».

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в отказе от проведения выборов, назвав его «диктатором без выборов».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Владимира Зеленского от публичных нападок на президента США, заявив, что они могут навредить главе Украины.

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    26 февраля 2025, 10:49 • Новости дня
    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    New York Times: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США

    NYT: Сделка по минералам с Украиной показала «рэкетную» дипломатию США
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Украина близка к соглашению о передаче части доходов от природных ресурсов Соединенным Штатам, что подчеркивает давление администрации американского президента на страну, пишет The New York Times.

    Украина близка к заключению соглашения с США, которое предполагает передачу части доходов от ее природных ресурсов, однако в текущей форме это соглашение не предусматривает никаких явных гарантий безопасности для Украины, передает The New York Times.

    При этом Белый дом указывает, что экономические интересы Америки в регионе должны сами по себе стать достаточной защитой для Украины.

    Некоторые аналитики считают, что явное требование передать украинское минеральное богатство на фоне тяжелого положения страны ощущается как «рэкет».

    Так, эксперт из Колумбийского университета Вирджиния Пейдж Фортна подчеркивает, что подобные действия не имеют прецедента в мировой практике, когда союзники требуют финансовые или ресурсные выгоды от стран, находящихся в состоянии войны.

    Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен А. Кук считает, что новые условия безопасности, предложенные США, выглядят как «вымогательство».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что широко обсуждаемая сделка в отношении украинских активов, без сомнения, войдет в учебники истории и экономики как уникальный проект слияния/поглощения в масштабах целой страны. Тем временем Трамп оценил сделку с Киевом в 1 трлн долларов.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    Европейской «партии войны» больше нечего предложить Зеленскому

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    Зачем парламент Украины унизил Зеленского перед европейцами

    Владимир Зеленский планировал устроить для гостей из Евросоюза шоу, в рамках которого парламент Украины подтвердит его легитимность как главы государства. Но что-то пошло не так: у парламента не хватило голосов, и Зеленский оказался унижен на глазах высокопоставленных персон ЕС. Кто его унизил и зачем? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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